Заканчивается мировой чемпионат GWM POER по ловле на блесну, обеспечивая полноценную жизнь

Соревнования по рыбной ловле на блесну начались в Северной Америке и после 40 лет развития стали популярным состязательным видом спорта. Этот спорт горячо любим поклонниками рыбалки. Любителям ловли на блесну приходится возить с собой профессиональное оборудование и рыболовные лодки, а также преодолевать горные и водные преграды. Поэтому пикапы, способные перемещаться по бездорожью, буксировать прицепы и перевозить грузы, должны являться их обязательным атрибутом. Независимый и открытый багажник GWM POER идеально подходит для размещения грузов и обеспечивает легкую буксировку лодки в любое место. В глазах любителей ловли на блесну модель GWM POER, рассчитанная на устойчивое размещение в воде глубиной 700 мм, представляется заслуживающей внимания. Бренд GWM POER является спонсором мирового чемпионата по рыбной ловле на блесну на протяжении двух лет подряд. Обеспечение участников состязания автомобилями этой марки получило высокую оценку.

При разработке GWM POER — пикапа с интеллектуальными элементами обеспечения безопасности поколения NEXT — применялся подход, ориентированный на пользователей, с изучением их различных категорий, с целью сделать его хорошим спутником на все случаи жизни. Помимо рыбной ловли на блесну, разработчики GWM POER внимательно изучали возможности его использования для восьми типов активного отдыха по всему миру, включая езду по пересеченной местности, экспедиции и многодневные переезды, где пользователям из разных стран демонстрировались его эксплуатационные качества в любых экстремальных условиях и безграничные возможности для разнообразного образа жизни.

GWM POER, оснащенный тремя механизмами блокировки дифференциала, режимом замедленного движения, функцией танкового разворота, 7 режимами вождения по бездорожью и другими устройствами, обеспечивающими его полноценные внедорожные свойства, легко преодолевает неблагоприятные дорожные условия во время испытания на подъем на Эверест. В процессе поездки проверялась его устойчивость к дождю, снегопаду, туману и другим сложным погодным условиям. GWM POER прошел снежно-ледяные дороги на перевале Kya Wu Lha Pass на высоте 5200 метров над уровнем моря со 108 поворотами в национальном парке Сагарматха, отдавая дань уважения альпинистскому духу. Разработчики GWM POER пригласили известных комментаторов Ахмеда аль-Шехри (Ahmed Al Shehri) и Хани Дагустани (Hani Daghustani) совершить поездку по оазисам, пустыням и замкам Саудовской Аравии с целью широкого освещения таких свойств, как высочайшая проходимость, самовытаскивание и грузоподъемность, в экстравагантной и обаятельной манере. GWM POER, сочетающий в себе «мускулистый» кузов, интеллектуальные технологии, экстремальные эксплуатационные характеристики и высокий уровень безопасности, возродил многогранность жизни, продемонстрировав возможности путешествий с палатками и мотоциклами в Южной Африке и связав воедино эмоции пользователей за счет гармоничного сочетания сценарных мероприятий с жизнью. В перспективе GWM POER будет также полностью интегрирован в южноафриканскую культуру пикапов посредством проведения ряда спонсируемых совместных мероприятий, рассчитанных на любителей рыбной ловли, велосипедной езды и многодневных походов.

С момента своего появления GWM POER привлек к себе внимание десятков тысяч пользователей и получил широкое признание на рынке. Он по очереди завоевал чилийский приз «Лучший пикап года», премию «Автомобиль года», присуждаемую авторитетными СМИ в Австралии и Новой Зеландии, а также другие престижные награды. В будущем бренд GWM POER продолжит оптимизировать свою продукцию, совершенствовать сценарии ее использования и создавать еще более потрясающие впечатления от нее для пользователей по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1580196/GWM.jpg

SOURCE GWM