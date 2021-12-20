ZEPP HEALTH СООБЩАЕТ О РЕЗКОМ РОСТЕ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ПО ВСЕМУ МИРУ В III КВАРТАЛЕ 2021 г.

Мировые объемы поставок продукции двух независимых брендов компании Zepp Health — Amazfit и Zepp — превысили темпы роста рынка наручных часов для взрослых в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продемонстрировав самый стремительный рост в пятерке лидеров рынка по общемировым объемам продаж.

В III квартале 2021 года компания Zepp Health также достигла выдающихся показателей в ряде стран, заняв первое место в Бразилии, Чехии, России и Индонезии, а доли рынка в Бразилии и Чехии превысили 30%. В то же время в Италии, Таиланде и Испании компания Zepp Health стала второй по объемам поставок с рыночной долей около 20% в каждой из этих стран.

Компания заняла третье место в Мексике, четвертое — в Германии, Южной Корее и Японии и пятое — в Индии и Саудовской Аравии, где потенциал для роста остается высоким.

Кроме того, некоторые модели смарт-часов марки Amazfit, принятые потребителями наиболее благосклонно за всю историю этого бренда, показали отличные результаты во время распродаж Black Friday (Черная пятница) и Cyber Monday (Киберпонедельник) на платформе Amazon. В Испании Amazfit занял шесть позиций в десятке «Бестселлеров Amazon» в категории умных часов. Среди них модели Amazfit GTR 47mm и Band 5, получившие первое и второе места соответственно. Модель Amazfit GTR 47mm также была признана «Выбором Amazon».

Для дальнейшего стимулирования роста компания Zepp Health запустила несколько предпраздничных маркетинговых акций, ориентированных главным образом на тему здоровья, в условиях растущей популярности здорового образа жизни среди потребителей всех возрастов по всему миру. Эти маркетинговые акции охватили обширный ассортимент смарт-часов, носимых в ушах устройств, фитнес-устройств и аксессуаров этой марки с превосходным соотношением цены и качества, включая наушники Amazfit PowerBuds Pro, которые стали лауреатом конкурса CES® 2022 Innovation Awards в категории «Здоровье и благополучие». Новейшие серии Amazfit GTR 3 и GTS 3 также были широко представлены во многих гидах по рождественским подаркам от ведущих международных изданий, в частности британской версии журнала GQ, Vanity Fair и Marie Claire. Кроме того, под брендом Amazfit выпущена серия анимированных праздничных циферблатов с обратным отсчетом для повышения удобства пользователей.

Информация о Zepp Health Corporation

25 февраля 2021 года компания Zepp Health изменила свое название с Huami Corp. (HMI), чтобы подчеркнуть свою ориентированность на здоровый образ жизни за счет имени, узнаваемого в различных языках и культурах по всему миру. Миссия компании по-прежнему заключается в обеспечении здоровья с помощью технических средств. С момента своего основания в 2013 году компания Zepp Health разработала платформу развития собственных технологий, включая ИИ-чипы, биометрические датчики и алгоритмы обработки данных, которые способствуют расширению ассортимента интеллектуальных устройств контроля за состоянием здоровья для потребителей и информационно-аналитических услуг для общественного здравоохранения. Zepp Health — один из крупнейших в мире разработчиков интеллектуальных носимых устройств для контроля самочувствия и поддержания физической формы, который в 2020 году поставил своим потребителям 46 миллионов единиц продукции. Штаб-квартира компании Zepp Health Corp. находится в Хэфэе (Китай), а ее американское производственное предприятие Zepp Health USA — в Купертино (шт. Калифорния).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1712412/IDC_Q3_ENG.jpg

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