Zellgesteuerte „Core"-Technologie von Greenway feiert auf der Mailänder Zweiradmesse EICMA Premiere

MAILAND, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Vom 5. bis 10. November präsentierte Greenway (SHSE:688345), ein weltweit führender Anbieter von Lithium-Batterielösungen für Mikromobilität, seine innovativen Batterielösungen für Elektromotorräder und Fahrräder mit Elektrounterstützung auf der EICMA 2024 in Mailand, Italien, unter dem Motto „Safety, Sustainability, Smart".

Greenway in 2024 EICMA exhibition

Mit 18 Jahren Erfahrung im Bereich der Lithiumbatterien für die Mikromobilität hat Greenway seine zellgesteuerte „Core"-Technologie verfeinert. Sie verwendet kleine zylindrische Zellen 18650 und 21700 von großen japanischen und koreanischen Unternehmen wie LG, Samsung und Panasonic sowie seine große zylindrische Zellen „Gingu Bang" 34145 von seiner Tochtergesellschaft K-tech New Energy. Diese Produkte decken den vielfältigen Batteriebedarf von elektrischen Zweirädern weltweit ab.

Greenway hat sich der Elektrifizierung von Motorrädern verschrieben und liefert maßgeschneiderte High-End-Lithium-Batterielösungen für weltbekannte Elektromotorrad- und Fahrradmarken. Seit 2016 arbeitet das Unternehmen mit Yadea zusammen und liefert Batterien für Modelle wie das High-End-Elektromotorrad Yadea Z3.

Sicheres Reisen: Geschwindigkeit und Leidenschaft

In Anerkennung seiner Sicherheitsbemühungen erhielt Greenway am 23. Oktober die erste CCC-Zertifizierung Chinas für Elektrofahrräder, die sich auf Produkte wie die großen zylindrischen Zellen IMR34145E 12 und IMR34145E 14 der Serie „Gingu Bang" und den Akkupack DZ48N-28EM erstreckt. Auf internationaler Ebene erhielt die Batterie für Elektrofahrräder die weltweit erste PRODUKTSICHERHEITSZEICHEN-Zertifizierung nach der Norm EN50604-1, die die Einhaltung der europäischen Sicherheitsvorschriften gewährleistet.

Grün und umweltschonend: Engagement für nachhaltige Entwicklung

In Übereinstimmung mit der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 erfüllen die Produkte von Greenway für den EU-Markt nun die erforderlichen Erklärungen und tragen das CE-Zeichen, was das Engagement des Unternehmens für ökologische Nachhaltigkeit widerspiegelt. Das Unternehmen wendet umweltfreundliche Konstruktionsverfahren an, darunter eine lötfreie Verbindungstechnologie, die die Montage vereinfacht und die Wiederverwertbarkeit verbessert. So können Reparaturen vor Ort durchgeführt werden, ohne dass im Falle einer Störung ganze Akkupacks entsorgt werden müssen.

Intelligentes Reisen: Ein besseres Reiseerlebnis

Um das Reiseerlebnis zu verbessern, hat Greenway ein fortschrittliches Batteriemanagementsystem (BMS) entwickelt, das intelligente IoT-Module enthält. Dieses System ermöglicht eine Echtzeit-Kommunikation zwischen der Batterie und intelligenten Geräten, sodass die Benutzer den Zustand der Batterie aus der Ferne überwachen und intelligente Schnellladefunktionen bei Spitzenbelastungen nutzen können.

Auf der Mailänder Messe präsentiert Greenway seine umfassenden Lösungen für elektrische Zweiräder, von der Zelle bis zum AKKUPACK, und stellt seine fortschrittliche Drahtbonden-Technologie ohne Schweißen vor. Das Unternehmen lädt Branchenkollegen ein, unter zukünftige Lithium-Batterie-Innovationen für elektrische Zweiräder zu erforschen.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Greenway: https://www.greenway-battery.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2552313/Greenway_2024_EICMA_exhibition.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2552312/Greenway_Logo.jpg