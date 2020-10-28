组织敦促决策者和高等教育领导改进政策和实践

“我们呼吁进行系统性的变革，认真研究高等教育中因种族和族裔而使产生不平等学生结果的实践和政策。”JFF的Nyema Mitchell表示。“导致中等教育后结果不平等的最大因素是转学政策和实践。”

由于非裔、拉丁裔和印第安裔学生最有可能在社区大学上学，因此他们在转学（或考虑转学）时受到导致学分损失的实践和政策的打击最大。转学学生的结果在收入方面也非常不平等。高等教育系统中的转学挑战是造成收入、种族和族裔严重不平等和不公正现象的主要原因。

“我理解当课程不适用时，重新上课会损失时间和利益，这对军人来说是多么沉重的负担。”Russell Otway表示，他曾在美国海军服役并是两个孩子的父亲。“疫情期间，我像许多退伍军人一样管理伤痛、我孩子们的学习和我的在线课程，当我在申请学分时遇到障碍时，就会灰心丧气。”

现在呼吁采取行动特别重要，因为全国都在开展争取提供两年免费大学和增加高中生双学分入学的运动可能让更多学生使用社区大学获得的学分升入大学。四年制学院和大学通常规定社区大学获得的学分不符合学位要求。

“每个提供和制定高等教育政策的决策者都应希望学生在转学申请证书时获得100％的学分。”得克萨斯大学奥斯汀分校查尔斯达纳中心Martha Ellis表示。“为确保我们为即将到来的学生流动潮做好准备，政策制定者和高等教育领导者都必须专注于在所有学分和经验证学习课程的适用性方面消除障碍。”

可扩展合作伙伴网络成员通过研究和示例性学分适用性实践确定了重要的转学行动。

政策领导者应采取的行动包括：

从种族平等的视角审视与转学有关的政策；

设计学生在转学时可以获得的国家援助；以及

鼓励各机构制定、扩展和保持促进机构之间合作的计划。

高等教育领导者应采取的行动包括：

通过分解、分析和定期分发来自发送和接收机构的数据到社区学院，优先安排转学，以促进对当前学生结果的了解；

为转学学生提供与第一年就开始在该机构就读的学生境况类似的学费价格保证和奖学金；以及

通过制定并正式规定完善的双学分录取协议，为学生创建清晰的途径，规划学生的学习途径、建立转学学生的归属感并保证转学时学分的适用性。

“国家和机构的政策与实践应认识到，当前新冠疫情的危机加剧了传统的不平等现象。”可扩展合作伙伴成员在行动呼吁中反映道。 “因新冠疫情在健康、教育和劳动力方面严重影响了低收入社区以及非裔、拉丁裔和印第安裔居民，我们必须集中精力解决越来越紧迫的不平等差距。”

呼吁转学行动的可扩展合作伙伴网络签署成员包括：

Achieving the Dream (ATD)

American Association of Community Colleges (AACC)

American Association of State Colleges and Universities (AASCU)

American Institutes for Research (AIR)

Aspen Institute College Excellence Program

Association of Public and Land-grant Universities (APLU)

Charles A. Dana Center at The University of Texas at Austin

Communities Foundation of Texas (CFT)

(CFT) Complete College America (CCA)

Excelencia in Education

Georgetown University Center on Education and the Workforce

Center on Education and the Workforce HCM Strategists

Institute for Higher Education Policy (IHEP)

JFF

JKW Consulting

Miami Dade College

NASPA - Student Affairs Administrators in Higher Education

National Student Clearinghouse (NSC)

New America

Paul Quinn College

SOVA

University Innovation Alliance (UIA)

VentureWell

WICHE Cooperative for Educational Technologies (WCET)

Young Invincibles (YI)

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