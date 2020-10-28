主流組織敦促決策者及高等教育領導者改進高等教育轉學政策及實踐

華盛頓2020年10月29日 /美通社/ -- 預計由於COVID-19疫情及經濟衰退影響，將有越來越多的高等教育院校學生轉學。由25個政策、倡導、研究及院校會員組織組成的多元化團體今天向政策制定者及高等教育領導者發出改善轉學政策的行動呼籲。這些組織強調了種族正義的重要性，提高解決導致學分損失的實踐及政策的迫切性。

簽署人都是Bill & Melinda Gates Foundation召集的Scaling Partners Network成員。這些組織的合作原則是，更大的聯繫及協調一致的行動將使高等教育領域能夠更快、更高效地擴大創新規模並產生更深遠的影響。

JFF的Nyema Mitchell表示：「要求體系變革，需要認真研究高等教育的實踐及政策，這些實踐及政策將繼續因種族族裔而產生不公平的學生成績。而導致中學後成績不平等的最大因素是轉學政策及實踐。」

由於黑人、拉丁裔及土著學生最有可能在社區大學上學，因此他們受到的策略及實踐的打擊最大，因為這些實踐及政策會在他們轉學（或考慮轉學）時導致學分損失。轉學學生的成績與收入也完全不平等。高等教育體系中的轉學挑戰是造成收入、種族及族裔嚴重不平等及不公正現象的主要原因。

曾在美國海軍服役的兩名孩子父親Russell Otway表示：「我了解，如果課程不適用，您會浪費時間及金錢來重新銜接課程，這會對軍人造成沉重負擔。就像許多在疫情期間處理受傷、我孩子的學習及我的網上課程的退伍軍人一樣，當我申請學分時遇到障礙，我會灰心。

採取行動特別重要，因為全國爭取提供兩年免費大學及增加高中生雙重入學率的運動可能導致更多學生以社區大學獲得的學分進入大學。四年制大學通常拒絕將社區大學獲得的學分作為申請學位的要求。

德克薩斯大學奧斯汀分校Charles A. Dana Center的Martha Ellis表示：「從事提供及制定高等教育政策的所有人都應在學生申請轉學證書時，為他們爭取100%的學分。為確保我們為即將到來的學生轉學潮做好準備，政策制定者及高等教育領導者必須專注於消除所有學分及經過驗證的學習適用性障礙。」

Scaling Partners Network成員確定了必要的轉學行動，這些行動是透過研究及示例的學分適用性實踐獲得。

政策領導者應採取的行動包括：

以種族平等視角審視與轉學有關的政策；

設計學生在轉學時可以攜帶的國家援助；及

激勵院校制定、擴展及維持促進院校之間合作的計劃。

高等教育領導者應採取的行動包括：

透過對發送及接收數據院校到社區學院的數據進行分解、分析及定期分配來優先考慮轉學，以促進對當前學生成績的理解；

為轉學學生提供學費價格保證及獎學金，以模擬學生第一年開始在該院校就讀的類似情況；及

透過制定並正式制定強而有力的雙重錄取協議，為學生建立清晰的途徑，以繪製學生的學習路徑，樹立轉校學生的歸屬感，並保證學分在轉學時的適用性。

Scaling Partners成員在行動呼籲中體現「國家及院校的政策及實踐應認識到當前疫情的危機加劇了傳統的不平等現象。由於低收入社區以及黑人、拉丁裔及土著居民嚴重受到COVID-19疫情對健康、教育及勞動力的影響，我們必須集中精力解決因迫切性而導致的平等差距，而這種差距越來越迫在眉睫。」

轉學行動呼籲的Scaling Partners Network成員包括：

Achieving the Dream(ATD)

美國社區大學協會(AACC)

美國州立學院與大學協會(AASCU)

美國研究學會(AIR)

阿斯彭研究所大學卓越計劃

美國公立及贈地大學協會(APLU)

德克薩斯大學奧斯汀分校Charles A. Dana Center

德克薩斯社區基金會(CFT)

Complete College America (CCA)

Excelencia in Education

喬治敦大學教育及勞動力中心

HCM Strategists

高等教育政策研究所(IHEP)

JFF

JKW Consulting

邁阿密達德學院

高等教育學生事務管理者(NASPA)

國家學生資料交換中心(NSC)

New America

Paul Quinn College

SOVA

大學創新聯盟(UIA)

VentureWell

WICHE Cooperative for Educational Technologies(WCET)

Young Invincibles(YI)

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Scaling Partners Network

SOURCE Scaling Partners Network