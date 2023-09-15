在醫院門診部進行普通醫療程序的費用明顯較高

根據 Blue Health Intelligence® 分析的索償數據，醫院門診部 (HOPD) 的收費比門診手術中心和醫生診所高出近 60%。

華盛頓2023年9月14日 /美通社/ -- 一項對數千萬宗索償進行的 全國性分析 顯示，在醫院門診部 (HOPD) 進行常見醫療程序的費用明顯高於在醫生診所的費用。藍十字藍盾協會 (BCBSA) 發布的這項分析顯示，在 HOPD 場所中進行乳房 X 光造影檢查或大腸鏡檢查等常見程序的費用普遍較高，費用高出達 58%。醫院收取價格意味著消費者需面對較高的費用。

為研究不同醫療保健場所的費用差異，Blue Health Intelligence® 分析了六項常見日常門診程序的匿名索償數據，資料來自 2017 年至 2022 年，涵蓋 1.33 億名藍十字藍盾協會會員。

研究結果顯示，與醫生診所，以及可向患者提供門診診斷程序和門診手術護理的門診手術中心 (ASC) 相比，HOPD 不但對相同的服務收費更高，而且每年的價格上漲速度也更快。

根據不同場所的 2022 年常見程序的價格差異如下：

乳房 X 光造影檢查在 HOPD 的費用比在醫生診所高出 32%。

大腸鏡檢查在 HOPD 的費用比在 ASC 高出 32%，比在醫生診所進行的費用高出兩倍。

在 HOPD 進行診斷性大腸鏡檢查的費用比在 ASC 高出 58%，比在醫生診所進行的費用高出超過兩倍。

白內障手術在 HOPD 的費用比在 ASC 高出 56%。

在 HOPD 進行耳鼓室造口術的費用比在 ASC 高出 52%。

臨床訪視費用在 HOPD 場所中比醫生診所高出 31%。

在 2022 年進行的乳房 X 光造影檢查 約 4000 萬次 ，大腸鏡檢查則 超過 1500 萬次 ，實施無場所差異的支付政策將會大幅減省開支。

這些數據與以前的研究一致。加州大學柏克萊分校的一項 研究 發現，2019 年藍十字藍盾計劃在 HOPD 中支付的生物製劑、化療和其他輸液癌症藥物的價格，是在醫生診所支付價格的兩倍，高出 99% 至 104%，輸液激素治療價格則高出 68%。

此外，《美國管理式照護期刊》一項 2016 年的研究 顯示，七項常見服務的價格在 HOPD 顯著高於醫生診所，診金高出 21%，胸部 X 光檢查高出 258% 等。

BCBSA 政策及倡導高級副總裁 David Merritt 表示：「手術的費用不應取決於提供照護的場所。不論是哪類場所，降低照護費用都是常理。我們的 分析 顯示，無場所差異法案可以在 10 年內為患者、企業和納稅人節省近 5000 億美元。我們期待繼續與國會合作，保護患者免受這些高額費用的影響。」

造成這些費用差異的一個重要原因是在過去 20 年裡，企業醫療系統收購了醫生診所， 導致 這些醫生診所轉變為 HOPD，從而產生額外的設施費用和整體較高的價格。此外，與醫院以外的其他照護場所相比，聯邦醫療保險 (Medicare) 會為在 HOPD 提供的相同服務支付較高的金額，令患者和聯邦醫療保險需支付 數億美元 。

BCBSA 支持美國眾議院和參議院的兩黨立法，以制定公平的醫院結費政策，這包括 Kevin Hern（共和黨，奧克拉荷馬州）和 Annie Kuster（民主黨，新罕布什爾州）的《FAIR 法案》，以及 Maggie Hassan（民主黨，新罕布什爾州）和 Mike Braun（共和黨，印第安納州）的《SITE 法案》。

此外，BCBSA 在今年早些時候發布了 《美國醫療的可負擔解決方案》 ， 這是一套全面的建議，可以在 10 年內為患者、消費者和納稅人減少 7670 億美元的醫療支出。要實現這個目標，需要擴大門診服務的無場所差異支付、改善競爭環境，提高獲得低成本處方藥物的機會，以及確保患者在適當的地點和時間獲得高質素照護。

Merritt 繼續說道：「藍十字藍盾協會致力建立一個更容易負擔、更公平、更完善的健康系統。這些常識性的解決方案可以解決醫療費用不斷上升的根本原因，並優先考慮患者的需求。」

關於藍十字藍盾協會

藍十字藍盾協會是一個由 34 間獨立、社區為本、本地營運的藍十字和藍盾公司組成的全國聯會，這些公司共同為三分之一的美國人提供醫療保險。

Blue Cross Blue Shield Association

SOURCE Blue Cross Blue Shield Association