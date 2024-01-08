最新技术利用胡须和体毛使治疗脱发的方式发生变革

洛杉矶2024年1月8日 /美通社/ -- 体毛浓密但头发稀疏的现象是一直困扰脱发者的未解之谜。Dr. U Hair and Skin Clinic 在著名的《皮肤外科》杂志(《Dermatologic Surgery》)上发表了"采用皮肤反应设备，通过毛囊单位提取术，进行胡子和体毛移植" (Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device)这一突破性研究。该论文介绍了 UGraft Zeus® 这一颠覆性的全新皮肤反应设备，能够帮助医师通过"体毛移植术 (BHT)"手术，轻松的将胡子和体毛移植至头皮上的脱发区域。

这项在美国、哥伦比亚、墨西哥和印度进行的综合性研究，对 UGraft Zeus 创新皮肤反应方法进行了探索，解决了此前在毛发修复技术中遇到的复杂问题。值得一提的是，UGraft Zeus® 因其专利设计功能而与众不同。其具备独特的自导航能力，能够在微创植发 (FUE) 过程中适应多种皮肤质地、厚度和不同程度的头发卷曲。该特性有助于尽可能减少移植物损耗，并在微创植发 (FUE)（包括 BHT）过程中提供修复支持。

严重脱发患者采用 UGraft Zeus 提取的体毛实现了全面的头发修复。

在涉及 82 名平均年龄为 48.9 岁的患者的研究中，移植物损耗率在 BHT 手术中始终低于 7%，而这表明与先前报告的 20%（胡须）和 30%（体毛）的损耗率相比，该技术取得了显著进步。令人欣慰的是，所有患者都对手术表示满意，超过 79% 的患者在手术6 个月后表示非常满意。此外，之前一直被传统 BHT 方式所困扰外科医生们如今都对 UGraft Zeus® 的简便程度和效果显露出极高的热情，进行胡子和体毛 FUE 手术的意愿也愈发积极。

BHT 的重要性使其在头发修复的方法上有着光明的前景，它能够修复严重脱发并纠正此前移植失败所产生的问题。与浓密但匹配度不佳的头皮毛发相比，眉毛、胡须和睫毛等特定移植可通过利用相匹配的体毛特征，实现更自然的美学效果。

来自托伦斯 Harbor-UCLA 医学中心皮肤科和加州曼哈顿海滩 Dr U Hair and Skin Clinic 的首席作者 Sanusi Umar 博士强调："UGraft Zeus® 皮肤响应技术解决了非头皮毛发移植领域的难题，标志着在脱发治疗方面迈出的重大一步，不论患者脱发严重程度如何。"

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Sara Harutyunyan

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