住房计划促公平发展以保护洛杉矶人免于流离失所

洛杉矶2021年7月2日 /美通社/ -- 洛杉矶城市规划（城市规划）和住房+社区投资部（HCIDLA）发布《住房总体规划概要》（Housing Element of the General Plan），也称为《洛杉矶住房计划》草案，旨在于未来8年建设近50万个住房单元，其中有20多万套留给低收入居民。

为了实现这一目标和解决洛杉矶住房短缺问题，该市需要在未来八年每年增加大约5.7万个新单元——这意味着城市的住房建设目标将从目前的水平提高五倍。

《洛杉矶住房计划》将制定新的全市战略，在洛杉矶实现更公平的市场价格和经济住房单元分配，为居民提供高质量的住房，包括残疾人、大家庭和老年人。该计划草案确定了明确的目的和目标，为今后的政策考量提供了依据。

这些战略包括一个雄心勃勃的洛杉矶重新规划项目，该项目将在计划通过后的三年内提供20多万套新的住宅单元。此项重新规划计划将提高住房的密度和补贴，特别是配有良好工作、学校和设施的社区。

规划总监Vince Bertoni表示：“我们的《洛杉矶住房计划》旨在考虑我们的居民，特别是那些由于巨大的财富差距和缺少经济住房单元而被剥夺权利、被排斥和没有住房的居民。“作为一个城市，我们自己承担责任来制定一系列战略，使我们能够成功地应对我们的住房挑战。通过精心平衡生产、经济住房保留和保护，我们旨在创造新的住房机会，在结束长期无家可归状况方面实现重大进展，并保证洛杉矶人有房可住，而无需担心流离失所。”

在通过采纳程序推进该计划之前，城市规划和HCIDLA将举行宣传活动以收集更多的社区意见。城市规划委员会审议最终建议之后，将于今年秋末提交给整个市议会以便采纳，并将指导2021年至2029年期间城市住房政策的制定和实施。

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