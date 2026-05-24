HiFS 2026: Upgrade van vier belangrijke digitale financiële oplossingen versnelt overgang financiële instellingen naar Agentic Banking

SHANGHAI, 24 mei 2026 /PRNewswire/ -- De Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) 2026 (Global Session) is vandaag van start gegaan op de Lianqiu Lake Campus van Huawei in Shanghai. Het evenement staat in het teken van "Hello Fintelligent World: Beyond Digital, Advance to Agentic Banking". Tijdens de top kondigde Huawei zes belangrijke initiatieven aan om de grootschalige inzet van financiële AI te versnellen. Het bedrijf lanceerde tevens de Financial Data Intelligence Solution 6.0 en de Digital CORE Solution 6.0, en presenteerde een veerkrachtige infrastructuur voor zowel algemene als AI-computing. Deze inspanningen moeten wereldwijde financiële instellingen in staat stellen de productiviteit van AI te benutten, waardoor de digitale en intelligente transformatie en het zakelijk succes van klanten wereldwijd worden bevorderd.

Huawei Digital Finance Group CEO Cao Delivers Keynote Speech

Focus op vier bedrijfsstrategieën en een 4-winmodel om wereldwijde financiële instellingen naar succes te leiden

Jason Cao, CEO van de Huawei Digital Finance BU, zei tijdens de top dat de financiële strategie van Huawei zich de afgelopen 16 jaar, door diepgaande betrokkenheid in de financiële sector, continu heeft ontwikkeld: van financiële hardware en software naar branchespecifieke oplossingen. Door volhardende innovatie in fundamentele software en hardware, het opbouwen van systemische engineeringcapaciteiten, het ontwikkelen van een divers ecosysteem en het bieden van gelokaliseerde diensten, heeft Huawei een effectieve groeimotor gecreëerd.

Huawei Digital Finance blijft zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van haar vier kernbedrijfsstrategieën. Ondersteund door de veerkrachtige ICT-infrastructuur van Huawei, verdiept het bedrijf continu het wereldwijde RONGHAI-partnerecosysteem. Samen met partners creëert het financiële oplossingen, met als doel een nieuw '4-Win'-samenwerkingsmodel te bevorderen waarin klanten, ISV's, SI's en Huawei samenkomen. Nu Agentic AI het kantelpunt richting bedrijfsklare intelligentie passeert, wordt het versnellen van de effectieve en grootschalige adoptie ervan van het grootste belang. Hiertoe heeft Huawei een hybride AI-architectuur geïntroduceerd, aangedreven door open-source fundamentele modellen. Hiermee worden wereldwijde financiële instellingen in staat gesteld AI in te zetten in hoogwaardige scenario's. Op de internationale financiële markten concentreert Huawei zich op zes sleutelinitiatieven: scenario's, architectuur, engineering, data, AI-infrastructuur en talent. Samen met klanten en partners werkt het bedrijf aan een versnelde overgang naar Agentic Banking.

Baanbrekende wegen naar AI-waarderealizatie via open-source modellen en hybride AI-architectuur: Zes initiatieven om de overgang naar Agentic Banking te versnellen

Het verwerven van een kernvoordeel op basis van open-source modellen wordt de strategische richting voor wereldwijde financiële instellingen.

Door in te zetten op open-source modellen en een hybride AI-architectuur, zet Huawei zes sleutelinitiatieven in gang, die de volgende gebieden bestrijken: scenario's, architectuur, engineering, data, AI-infrastructuur en talent.

Richting op hoogwaardige scenario's om implementatie te versnellen: Gericht op vier belangrijke domeinen – intelligente interactie, efficiënte bedrijfsvoering, intelligente risicobeheersing en inkomsten-groei – hebben Huawei en zijn partners gezamenlijk negen AI-agent-bedrijfsoplossingen gelanceerd.

Opbouw van een hybride AI-architectuur die veiligheid, compliance, bedrijfsprestaties en kosten in evenwicht brengt: Dit waarborgt gegevensbeveiliging en benut tegelijkertijd engineeringoptimalisatie om tokenkosten te minimaliseren, waardoor grootschalige implementatie van innovatie mogelijk wordt.

Bundeling van toonaangevende engineeringpraktijken om AI-adoptie te versnellen: Door gebruik te maken van open-source modellen en open rekenkracht, realiseert Huawei AI-interacties met lage latentie, geoptimaliseerde domeinspecifieke modellen voor risicobeheer en diepgaande agentic engineering met naadloze partnerintegratie. Via computing engineering, model engineering en agentic engineering verbetert Huawei zowel de effectiviteit als de snelheid van AI-adoptie voor financiële instellingen.

Opbouw van een digitaal-intelligent fundament: Levering van een drielagige capaciteitsupgrade op het gebied van dataplatforms, -governance en -applicaties, om een AI-gereed R.A.C.E.-fundament voor finance te creëren.

Opbouw van een fundament voor enterprise-grade, high-performance AI-computing: Presentatie van de Huawei Atlas 850E SuperPoD. Deze biedt een enterprise-grade, efficiënt AI-computingfundament, aangedreven door een toonaangevende rekenarchitectuur en high-performance netwerken.

Lancering van een AI-talentontwikkelingsprogramma: Huawei streeft ernaar de komende drie jaar meer dan 10.000 interdisciplinaire "Finance + AI"-experts voor de wereldwijde financiële sector op te leiden.

Opbouw van een solide datafundament voor AI: Versnelling van de R.A.C.E. Upgrade van de Financiële Data-Architectuur

Huawei heeft zijn Financial Data Intelligence Solution 6.0 onthuld. De oplossing biedt een upgrade die drie lagen omspant: dataplatforms, datagovernance en data-applicaties.

Opbouw van een geconvergeerd data-AI-platform: Aangedreven door hardware-software-synergie ondersteunt de nieuw gelanceerde AI-datalake multimodale opslag en verwerking, waardoor ongestructureerde data zoals documenten en video's efficiënt kunnen worden verwerkt.

Eén-loket datagovernance: In samenwerking met Keyrus en Sunline heeft Huawei een uitgebreid kader voor datagovernance ontwikkeld, ontworpen om de efficiëntie van data-utilisatie te verbeteren.

Vooruitgang in data-AI-toepassingen: Samen met Sensors Data heeft Huawei een hypergepersonaliseerde marketingoplossing geïntroduceerd, die meer dan 5.000 klanttags gebruikt om gebruikersoperaties te verdiepen. Bovendien bereikt een gezamenlijke, intelligente anti-fraudoplossing, ontwikkeld met TrustDecision, een detectiereactietijd van 30 milliseconden. De oplossing bevat AI-gedreven casusanalyse, wat een 40-voudige efficiëntiewinst oplevert.

Modernisering van applicaties versnellen met AI: Upgrade naar Digital CORE Solution 6.0 als fundament voor Agentic Banking

Gebaseerd op meer dan tien jaar expertise in modernisering van kernapplicaties, heeft Huawei systematische capaciteiten ontwikkeld rond vier pijlers: platforms, databases, engineering en O&M. Tot op heden hebben deze mogelijkheden meer dan 150 financiële instellingen wereldwijd in staat gesteld hun kernsystemen te moderniseren. Hierbij wordt AI ingezet om het "Free Legacy"-proces voor financiële kernarchitecturen verder te versnellen.

Op dit summit onthulde Huawei zijn Digital CORE Solution 6.0. De oplossing biedt uitgebreide upgrades op het gebied van scenario's, AI-aangedreven ontwikkeling, engineering, architectuur en platforms:

Verrijkte kernscenario's: Huawei werkt samen met top-tier wereldwijde partners om gezamenlijk nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor drie cruciale domeinen: creditcards, betalingssystemen van centrale banken en modernisering van de verzekeringskern.

AI-aangedreven modernisering van applicaties: Aangedreven door Huawei CodeArts en gezamenlijk ontwikkeld met Stefanini en Sunline, behaalt de door AI-aangedreven oplossing voor transpilatie van mainframecode een adoptiegraad van meer dan 90%. Dit versnelt de modernisering van applicaties aanzienlijk.

Upgrade van engineering en processen: Uitgebreide upgrade van oplossingen voor applicatierefactoring en zero-downtime-migratie, om planning- en ontwerpcycli met meer dan 50% te verkorten. Daarnaast wordt samengewerkt met ecosysteempartners aan het Switchover-systeem, dat naadloze, zero-downtime-service-overdracht garandeert.

Verbeterde celgebaseerde architectuur: Verdere ontwikkeling van celgebaseerde en automatisch schaalbare architecturen om 10-voudige verkeerstoename te ondersteunen, met minimalisatie van de blast radius om een hoge beschikbaarheid van 99,999% te bereiken.

Nieuwe platformonafhankelijke containeroplossingen: Door gebruik te maken van zijn multi-core, high-concurrency prestaties, heeft TaiShan general-purpose computing de modernisering van applicaties mogelijk gemaakt voor meer dan 80% van de Chinese banken en financiële instellingen in acht landen. Dit jaar is Huawei een partnership aangegaan met containerleiders als Alauda en Rancher om gezamenlijk een platformonafhankelijke containeroplossing te ontwikkelen. Deze oplossing is al op grote schaal geïmplementeerd bij toonaangevende banken in Azië-Pacific en Zuid-Afrika, en maakt applicatiecontainerisatie flexibeler.

'4 Zeros'-infrastructuur, klaar voor AI, versterkt financiële veerkracht

Van traditionele datacenters naar cloud-DC's en verder naar AI-datacenters (AIDC's) – veerkracht blijft een onmisbare basis voor financiële instellingen. Verankerd in zijn '4 Zeros'-veerkrachtwaardepropositie en het productframework van de R-A-A-S-oplossing, heeft Huawei zijn architectuur, oplossingen en infrastructuur volledig geüpgraded. Door baanbrekende mogelijkheden te bieden op het gebied van DR-consultancy, intelligente verkeerssturing en heterogene disaster recovery, tilt Huawei actief-actieve DR-mogelijkheden naar een premium niveau. In het tijdperk van AI-computing werkt Huawei aan een geconvergeerde, veerkrachtige architectuur voor zowel algemene computing als AI-computing. Met geïntegreerde AIDC-inferentie-oplossingen en intelligente DC O&M-oplossingen voor de volledige levenscyclus stelt Huawei wereldwijde financiële instellingen in staat AI-innovatie te versnellen en tegelijkertijd een toekomstbestendige, veerkrachtige infrastructuur op te bouwen.

