Coway geeft officiële reactie op tweede voorstel van Align Partners en bevestigt inzet voor aandeelhouders en duurzame groei

Coway toont recordgroei dankzij kernstrategieën onder leiding van voorzitter Junhyuk Bang.

Het bedrijf versterkt in 2026 tevens de transparantie met de invoering van een Internal Transaction Committee en een Lead Independent Director-systeem.

Coway zal de communicatie met aandeelhouders intensiveren via door het management geleide conference calls en handhaaft een totaal aandeelhoudersrendement van 40% tot en met 2027.

SEOUL, Zuid-Korea, 10 februari 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., de "Best Life Solution Company", heeft een officiële reactie gepubliceerd op het tweede aandeelhoudersvoorstel van Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"). In deze reactie licht Coway zijn voortdurende inspanningen toe om zowel de waarde van de onderneming als die van de aandeelhouders te vergroten.

Coway verklaarde dat het sinds de aankondiging van het Corporate Value-Up Plan in februari 2025 doorlopend evaluaties uitvoert van de voortgang van de implementatie. Daarbij worden proactief de strategische consistentie opnieuw beoordeeld en aanvullende maatregelen ingevoerd als reactie op veranderende marktomstandigheden. In aanloop naar het éénjarig bestaan van de eerste uitvoeringsfase van het plan heeft Coway tevens zijn "Corporate Value-Up Plan Implementation Assessment" bekendgemaakt, waarin het bedrijf zijn inzet bevestigt voor een geloofwaardige en effectieve versterking van de aandeelhouderswaarde.

Bewezen prestaties onder strategisch leiderschap

In reactie op zorgen van sommige aandeelhouders over mogelijke belangenconflicten benadrukte Coway dat zijn transformatie en zijn strategieën voor de langetermijngroei zijn onderbouwd met concrete operationele mijlpalen. Het bedrijf gaf aan dat de huidige kernstrategie bestaat uit de uitvoering van de IT-gedreven roadmap voor innovatie binnen het verhuurmodel, die werd vastgesteld door voorzitter Junhyuk Bang bij de overname van het bedrijf in 2020.

Voorzitter Bang treedt niet alleen op als vertegenwoordiger van de grootste aandeelhouder, maar vervult als Inside Director tevens de rol van Business Strategy Officer (BSO). In die hoedanigheid stuurt hij de digitale transformatie, productinnovatie, wereldwijde expansie en toekomstige groeimotoren aan, waaronder het merk BEREX. Zijn rol wordt aangevuld door die van CEO Jangwon Seo, die verantwoordelijk is voor de algehele bedrijfsvoering, het organisatiebeheer en de operationele efficiëntie.

Dankzij deze op verantwoordelijkheden gebaseerde beheerstructuur realiseerde Coway tussen 2020 en 2025 sterke kwantitatieve groei, met samengestelde jaarlijkse groeipercentages van 8,6% voor omzet, 11,5% voor bedrijfsresultaat en 10,8% voor nettowinst.

Geavanceerde governance-standaarden: versterking van onafhankelijkheid en transparantie

Coway herhaalde zijn inzet om de corporate governance verder te versterken via een systematische roadmap in meerdere fasen. Reeds behaalde mijlpalen en geplande initiatieven zijn onder meer:

Samenstelling van de raad van bestuur: Het aandeel onafhankelijke bestuurders is verhoogd van 57% naar 67%, boven het gemiddelde van grote KOSPI-genoteerde ondernemingen.

Het aandeel onafhankelijke bestuurders is verhoogd van 57% naar 67%, boven het gemiddelde van grote KOSPI-genoteerde ondernemingen. Institutionele basis : Coway heeft een formeel Corporate Governance Charter en een CEO-opvolgingsbeleid vastgesteld om de stabiliteit voor de langetermijn te waarborgen en transparantie te bevorderen.

: Coway heeft een formeel Corporate Governance Charter en een CEO-opvolgingsbeleid vastgesteld om de stabiliteit voor de langetermijn te waarborgen en transparantie te bevorderen. Beperking van belangenconflicten: Alle gelijktijdige leidinggevende functies tussen Coway en moederbedrijf Netmarble zijn beëindigd. Daarnaast zal Coway in 2026 een Internal Transaction Committee oprichten dat volledig bestaat uit onafhankelijke bestuurders.

Alle gelijktijdige leidinggevende functies tussen Coway en moederbedrijf Netmarble zijn beëindigd. Daarnaast zal Coway in 2026 een Internal Transaction Committee oprichten dat volledig bestaat uit onafhankelijke bestuurders. Onafhankelijkheid van de raad van bestuur: Er zijn zowel een Beloningscommissie als een Benoemingscommissie ingesteld, beide uitsluitend samengesteld uit onafhankelijke bestuurders.

Er zijn zowel een Beloningscommissie als een Benoemingscommissie ingesteld, beide uitsluitend samengesteld uit onafhankelijke bestuurders. Evenwichtige checks and balances: Het bedrijf is voornemens een Lead Independent Director-systeem in te voeren om de interne controlemechanismen binnen de raad te versterken.

Het bedrijf is voornemens een Lead Independent Director-systeem in te voeren om de interne controlemechanismen binnen de raad te versterken. Fiduciaire plicht: In lijn met recente wijzigingen in de Zuid-Koreaanse Commercial Act zal Coway tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in 2026 statutenwijzigingen voorstellen om de fiduciaire plicht van bestuurders jegens aandeelhouders formeel vast te leggen. Tevens zullen twee onafhankelijke bestuurders worden benoemd via een "afzonderlijke procedure" om de onafhankelijkheid van de raad wezenlijk te versterken.

Versterking van aandeelhoudersrendement en communicatie

In 2025 behaalde Coway een totaal aandeelhoudersrendement van 40% via een evenwichtige combinatie van contante dividenden en inkoop van eigen aandelen. Het bedrijf heeft daarnaast concrete initiatieven aangekondigd om tastbare voordelen voor aandeelhouders te bieden, terwijl het totale rendement van 40% tot en met 2027 wordt gehandhaafd.

Coway is bovendien van plan de aandeelhouderswaarde verder te vergroten door te voldoen aan de vereisten voor de status van "High-Dividend Company", waardoor aandeelhouders in aanmerking komen voor diverse fiscale voordelen en incentives. Vanaf de uitkeringen over boekjaar 2026 zal Coway de verhouding tussen contante dividenden en aandeleninkoop of -intrekking flexibel aanpassen om binnen het 40%-kader aan deze vereisten te voldoen.

Parallel hieraan zal Coway de communicatie met aandeelhouders verder versterken door de invoering van online conference calls onder leiding van C-level executives, te beginnen met de presentatie van de financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2026. Dit initiatief is bedoeld om investeerders betere toegang tot informatie te bieden en de investor-relationspraktijken van Coway af te stemmen op internationale standaarden.

In zijn reactie aan Align Partners ging Coway tevens in op andere vragen van aandeelhouders, waaronder doelstellingen voor de middellange- en langetermijn voor waardering en return on equity (ROE), verduidelijking van de beoogde kapitaalstructuur en een sterkere koppeling tussen beloning van het management en aandeelhouderswaarde.

Een woordvoerder van Coway verklaarde: "Het management en de raad van bestuur blijven vastberaden luisteren naar onze aandeelhouders en consistente, duurzame groei realiseren. Door gedisciplineerde strategische uitvoering en transparante governance zal Coway zich blijven inzetten om de langetermijnwaarde voor al onze aandeelhouders te maximaliseren."

Voor meer informatie over het Corporate Value-Up Plan van Coway kunt u de Investor Relations-pagina van het bedrijf raadplegen.

Over Coway Co., Ltd.

Coway, opgericht in Korea in 1989, is de "Best Life Solution Company," en een toonaangevende aanbieder van huishoudelijke omgevingsapparatuur die met innovatieve producten zoals water- en luchtreinigers, bidets en matrassen bijdraagt aan een gezonder en comfortabeler leven. BEREX, het slaap- en wellnessmerk van het bedrijf, richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit met geavanceerde matrassen en massagestoelen. Sinds de oprichting heeft Coway zich ontwikkeld tot marktleider binnen de sector voor huishoudelijke omgevingsapparatuur, met een sterke focus op onderzoek, engineering, productontwikkeling en klantenservice. Het bedrijf heeft zijn toewijding aan innovatie bewezen met bekroonde producten, diepgaande expertise op het gebied van thuisgezondheid, een ongeëvenaard marktaandeel, hoge klanttevredenheid en sterke merkbekendheid. Coway blijft innoveren door productlijnen te diversifiëren en internationale activiteiten te versnellen in onder meer Maleisië, de Verenigde Staten, Thailand, China, Indonesië, Vietnam en Europa, voortbouwend op het succes in Korea. In 2025 lanceerde het bedrijf Coway Life Solution, een premium platform voor ouderenzorg dat gepersonaliseerde zorgoplossingen biedt voor verschillende levensfasen. Ga voor meer informatie naar http://www.coway.com/ of http://newsroom.coway.com.

