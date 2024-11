La technologie Cell-Driven « Core » de Greenway fait ses débuts à l'EICMA, le salon des deux-roues de Milan

MILAN, 9 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 5 au 10 novembre, Greenway (SHSE : 688345), leader mondial des solutions de batteries au lithium pour la micromobilité, a présenté ses solutions de batteries innovantes pour les motos électriques et les vélos à assistance électrique lors de l'exposition EICMA 2024 à Milan, en Italie, sous le thème « Safety, Sustainability, Smart ».

Greenway in 2024 EICMA exhibition

Forte de ses 18 ans d'expérience dans le secteur des piles au lithium pour la micromobilité, Greenway a affiné sa technologie Cell-Driven « Core ». Elle utilise des petites piles cylindriques 18650 et 21700 provenant de grandes entreprises japonaises et coréennes telles que LG, Samsung et Panasonic, ainsi que ses grandes piles cylindriques « Gingu Bang » 34145 provenant de sa filiale K-tech New Energy. Ces produits répondent aux divers besoins en batteries des deux-roues électriques dans le monde entier.

Greenway se consacre à l'électrification des motos, en fournissant des solutions de batteries au lithium personnalisées et haut de gamme à des marques de motos et de vélos électriques de renommée mondiale. Depuis 2016, elle s'est associée à Yadea et lui fournit des batteries pour des modèles tels que la moto électrique haut de gamme Yadea Z3.

Voyager en toute sécurité : vitesse et passion

Reconnue pour ses efforts en matière de sécurité, Greenway a reçu le 23 octobre la première certification CCC de Chine pour les vélos électriques, couvrant des produits tels que les grandes cellules cylindriques IMR34145E 12 et IMR34145E 14 de la série « Gingu Bang » et le bloc-batterie DZ48N-28EM. Au niveau international, sa batterie de vélo à assistance électrique a obtenu la première certification PRODUCT SAFETY MARK au monde selon la norme EN50604-1, garantissant la conformité avec les réglementations européennes en matière de sécurité.

Écologique et respectueux de l'environnement : engagement en faveur du développement durable

Conformément au règlement européen sur les piles (UE) 2023/1542, les produits de Greenway destinés au marché de l'UE répondent désormais aux déclarations requises et portent la marque CE, ce qui témoigne de son engagement en faveur de la durabilité environnementale. L'entreprise utilise des pratiques de conception respectueuses de l'environnement, notamment la technologie de connexion sans soudure, qui simplifie l'assemblage et améliore la recyclabilité. Cela permet d'effectuer des réparations localisées sans avoir à mettre au rebut des batteries entières en cas de dysfonctionnement.

Voyager malin : vous offrir un meilleur périple

Pour améliorer l'expérience des voyageurs, Greenway a mis au point un système de gestion de batterie (BMS) qui intègre des modules intelligents IoT. Ce système permet une communication en temps réel entre la batterie et les appareils intelligents, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller l'état de la batterie à distance et d'utiliser les capacités de charge rapide intelligente lors des pics d'utilisation.

Au salon de Milan, Greenway présentera ses solutions de bout en bout pour les deux-roues électriques, depuis les cellules jusqu'aux boîtiers, ainsi que sa technologie avancée de soudage sans soudure et de collage de fils. L'entreprise invite les pairs de l'industrie à se rendre sur le site pour explorer les futures innovations en matière de batteries au lithium pour les deux-roues électriques.

Pour en savoir plus, consultez le site officiel de Greenway : https://www.greenway-battery.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2552313/Greenway_2024_EICMA_exhibition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2552312/Greenway_Logo.jpg