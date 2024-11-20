Zendure начинает самую большую распродажу «черной пятницы» с эксклюзивными предложениями по солнечной энергетике

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 20 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Zendure, быстрорастущая компания, специализирующаяся на энергетических технологиях, предоставляет эксклюзивные скидки на свои решения в области солнечной энергетики в размере до 2300 евро. Решения, разработанные в расчете на максимальную эффективность и долговечность, обеспечивают надежное хранение и использование энергии по непревзойденным ценам.

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Hyper 2000 меняет представления о готовом к подключению к сети переменного тока накопителе энергии с двунаправленной зарядкой мощностью 1200 Вт благодаря передовой технологии установки накопителя на балконе и экономичным решениям для энергосистем с фотоэлектрическими панелями на крыше и балконных систем. Это идеальный вариант для максимально эффективного использования солнечной энергии по доступной цене.

Для дополнительного расширения возможностей подключения систем Hyper 2000 используется технология ZenLink, позволяющая подключить к домашней микроэлектросети несколько установок Hyper 2000. Эта подключаемая к сети переменного тока система синхронизирует нагрузку до 1800 Вт на фазу и поддерживает MPPT в диапазоне от 1,8 до 5,4 кВт. Каждая фаза накапливает от 7,68 до 23,04 кВт•ч посредством батареи AB2000 (1920 Вт•ч каждая), что упрощает установку и снижает затраты, позволяя непрофессионалам проверять подключение фазы.

Двусторонние солнечные панели Zendure мощностью 500 Вт обеспечивают мощность до 650 Вт для повышения эффективности на 30 % за счет захвата солнечного света с обеих сторон, а также выдерживают ветровые нагрузки до 2400 Па и снеговые нагрузки до 5400 Па.

Предложения Hyper 2000 в комплекте:

Комплекты Zendure для продажи в «черную пятницу» делают передовые технологии солнечной энергетики доступнее, чем когда-либо. Скидки до 27 % действуют на официальном сайте Zendure и на Amazon до 1 декабря 2024 года, а в часть предложений в качества специального подарка включен счетчик Shelly Pro 3EM.

О компании Zendure

Компания Zendure была основана в 2017 году и является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли энергетических технологий. Компания базируется в технологических центрах Кремниевой долины в США, района Большого залива в Китае, а также Японии и Германии. Своей основной целью Zendure видит надежное и недорогое обеспечение домов экологичной электроэнергией за счет развития новейших энергетических технологий.

Для запросов СМИ:

Крис Патрик (Chris Patrick)

[email protected]

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