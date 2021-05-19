走進大街小巷 - 紐約市各地的 LinkNYC 資訊亭突出「Vaccinate4Love：醫囑」意識宣傳運動

紐約2021年5月19日 /美通社/ -- 隨著完整的疫苗接種成為無需戴口罩的全國關鍵，而且猶豫接種仍不斷增長， 基層公眾意識運動「Vaccinate4Love：醫囑」的聯合創始人 Jacqueline Jones 醫生及 Davia Temin 說：「克服疫苗猶豫的努力現在越來越迫切。」

為滿足這個需求，LinkNYC 是同類首個提供免費 Wi-Fi、電話、裝置充電和存取社交服務的通訊網絡，剛與 Vaccinate4Love 合作在紐約的大街小巷傳播相關訊息。現在，在整個紐約市大部分地區的 1,800 個資訊亭展示鼓勵性的「不要猶豫 - 接種疫苗」數碼展示。 到目前為止，18 歲及以上居民接種疫苗的比率因行政區而異，例如布朗克斯完全接種疫苗的成年居民佔 31%，而曼哈頓則為 50%。布魯克林居民中有 34% 完全接種，史泰登島的比例為 38%，而皇后區則為 41%。

紐約市各地的 LinkNYC 資訊亭突出 Vaccinate4Love 意識宣傳運動

除了 LinkNYC 的合作夥伴關係外，Vaccinate4Love 的新策略合作夥伴也包括 Cision PR Newswire、Grand Central Partnership、New York Yankees、Transit Wireless、United Way 以及很多其他組織。@Vaccinate4Love 宣傳活動已於三月推出，在全國各地經 Facebook、Twitter、Instagram、TikTok、YouTube 及 LinkedIn 傳播。

全國各地對疫苗的猶豫已導致對美國今年全面群體免疫的悲觀預測，而大多數科學家估計需要為 70-80% 的人口接種才可做到群體免疫。拜登政府設定了目標要讓 70% 的美國人口在 7 月 4 日前至少獲得一針。

LinkNYC 計劃背後的公司之一 Intersection 營銷總監 Esther Raphael 說：「我們很榮幸能夠使用我們的螢幕來幫助 Vaccinate4Love 將這個重要的公眾訊息傳遞給紐約各地的社區。

至今已有不少支援 Vaccinate4Love 宣傳活動的策略合作夥伴，包括：

現時每週都有更多合作夥伴加入。請瀏覽 vaccinate4love.org 了解更多資訊和免費資源，包括海報、傳單、社交媒體貼文、Zoom 背景屏幕及 Facebook「 Vaccinate4Love」相框。

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關於 #Vaccinate4Love

我們是一群全美頂尖的醫生和傳訊策略專家小組，合力發起了一個提高公眾意識的運動，鼓勵患者和社區不要猶豫並及儘早接種疫苗，為自己、家人、社區甚至全世界帶來利益。

聯合創始人為Jacqueline Jones 醫生及 Davia Temin，我們還有創意總監 Victor DeCastro 和品牌策略師／作家 Roger Chiocchi 以及 Temin 和公司策略家 Rachel Clarke、Trang Mar、Suzanne Oaks Brownstein、Amy Cao 與 Maria Matveeva。如欲了解更多資訊，請聯絡 Temin and Company，電話：212.588.8788 或瀏覽我們的網站 https://vaccinate4love.org。

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1513198/Kiosk_NYv2alt.jpg

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