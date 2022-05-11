在The Sequoias San Francisco 品嚐主廚 Helman 和 Miller 新的融合菜式

三藩市2022年5月11日 /美通社/ -- 位於日本城旁的 26 層地標建築 The Sequoias San Francisco 重新定義居民的用餐體驗，其中包括兩名擁有近 50 年綜合經驗的行政總廚。

行政總廚 Tsitsi Helman 負責監督擁有 350 多名居民的人生計劃退休社區的烹飪業務。

大廚 Helman 來自一系列飲食講究的公司名單，曾為幾家灣區科技巨頭工作，並且曾是 Oracle Corp 聯合創始人的私人廚師。

疫情改變了 Helman 的企業餐飲生涯，因為許多工作場所都轉為遙距辦公。懷著對食物和廚房的熱情，她研究了健康老齡化所必需的營養。

大廚 Helman 加入 The Sequoias 後表示：「很快，我就愛上了這裡的居民。」 她喜歡用各種選擇滿足每個人的需求。「我們有很多素食者和純素食者。晚餐時，我炮製藜麥蛋糕、羽衣甘藍沙律或椰菜牛扒為他們帶來驚喜」，還有最喜歡的療愈美食和特殊要求。

餐飲服務總監 Christopher Miller 帶來他在麗思卡爾頓酒店和為 Elon Musk 等知名人士工作的烹飪經驗。大廚 Miller 的成長經歷使他對簡單而精緻的加州風味美食充滿熱情，其靈感來自他的母親和 Julia Child 等烹飪巨頭。

兩位大廚與營養師和居民領導的餐飲委員會一起，根據時令食材製作菜單。大廚 Miller 表示：「我們的使命是宣揚三藩市的文化，它是一個令人驚嘆的餐廳之地。我們與對待餐廳一樣對待我們的美食：我們為居民創造最好的用餐體驗。」

在 The Sequoias 的每頓飯都是一種體驗，緊貼美食趨勢，在保持原汁原味的同時兼顧營養。食材新鮮，農產品在本地 250 英里範圍內採購，適合各種口味偏好人士。居民可以在主菜單或 MarketPlace 之間選擇，靈感來自具有全球影響和正宗的小吃、小碟。

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關於 The Sequoias San Francisco

The Sequoias San Francisco 由非牟利組織 Sequoia Living 擁有和營運，是一個人生計劃社區，為灣區長者提供獨立和輔助生活、記憶護理和熟練護理。居民享受郊遊、特別活動、音樂、藝術和文化活動。變老並不是最後一章，而是我們永不停止成長的新冒險開始。

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