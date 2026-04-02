Coway houdt 37e algemene vergadering

Aandeelhouders keuren alle door de raad voorgestelde agendapunten goed

Cumulatief stemrecht, elektronische algemene vergaderingen en de herziening van de registratiedatum voor kwartaaldividenden om de aandeelhoudersrechten te versterken, werden ingevoerd

SEOUL, Zuid-Korea, 2 april 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., het 'Best Life Solution Company', heeft aangekondigd dat het zijn 37e jaarlijkse algemene vergadering (AGM) heeft gehouden in zijn Yugu-kantoor in Gongju in de provincie Chungcheongnam (Zuid-Korea).

Jangwon Seo, CEO of Coway, speaks at Coway’s 37th Annual General Meeting

Tijdens de algemene vergadering van dit jaar hebben de aandeelhouders alle door de raad van bestuur voorgestelde agendapunten goedgekeurd. Belangrijke agendapunten waren onder meer de goedkeuring van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de winstbestemming; gedeeltelijke wijzigingen van de statuten; de benoeming van bestuurders; de benoeming van externe bestuurders als leden van de auditcommissie; en de goedkeuring van het maximum voor de bestuurdersvergoeding.

Tijdens de vergadering werden Junhyuk Bang, Jangwon Seo en Soontae Kim herbenoemd tot interne bestuurders. Simun Jeon werd benoemd tot externe bestuurder, terwijl Catherine Heyjung Sonu en Heesun Chung werden benoemd tot externe bestuurders en als leden van de auditcommissie zullen optreden.

De aandeelhouders keurden tijdens de algemene vergadering van dit jaar ook de wijzigingen in de statuten van Coway goed. Coway zal cumulatief stemrecht en elektronische algemene vergaderingen invoeren. Bovendien heeft de onderneming de bepalingen herzien om toe te staan dat de registratiedatum voor kwartaaldividenden wordt vastgesteld na de datum van het dividendbesluit.

Voorstellen van aandeelhouders om de auditcommissie uitsluitend uit externe bestuurders te laten bestaan en een externe bestuurder te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, werden daarentegen niet goedgekeurd.

Jangwon Seo, CEO van Coway, verklaarde: "Coway zal zich blijven inzetten om de communicatie met onze aandeelhouders verder te versterken, evenals om onze inspanningen voort te zetten om duurzame groei te realiseren en de ondernemingswaarde te verhogen".

Over Coway Co.

Coway, de "Best Life Solution Company", werd in 1989 opgericht in Korea en is een toonaangevend bedrijf op het gebied van huishoudelijke apparaten die het leven van mensen gezond en comfortabel maken met innovatieve huishoudapparaten zoals waterzuiveraars, luchtzuiveraars, bidets en matrassen. BEREX, het merk van het bedrijf voor slaap & welzijn, is gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit door middel van geavanceerde matrassen en massagestoelen. Sinds de oprichting is Coway uitgegroeid tot een leider in de milieuvriendelijke huishoudelijke apparatensector, met intensief onderzoek, engineering, ontwikkeling en klantenservice. Het bedrijf heeft haar toewijding aan innovatie bewezen met bekroonde producten, expertise op het gebied van thuiszorg, een ongeëvenaard marktaandeel, klanttevredenheid en merkwaardering. Coway blijft innoveren door productlijnen te diversifiëren, waarbij het de overzeese activiteiten in Maleisië, de VS, Thailand, China, Indonesië, Vietnam en Europa blijft versnellen, dankzij het zakelijke succes in Korea. In 2025 lanceerde het bedrijf Coway Life Solution, een vooraanstaand platform voor ouderenzorg dat gepersonaliseerde zorgoplossingen op maat voor verschillende levensfasen aanbiedt. Ga voor meer informatie naar http://en.coway.com of https://en.coway.com/blogs/news.

