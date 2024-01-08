最新技术利用胡须和体毛使治疗脱发的方式发生变革

News provided by

Dr. U Hair and Skin Clinic

08 Jan, 2024, 09:24 ET

洛杉矶2024年1月8日 /美通社/ -- 体毛浓密但头发稀疏的现象是一直困扰脱发者的未解之谜。Dr. U Hair and Skin Clinic 在著名的《皮肤外科》杂志(《Dermatologic Surgery》)上发表了"采用皮肤反应设备，通过毛囊单位提取术，进行胡子和体毛移植" (Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device)这一突破性研究。该论文介绍了 UGraft Zeus® 这一颠覆性的全新皮肤反应设备，能够帮助医师通过"体毛移植术 (BHT)"手术，轻松的将胡子和体毛移植至头皮上的脱发区域。

这项在美国、哥伦比亚、墨西哥和印度进行的综合性研究，对 UGraft Zeus 创新皮肤反应方法进行了探索，解决了此前在毛发修复技术中遇到的复杂问题。值得一提的是，UGraft Zeus® 因其专利设计功能而与众不同。其具备独特的自导航能力，能够在微创植发 (FUE) 过程中适应多种皮肤质地、厚度和不同程度的头发卷曲。该特性有助于尽可能减少移植物损耗，并在微创植发 (FUE)（包括 BHT）过程中提供修复支持。

Continue Reading
严重脱发患者采用 UGraft Zeus 提取的体毛实现了全面的头发修复。
严重脱发患者采用 UGraft Zeus 提取的体毛实现了全面的头发修复。

在涉及 82 名平均年龄为 48.9 岁的患者的研究中，移植物损耗率在 BHT 手术中始终低于 7%，而这表明与先前报告的 20%（胡须）和 30%（体毛）的损耗率相比，该技术取得了显著进步。令人欣慰的是，所有患者都对手术表示满意，超过 79% 的患者在手术6 个月后表示非常满意。此外，之前一直被传统 BHT 方式所困扰外科医生们如今都对 UGraft Zeus® 的简便程度和效果显露出极高的热情，进行胡子和体毛 FUE 手术的意愿也愈发积极。

BHT 的重要性使其在头发修复的方法上有着光明的前景，它能够修复严重脱发并纠正此前移植失败所产生的问题。与浓密但匹配度不佳的头皮毛发相比，眉毛、胡须和睫毛等特定移植可通过利用相匹配的体毛特征，实现更自然的美学效果。

来自托伦斯 Harbor-UCLA 医学中心皮肤科和加州曼哈顿海滩 Dr U Hair and Skin Clinic 的首席作者 Sanusi Umar 博士强调："UGraft Zeus® 皮肤响应技术解决了非头皮毛发移植领域的难题，标志着在脱发治疗方面迈出的重大一步，不论患者脱发严重程度如何。"

媒体垂询请联系：
Sara Harutyunyan
Dr. U Hair and Skin Clinic
[email protected] 

Dr. U Hair and Skin Clinic

Also from this source

創新技術藉助鬍鬚及身體毛髮變革脫髮治療

創新技術藉助鬍鬚及身體毛髮變革脫髮治療

滿身濃密體毛但頭皮卻毛髮稀疏的現象是一直困擾脫髮者的未解之謎。Dr. U Hair and Skin Clinic 在《Dermatologic Surgery》期刊發表了一篇名為「使用皮膚敏感裝置透過毛囊提取實現鬍鬚及體毛移植」(Beard and Body Hair...
Una novedosa tecnología transforma el tratamiento de la calvicie con vello corporal y de la barba

Una novedosa tecnología transforma el tratamiento de la calvicie con vello corporal y de la barba

Tener mucho vello corporal pero poco pelo en el cuero cabelludo es un rompecabezas que desconcierta a muchas personas que se enfrentan a la caída del ...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Cosmetics and Personal Care

Image1

Household, Consumer & Cosmetics

Image1

Medical Pharmaceuticals

Image1

Health Care & Hospitals

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.