重新推出BEEM名单：在体验式营销中提升多样性

纽约2024年8月13日 /美通社/ -- 为纪念黑人商业月，Idlewild Experiential将重新推出其BEEM名单 (BIPOC Event & Experiential Marketers) ，旨在帮助BIPOC供应商与体验式营销行业的领导者建立联系。 BEEM名单通过提高企业体验式营销人员对其产品和服务的认识，提升和支持多元化的小企业。

Idlewild是一家成立于2018年的多元文化体验机构，于2020年在乔治•弗洛伊德社会正义运动的高峰期推出BEEM名单，为黑人企业家创造机会。 就黑人商业月而言，2024年BEEM名单涵盖了11家黑人拥有、Idlewild批准的供应商，它们在为企业合作伙伴提供卓越服务方面有着良好的记录。

Beem名单徽标

展望未来，BEEM名单将扩展到西班牙裔/拉丁裔拥有的公司，以及亚裔美国人和太平洋岛民企业家拥有的公司。

“这项计划旨在提升少数族裔所拥有企业的知名度，并促进那些可能无法轻易获得的有意义的联系与机会，”Idlewild Experiential首席执行官兼创始人Anika Grant表示。 “我们希望BEEM名单将成为那些寻求扩大供应商多元化渠道的企业领导者的宝贵资源。”

BEEM名单主要特性：

综合名单： 一份涵盖各种类别黑人供应商的精选名单。

一份涵盖各种类别黑人供应商的精选名单。 支持和资源： 专用资源和支持，帮助供应商在体验式营销行业中蓬勃发展。

专用资源和支持，帮助供应商在体验式营销行业中蓬勃发展。 突出可信供应商：BEEM名单将展示11家经过Idlewild认证的可信供应商，其遍布在不同领域，包括音视频、制作、礼品、促销品、活动摄影、照相亭等。 这些供应商经过精心挑选，凭借其卓越的服务和在提供高品质体验方面的优良记录脱颖而出。

2024年BEEM名单 - 黑人供应商版

加入我们，支持黑人企业

BEEM名单现已上线，敬请使用。 我们鼓励体验式营销专家深挖数据库资源，与黑人供应商互动，并支持我们行业内的多元化和包容性。

关于Idlewild Experiential

Idlewild是一家多元文化机构，倡导归属感胜过热度。 我们是一家由黑人拥有、女性创立的机构，由推动者和变革者组成。 我们一起解锁在社区中扎根品牌的时刻和体验，同时确保这些社区因此受益。 在一个痴迷于印象的世界里，Idlewild寻求的是影响力。 我们专注于大局。 我们通过那些能够吸引受众的细微时刻来达成目标。 毕竟，热度只是暂时的，但归属感是永恒的。

如需了解更多信息：

请访问Idlewild网站上的BEEM名单： www.idlewildexp.com

在社交媒体上关注我们：

Instagram： Idlewild Exp | LinkedIn： Idlewild Experiential

联系人：

Ivy Paniagua

347-310-6541

[email protected]

Idlewild Experiential