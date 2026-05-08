Now Is Your Spark: Dankzij all-scenario-technologieën helpt Huawei iedereen de hoofdrol in zijn eigen leven te spelen

De lancering van Huawei in Bangkok zet all-scenario-intelligentie in de schijnwerpers en luidt een nieuw hoofdstuk van slim wonen in

BANGKOK, 8 mei 2026 /PRNewswire/ -- Op 7 mei 2026 hield Huawei in Bangkok (Thailand), zijn wereldwijde productlancering 'Now Is Your Spark', waar het officieel de HUAWEI MatePad Pro Max, de HUAWEI WATCH FIT 5 Series, de HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition en andere innovatieve producten voorstelde. Dankzij all-scenario-technologie fungeren deze apparaten als een echte verlenging van de gebruiker, waarmee mensen wereldwijd de wereld kunnen verkennen en zich kunnen uitdrukken.

Een uiterst dunne toonaangevende tablet die nieuwe normen stelt voor mobiele productiviteit

HUAWEI MatePad Pro Max HUAWEI WATCH FIT 5 Pro HUAWEI nova 15 Max

Huawei presenteerde tijdens dit evenement wereldwijd voor het eerst de HUAWEI MatePad Pro Max. Met zijn verfijnde ontwerp, hoogwaardige display, productiviteit op pc-niveau en uitgebreide reeks creatieve tools levert de HUAWEI MatePad Pro Max prestaties op toonaangevend niveau in een opmerkelijk dun en licht ontwerp. Met een gewicht van 499 gram en een dikte van slechts 4,7 mm, waarbij zelfs de exclusieve PaperMatte Edition slechts 509 gram weegt, is de HUAWEI MatePad Pro Max de dunste en lichtste tablet in de categorie van tablets van 13 inch en groter.

Slimme wearables vernieuwd voor de volgende generatie

Huawei heeft een nieuwe reeks slimme wearables geïntroduceerd die speciaal zijn ontwikkeld voor de jongere generatie. De HUAWEI WATCH FIT 5-reeks behoudt zijn iconische vierkante ontwerp, dat nu is verfijnd met een strak en levendig design. Het horloge begeleidt gebruikers met toegankelijke en aantrekkelijke miniwork-outs en stimuleert zo een actievere levensstijl. De reeks ondersteunt bovendien een breed scala aan competitiesporten, waaronder fietsen, golf, trailrunning en tennis. Dankzij geavanceerde functies voor tracking, analyse en begeleiding voldoet de reeks aan uiteenlopende behoeften, van dagelijkse fitnessroutines tot competitieve sportbeoefening.

De HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, die tijdens dit evenement werd gelanceerd, is een professioneel hardloophorloge dat de uitstraling en beleving van marathonwedstrijden weerspiegelt. Het horloge beschikt over een nieuwe Running Ability Index (RAI) en een professioneel Training Camp-dashboard, waarmee hardlopers diepgaandere gegevensinzichten krijgen om slimmer te trainen en beter te presteren tijdens wedstrijden.

Huawei werkte samen met de gerenommeerde juwelenontwerpster Francesca Amfitheatrof voor de lancering van de HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Het horloge is geïnspireerd door de bloeiende schoonheid van de lente en het ontwerp is afgewerkt met 99 natuurlijke diamanten en saffierglas met diamantslijping, een draagbare viering van vrouwelijke kracht en vitaliteit.

Huawei presenteerde daarnaast ook nieuwe premium, toonaangevende smartwatches voor kinderen: de HUAWEI WATCH KIDS X1-reeks. Het toestel is voorzien van een configuratie van HD-camera's aan de voor- en achterzijde en beschikt over een ultragroothoekcamera van 110° aan de voorkant en een AMOLED-scherm van 1,82 inch, wat zorgt voor een groter display en een breder gezichtsveld. Het apparaat beschikt bovendien over een afneembare en draaibare behuizing en een AR-functie voor extra gebruiksplezier, waarmee kinderen elk bijzonder moment van hun ontdekkingen kunnen vastleggen.

Een nieuwe smartphone-ervaring voor de uiteenlopende behoeften van jonge gebruikers

Huawei heeft officieel de HUAWEI nova 15 Max gelanceerd, waarmee het de gebruikerservaring herdefinieert voor een generatie die volop leeft en haarscherpe foto's wil maken. Het toestel is uitgerust met een 50 MP RYYB Ultra Vision Camera, die natuurgetrouwe kleuren levert, zelfs bij weinig licht of in situaties met tegenlicht. De superbatterij van 8500 mAh biedt voldoende vermogen voor een hele dag gebruik, waardoor zorgen over een lege batterij verleden tijd zijn. De extra duurzame behuizing is bestand tegen vallen en stoten, zodat dagelijkse ongelukjes geen probleem meer vormen. In combinatie met een levendig OLED-scherm en dubbele stereoluidsprekers biedt het toestel altijd een meeslepende audiovisuele ervaring binnen handbereik. Van fotografie tot batterijduur en van duurzaamheid tot audiovisuele prestaties: de HUAWEI nova 15 Max ondersteunt elke passie.

Van toonaangevende tablets tot smartwatches voor kinderen: het ecosysteem van verbonden apparaten van Huawei wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven van gebruikers wereldwijd. Huawei blijft zich inzetten voor technologie die niet alleen nuttig, maar ook echt verrijkend is en waarmee inspiratie wordt aangewakkerd. Huawei kijkt ernaar uit om de samenwerking met gebruikers over de hele wereld voort te zetten en mensen te helpen beter te leven en te werken, waar ze zich ook bevinden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974808/HUAWEI_MatePad_Pro_Max.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974807/HUAWEI_WATCH_FIT_5_Pro.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974809/HUAWEI_nova_15_Max.jpg