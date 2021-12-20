ZEPP HEALTH СООБЩАЕТ О РЕЗКОМ РОСТЕ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ПО ВСЕМУ МИРУ В III КВАРТАЛЕ 2021 г.
Dec 20, 2021, 07:16 ET
Фирменные бренды Amazfit и Zepp занимают ведущие позиции в Бразилии, Чехии, России и Индонезии
КУПЕРТИНО (шт. Калифорния, США), 20 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- В третьем квартале 2021 года компания Zepp Health (NYSE: ZEPP) продолжила демонстрировать устойчивый рост объемов своих поставок наручных часов для взрослых по всему миру. Об этом свидетельствует Всемирный квартальный трекер носимых устройств за III квартал 2021 года от International Data Corporation (IDC) — одной из ведущих компаний по исследованию рынков, специализирующейся на информационных технологиях.
Мировые объемы поставок продукции двух независимых брендов компании Zepp Health — Amazfit и Zepp — превысили темпы роста рынка наручных часов для взрослых в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продемонстрировав самый стремительный рост в пятерке лидеров рынка по общемировым объемам продаж.
В III квартале 2021 года компания Zepp Health также достигла выдающихся показателей в ряде стран, заняв первое место в Бразилии, Чехии, России и Индонезии, а доли рынка в Бразилии и Чехии превысили 30%. В то же время в Италии, Таиланде и Испании компания Zepp Health стала второй по объемам поставок с рыночной долей около 20% в каждой из этих стран.
Компания заняла третье место в Мексике, четвертое — в Германии, Южной Корее и Японии и пятое — в Индии и Саудовской Аравии, где потенциал для роста остается высоким.
Кроме того, некоторые модели смарт-часов марки Amazfit, принятые потребителями наиболее благосклонно за всю историю этого бренда, показали отличные результаты во время распродаж Black Friday (Черная пятница) и Cyber Monday (Киберпонедельник) на платформе Amazon. В Испании Amazfit занял шесть позиций в десятке «Бестселлеров Amazon» в категории умных часов. Среди них модели Amazfit GTR 47mm и Band 5, получившие первое и второе места соответственно. Модель Amazfit GTR 47mm также была признана «Выбором Amazon».
Для дальнейшего стимулирования роста компания Zepp Health запустила несколько предпраздничных маркетинговых акций, ориентированных главным образом на тему здоровья, в условиях растущей популярности здорового образа жизни среди потребителей всех возрастов по всему миру. Эти маркетинговые акции охватили обширный ассортимент смарт-часов, носимых в ушах устройств, фитнес-устройств и аксессуаров этой марки с превосходным соотношением цены и качества, включая наушники Amazfit PowerBuds Pro, которые стали лауреатом конкурса CES® 2022 Innovation Awards в категории «Здоровье и благополучие». Новейшие серии Amazfit GTR 3 и GTS 3 также были широко представлены во многих гидах по рождественским подаркам от ведущих международных изданий, в частности британской версии журнала GQ, Vanity Fair и Marie Claire. Кроме того, под брендом Amazfit выпущена серия анимированных праздничных циферблатов с обратным отсчетом для повышения удобства пользователей.
Информация о Zepp Health Corporation
25 февраля 2021 года компания Zepp Health изменила свое название с Huami Corp. (HMI), чтобы подчеркнуть свою ориентированность на здоровый образ жизни за счет имени, узнаваемого в различных языках и культурах по всему миру. Миссия компании по-прежнему заключается в обеспечении здоровья с помощью технических средств. С момента своего основания в 2013 году компания Zepp Health разработала платформу развития собственных технологий, включая ИИ-чипы, биометрические датчики и алгоритмы обработки данных, которые способствуют расширению ассортимента интеллектуальных устройств контроля за состоянием здоровья для потребителей и информационно-аналитических услуг для общественного здравоохранения. Zepp Health — один из крупнейших в мире разработчиков интеллектуальных носимых устройств для контроля самочувствия и поддержания физической формы, который в 2020 году поставил своим потребителям 46 миллионов единиц продукции. Штаб-квартира компании Zepp Health Corp. находится в Хэфэе (Китай), а ее американское производственное предприятие Zepp Health USA — в Купертино (шт. Калифорния).
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1712412/IDC_Q3_ENG.jpg
SOURCE Zepp Health
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