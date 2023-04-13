中文学习市场价值 74 亿美元，预计到 2027 年将翻一番

HolonIQ全球报告表明，中文是现如今增速最快的语言学习赛道，全球有超过 600 万人在学中文。

纽约2023年4月13日 /美通社/ -- 全球教育智库 HolonIQ发布了一项关于中文学习市场的报告，预计到 2027 年，全球中文学习市场体量将翻一番，以每年12.1%的复合年增长率，从74 亿美元增长到 131 亿美元。 目前有超过 600 万中文学习者，中文已成为现在全球增长最快的语言学习市场。

现今，全球每 4 人中就有 1 人正在学习第二语言，英语是大部分人第二外语的首选。而中文学习的需求也正在快速增长，尤其是来自约6,000万总人口的华裔群体中的K-12学生。一些直售消费者供应商提供在线和线下解决方案可大致满足这一需求群体，目前线下占据了市场的一大部分，但在线解决方案的增长速度是其三倍。

HolonIQ 联合首席执行官兼联合创始人 Patrick Brothers 表示："随着中国在全球的重要性与日俱增，越来越多的人想学习中文。在一些有 K-12 学生的华裔家庭中需求尤其高，周末学校、语言学习中心或者像LingoAce 提供的在线语言学习平台，都在很大程度上满足了这一需求。"

一些关键数据：

通过语言学习了解传统文化： 如今的华裔家庭比以往任何时候都更希望子孙后代可以通过学习中文来了解过去，为中华文化所陶冶。在 6,000 万华裔中，有超过 600 万是 K-12 学生，这其中一半以上在积极学习中文。

如今的华裔家庭比以往任何时候都更希望子孙后代可以通过学习中文来了解过去，为中华文化所陶冶。在 6,000 万华裔中，有超过 600 万是 K-12 学生，这其中一半以上在积极学习中文。 学习中文是一种对未来的投资： 在学习中文的 K-12 华裔学生中，约有 250 万人选择付费学习，根据家庭对语言程度的需求，频率及紧密度因人而异，学生可选择每周上课1-3节或以上，每年30-40周到40-50周不等。

在学习中文的 K-12 华裔学生中，约有 250 万人选择付费学习，根据家庭对语言程度的需求，频率及紧密度因人而异，学生可选择每周上课1-3节或以上，每年30-40周到40-50周不等。 中文正在成为世界语言：相较于当今全球对英文的认可度，中文还处于发展的早期阶段，但全球有许多人因为欣赏中华文化、美食，或者出于工作和投资原因，进而寻求语言能力的精进，现约有 200 万"非华裔"学生希望能精通中文。

完整英文报告点击此处下载

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