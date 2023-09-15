在醫院門診部進行普通醫療程序的費用明顯較高

15 Sep, 2023, 09:19 ET
根據 Blue Health Intelligence® 分析的索償數據，醫院門診部 (HOPD) 的收費比門診手術中心和醫生診所高出近 60%。
華盛頓2023年9月14日 /美通社/ -- 一項對數千萬宗索償進行的全國性分析顯示，在醫院門診部 (HOPD) 進行常見醫療程序的費用明顯高於在醫生診所的費用。藍十字藍盾協會 (BCBSA) 發布的這項分析顯示，在 HOPD 場所中進行乳房 X 光造影檢查或大腸鏡檢查等常見程序的費用普遍較高，費用高出達 58%。醫院收取價格意味著消費者需面對較高的費用。
為研究不同醫療保健場所的費用差異，Blue Health Intelligence® 分析了六項常見日常門診程序的匿名索償數據，資料來自 2017 年至 2022 年，涵蓋 1.33 億名藍十字藍盾協會會員。
研究結果顯示，與醫生診所，以及可向患者提供門診診斷程序和門診手術護理的門診手術中心 (ASC) 相比，HOPD 不但對相同的服務收費更高，而且每年的價格上漲速度也更快。
根據不同場所的 2022 年常見程序的價格差異如下：
- 乳房 X 光造影檢查在 HOPD 的費用比在醫生診所高出 32%。
- 大腸鏡檢查在 HOPD 的費用比在 ASC 高出 32%，比在醫生診所進行的費用高出兩倍。
- 在 HOPD 進行診斷性大腸鏡檢查的費用比在 ASC 高出 58%，比在醫生診所進行的費用高出超過兩倍。
- 白內障手術在 HOPD 的費用比在 ASC 高出 56%。
- 在 HOPD 進行耳鼓室造口術的費用比在 ASC 高出 52%。
- 臨床訪視費用在 HOPD 場所中比醫生診所高出 31%。
在 2022 年進行的乳房 X 光造影檢查約 4000 萬次，大腸鏡檢查則超過 1500 萬次，實施無場所差異的支付政策將會大幅減省開支。
這些數據與以前的研究一致。加州大學柏克萊分校的一項研究發現，2019 年藍十字藍盾計劃在 HOPD 中支付的生物製劑、化療和其他輸液癌症藥物的價格，是在醫生診所支付價格的兩倍，高出 99% 至 104%，輸液激素治療價格則高出 68%。
此外，《美國管理式照護期刊》一項 2016 年的研究顯示，七項常見服務的價格在 HOPD 顯著高於醫生診所，診金高出 21%，胸部 X 光檢查高出 258% 等。
BCBSA 政策及倡導高級副總裁 David Merritt 表示：「手術的費用不應取決於提供照護的場所。不論是哪類場所，降低照護費用都是常理。我們的分析顯示，無場所差異法案可以在 10 年內為患者、企業和納稅人節省近 5000 億美元。我們期待繼續與國會合作，保護患者免受這些高額費用的影響。」
造成這些費用差異的一個重要原因是在過去 20 年裡，企業醫療系統收購了醫生診所，導致這些醫生診所轉變為 HOPD，從而產生額外的設施費用和整體較高的價格。此外，與醫院以外的其他照護場所相比，聯邦醫療保險 (Medicare) 會為在 HOPD 提供的相同服務支付較高的金額，令患者和聯邦醫療保險需支付數億美元。
BCBSA 支持美國眾議院和參議院的兩黨立法，以制定公平的醫院結費政策，這包括 Kevin Hern（共和黨，奧克拉荷馬州）和 Annie Kuster（民主黨，新罕布什爾州）的《FAIR 法案》，以及 Maggie Hassan（民主黨，新罕布什爾州）和 Mike Braun（共和黨，印第安納州）的《SITE 法案》。
此外，BCBSA 在今年早些時候發布了《美國醫療的可負擔解決方案》，這是一套全面的建議，可以在 10 年內為患者、消費者和納稅人減少 7670 億美元的醫療支出。要實現這個目標，需要擴大門診服務的無場所差異支付、改善競爭環境，提高獲得低成本處方藥物的機會，以及確保患者在適當的地點和時間獲得高質素照護。
Merritt 繼續說道：「藍十字藍盾協會致力建立一個更容易負擔、更公平、更完善的健康系統。這些常識性的解決方案可以解決醫療費用不斷上升的根本原因，並優先考慮患者的需求。」
關於藍十字藍盾協會
藍十字藍盾協會是一個由 34 間獨立、社區為本、本地營運的藍十字和藍盾公司組成的全國聯會，這些公司共同為三分之一的美國人提供醫療保險。
Blue Cross Blue Shield Association
SOURCE Blue Cross Blue Shield Association
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