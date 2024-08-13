重新啟動THE BEEM LIST：增強體驗式營銷的多元化

紐約2024年8月14日 /美通社/ -- 為紀念Black Business Month，Idlewild Experiential正重新推出其BEEM List（BIPOC Event & Experiential Marketers），旨在幫助由BIPOC擁有的供應商和服務提供商與體驗式營銷行業的領導者建立聯繫。BEEM List透過提高企業體驗式營銷人員對其產品和服務的意識，來提高並支持多元化的小型企業東主。

Idlewild是一間創立於2018年的多文化體驗機構，在George Floyd社會正義運動的高峰時期在2020年推出了BEEM List，為黑人企業家創造機會。對於Black Business Month，2024年的BEEM List包含了11位黑人擁有的Idlewild認可供應商，他們在為企業合作夥伴提供卓越服務方面擁有輝煌的往績。

Beem List Logo

展望未來，BEEM List將擴展，包括西班牙裔/拉丁裔擁有的公司以及美國亞裔和太平洋島民族企業家擁有的公司。

Idlewild Experiential的行政總裁兼創辦人Anika Grant表示：「這項計劃旨在增加少數族裔擁有企業的能見度，並培養其他可能無法獲得的有意義的聯繫和機會。我們希望BEEM List對於希望擴展其供應商多元化管道的企業領導人來說是一個寶貴的資源。」

BEEM List的主要特點：

全面清單： 各種類別的黑人所擁有的供應商和服務提供商的精選列表。

各種類別的黑人所擁有的供應商和服務提供商的精選列表。 支援與資源 ：專屬資源與支援，協助供應商在體驗式營銷行業中蓬勃發展。

：專屬資源與支援，協助供應商在體驗式營銷行業中蓬勃發展。 突顯值得信賴的供應商：BEEM List將包含11間可信的供應商，在不同領域獲得Idlewild批准，包括AV、製造、禮品、宣傳促銷商品、活動攝影師、攝影攤等。這些供應商根據其卓越服務和在提供優質體驗方面的經驗而獲選。

2024年 BEEM List - 黑色供應商版本

加入我們的行列，支持由黑人擁有的企業

BEEM List現已上線並可供使用。我們鼓勵體驗式營銷專業人員探索數據庫，與由黑人擁有的供應商互動，支持我們行業中的多元化和包容性。

關於Idlewild Experiential

Idlewild是一間多元文化機構，致力於締造歸屬感而不是製造話題。我們是一間由女性創立、由黑人擁有的搬遷及調動服務代理商。我們一起解鎖品牌在社群中植根基礎的時刻和體驗，同時為這些社群帶來好處。在一個沉迷於印象的世界中，Idlewild尋求影響力。我們顧全大局。而吸引觀眾的小時刻，就是我們達到目標的方式。畢竟，話題炒作瞬間即逝，但歸屬感永遠持續。

欲知詳情：

請瀏覽Idlewild 網站上的BEEM List：www.idlewildexp.com

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