直接救濟基金會透過最初的 7,500 萬美元成立「健康公平基金」

直接救濟基金會今天宣佈成立其健康公平基金，至今已籌集了7,500萬美元，而目標為1.5億美元。基金會將由一個諮詢委員會領導，其在歷史種族主義和社會經濟差距持續存在的社區中具有深厚的聯繫和經驗。

在最初的五年期間，基金會的一個主要目標是向社區衛生中心、免費和慈善診所，以及其他以社區為基礎的組織和教育機構提供財政援助。這些組織和機構的工作重點是對個人健康有重大影響的非臨床事項和環境，即物理環境及社會、政治、文化、經濟因素（通常稱為健康的社會決定因素）。基金會將在稍後邀請各方進行申請。

長期合作夥伴 AbbVie 為基金提供最初的錨定支援，並在 12 月宣佈將其捐款作為更大型社會投資的一部分，並由慈善家 MacKenzie Scott 提供。本月，NBA 也宣佈其作為 2021 年「NBA 年全明星賽」一部分的支援，而基金會歡迎其他人加入我們的計劃。

直接救濟基金會向全美 2,000 多個此類組織提供廣泛、持續的慈善支援，為沒有保險或無力支付的患者捐贈基本藥物，並在緊急情況下提供藥物。這次體驗強調社會缺乏額外的慈善財務支援金額和靈活性，而這些支援可讓證實有效和獲得社區信任的團體建立成功的計劃或嘗試有前景的新計劃，而這是基金會尋求落實的機會。

直接救濟基金會行政總裁 Thomas Tighe 表示：「直接救濟基金會衷心感謝已為健康公平基金提供非常慷慨的財政資源，以及由致力促進健康公平的諮詢委員會成員提供的指導。這項努力將不會削弱在冠狀病毒病疫情加劇而需要立即開展的必要工作，但它將有助我們從疫情困谷走出來時，能為最了解情況並帶來改變的人提供支援，以助我們塑造更美好的世界。」

關於直接救濟基金會：直接救濟基金會 (Direct Relief) 是一個致力改善受貧困或緊急事件影響人士的健康和生活的人道組織，向全世界有需要的社區提供可以挽救生命的醫療資源，而無需考慮政治、宗教或支付能力。在過去一年，直接救濟基金會在美國加緊付出的努力已提供 3.5 億美元的援助，其中包括 5,000 萬美元的緊急財政援助和 3 億美元的實質援助，方式是個人防護裝備、藥物和像如氧氣濃縮器等基本用品，給予 2,841 個受疫情嚴重打擊、致力為社區服務的組織。這些努力仍然持續。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.DirectRelief.org。

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SOURCE Direct Relief