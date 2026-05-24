HiFS 2026: Modernizácia štyroch hlavných riešení digitálnych financií s cieľom urýchliť prechod finančných inštitúcií na agentské bankovníctvo
News provided byHUAWEI
May 24, 2026, 15:40 ET
ŠANGHAJ, 24. mája 2026 /PRNewswire/ -- Podujatie Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) 2026 (globálne zasadnutie) s témou „Ahoj, svet finančnej inteligencie: od digitálneho sveta k agentskému bankovníctvu," bolo dnes otvorené v areáli Lianqiu Lake spoločnosti Huawei v Šanghaji. Na summite spoločnosť Huawei oznámila šesť kľúčových iniciatív na urýchlenie rozsiahleho nasadenia finančnej umelej inteligencie, spustila svoje riešenie Financial Data Intelligence Solution 6.0 a Digital CORE Solution 6.0 a predstavila infraštruktúru odolnosti pre univerzálne aj AI výpočty. Cieľom tohto úsilia je posilniť postavenie globálnych finančných inštitúcií na plné využitie produktivity umelej inteligencie, čím sa podnieti digitálna a inteligentná transformácia a obchodný úspech zákazníkov na celom svete.
Zameranie na štyri obchodné stratégie a budovanie modelu 4-Win ako cesty k úspechu globálnych finančných inštitúcií
Počas summitu Jason Cao, generálny riaditeľ divízie digitálnych financií spoločnosti Huawei, poznamenal, že za posledných 16 rokov intenzívneho pôsobenia vo finančnom sektore sa finančná stratégia spoločnosti Huawei neustále vyvíjala od hardvéru a softvéru finančnej triedy až po priemyselné riešenia. Vďaka podpore trvalých inovácií v základnom softvéri a hardvéri, budovaniu systematických inžinierskych kapacít, rozvoju rozmanitého ekosystému a poskytovaniu lokalizovaných služieb si spoločnosť Huawei vytvorila efektívny mechanizmus pre neustály rast podnikania.
Spoločnosť Huawei Digital Finance sa zaviazala presadzovať svoje štyri hlavné obchodné stratégie. S podporou odolnej IKT infraštruktúry spoločnosti Huawei naďalej prehlbuje svoj globálny partnerský ekosystém RONGHAI a spoločne vytvára finančné riešenia na podporu nového modelu spolupráce „4-Win", ktorý zahŕňa zákazníkov, nezávislých dodávateľov softvéru, systémových integrátorov a spoločnosť Huawei. Keďže agentická umelá inteligencia prekračuje bod zlou smerom k inteligentným systémom pripraveným na ostrú prevádzku, urýchlenie jej efektívneho a rozsiahleho prijatia sa stáva prvoradým. Spoločnosť Huawei preto predstavila hybridnú architektúru umelej inteligencie založenú na modeloch s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá umožňuje globálnym finančným inštitúciám škálovať umelú inteligenciu v scenároch s vysokou hodnotou. Na medzinárodných finančných trhoch sa spoločnosť Huawei zameriava na šesť kľúčových iniciatív – scenáre, architektúru, inžinierstvo, dáta, infraštruktúru umelej inteligencie a talenty – a spolupracuje so zákazníkmi a partnermi s cieľom urýchliť prechod na agentské bankovníctvo.
Priekopnícke nové cesty k realizácii hodnoty umelej inteligencie prostredníctvom modelov s otvoreným zdrojovým kódom a hybridnej architektúry umelej inteligencie: šesť iniciatív na urýchlenie agentského bankovníctva
Budovanie kľúčových výhod založených na modeloch s otvoreným zdrojovým kódom sa stáva strategickým smerovaním globálnych finančných inštitúcií.
Spoločnosť Huawei využíva modely s otvoreným zdrojovým kódom a hybridnú architektúru umelej inteligencie a riadi šesť kľúčových iniciatív, ktoré zahŕňajú scenáre, architektúru, inžinierstvo, dáta, infraštruktúru umelej inteligencie a talenty:
- Zameranie na scenáre s vysokou hodnotou pre urýchlenie nasadenia: spoločnosť Huawei a jej partneri spoločne uviedli na trh deväť obchodných riešení pre agentov s umelou inteligenciou, pričom sa zameriavajú na štyri hlavné oblasti – inteligentnú interakciu, efektívne operácie, inteligentnú kontrolu rizík a rast tržieb.
- Budovanie hybridnej architektúry umelej inteligencie, ktorá vyvažuje bezpečnosť, dodržiavanie predpisov, obchodný výkon a náklady: zaistenie bezpečnosti údajov a zároveň využitie inžinierskej optimalizácie na minimalizáciu nákladov na tokeny, čo umožňuje rozsiahle nasadenie inovácií.
- Konsolidácia popredných inžinierskych postupov s cieľom urýchliť zavádzanie umelej inteligencie: vďaka využitiu modelov s otvoreným zdrojovým kódom a otvoreného výpočtového výkonu spoločnosť Huawei zabezpečuje interakcie umelej inteligencie s nízkou latenciou, optimalizované modely špecifické pre danú doménu na kontrolu rizík a hĺbkové agentické inžinierstvo s bezproblémovou integráciou partnerov. Prostredníctvom výpočtového inžinierstva, modelového inžinierstva a agentického inžinierstva spoločnosť Huawei zvyšuje efektivitu aj rýchlosť zavádzania umelej inteligencie vo finančných inštitúciách.
- Budovanie digitálne inteligentného základu: prináša inováciu schopností na troch úrovniach v rámci dátových platforiem, riadenia a aplikácií s cieľom vytvoriť základ R.A.C.E. pripravený na umelú inteligenciu v oblasti financií.
- Budovanie základov pre vysokovýkonné výpočty s umelou inteligenciou na podnikovej úrovni: predstavujeme Huawei Atlas 850E SuperPoD, ktorý poskytuje efektívny základ pre výpočty s umelou inteligenciou na podnikovej úrovni, poháňaný špičkovou výpočtovou architektúrou a vysokovýkonnou sieťou.
- Spustenie programu rozvoja talentov v oblasti umelej inteligencie: v priebehu nasledujúcich troch rokov si spoločnosť Huawei kladie za cieľ vychovať viac ako 10 000 odborníkov z rôznych odborov v oblasti financií a umelej inteligencie pre globálny finančný priemysel.
Budovanie solídneho dátového základu pre umelú inteligenciu: v rámci stratégie R.A.C.E. sa presadzuje modernizácia finančnej dátovej architektúry
Spoločnosť Huawei predstavila svoje riešenie Financial Data Intelligence Solution 6.0, ktoré prináša inováciu spôsobilostí na troch úrovniach zahŕňajúcich dátové platformy, správu údajov a dátové aplikácie.
- Budovanie konvergovanej platformy údajov a umelej inteligencie: novouvedené dátové jazero s umelou inteligenciou, postavené na synergii hardvéru a softvéru, podporuje multimodálne ukladanie a výpočty, čo umožňuje efektívne spracovanie neštruktúrovaných údajov, ako sú dokumenty a videá.
- Vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre správu údajov: v spolupráci so spoločnosťami Keyrus a Sunline vyvinula spoločnosť Huawei komplexný rámec správy údajov, ktorý je navrhnutý tak, aby zvyšoval efektívnosť využívania údajov.
- Rozvoj dátových aj AI aplikácií: spoločnosť Huawei spolu so spoločnosťou Sensors Data predstavila hyperpersonalizované marketingové riešenie, ktoré využíva viac ako 5 000 zákazníckych značiek na prehĺbenie používateľských operácií. Okrem toho spoločné inteligentné riešenie proti podvodom vyvinuté so spoločnosťou TrustDecision dosahuje detekčný čas odozvy 30 milisekúnd a zahŕňa analýzu prípadov riadenú umelou inteligenciou, čo vedie k 40-násobnému zvýšeniu efektivity.
Zrýchlenie modernizácie aplikácií pomocou umelej inteligencie: prechod na riešenie Digital CORE 6.0 ako základ pre agentské bankovníctvo
Spoločnosť Huawei, čerpajúc z viac ako desaťročných skúseností v oblasti inovácií kľúčových aplikácií, vyvinula systematické možnosti v štyroch pilieroch: platformy, databázy, inžinierstvo a prevádzka a údržba. Tieto možnosti doteraz umožnili viac ako 150 finančným inštitúciám na celom svete inovovať svoje základné systémy a využívať umelú inteligenciu na ďalšie urýchlenie procesu „Free Legacy" pre kľúčové finančné architektúry.
Na tomto summite spoločnosť Huawei predstavila svoje riešenie Digital CORE Solution 6.0, ktoré zahŕňa komplexné vylepšenia naprieč rôznymi scenármi, vývoj s podporou umelej inteligencie, inžinierstvo, architektúru a platformy:
- Vylepšené kľúčové scenáre: spoločnosť Huawei spolupracuje s poprednými globálnymi partnermi na spoločnom vývoji nových riešení v troch hlavných oblastiach: kreditné karty, platby centrálnej banky a modernizácia hlavných poisťovacích systémov.
- Modernizácia aplikácií s využitím umelej inteligencie: riešenie na transpiláciu kódu z mainfram systémov s podporou umelej inteligencie v rámci platformy Huawei CodeArts a vyvinuté v spolupráci so spoločnosťami Stefanini a Sunline, dosahuje mieru prijatia viac ako 90 %, čo výrazne urýchľuje modernizáciu aplikácií.
- Modernizácia inžinierstva a procesov: komplexná modernizácia riešení refaktoringu aplikácií a migrácie bez výpadkov s cieľom skrátiť cykly plánovania a návrhu o viac ako 50 %; spolupráca s ekosystémovými partnermi na vybudovaní systému Switchover, ktorá zabezpečí bezproblémové prepínanie služieb bez výpadkov.
- Vylepšená bunková architektúra: prehĺbenie integrácie bunkových a automaticky škálovateľných architektúr na podporu 10-násobného zvýšenia prevádzky a zároveň minimalizáciu rozsahu prípadných škôd na dosiahnutie vysokej dostupnosti až na úrovni 99,999 %.
- Nové multiplatformové kontajnerové riešenia: vďaka viacjadrovému výkonu a vysokej súbežnosti umožnila univerzálna výpočtová technika TaiShan modernizáciu aplikácií v prípade viac ako 80 % čínskych bánk a finančných inštitúcií v ôsmich krajinách. Spoločnosť Huawei tento rok ďalej nadviazala partnerstvo s lídrami v oblasti kontajnerov, ako sú Alauda a Rancher, s cieľom spoločne vyvinúť multiplatformové kontajnerové riešenie. Toto riešenie, ktoré je už vo veľkom rozsahu nasadené v popredných bankách v ázijsko-tichomorskom regióne a Južnej Afrike, umožňuje flexibilnejšiu kontajnerizáciu aplikácií.
Budovanie infraštruktúry „4 núl" pripravenej na umelú inteligenciu na posilnenie finančnej odolnosti
Odolnosť zostáva nevyhnutným základom pre finančné inštitúcie, od tradičných centier dátových tokov cez cloudové centrá dátových tokov až po AIDC. Spoločnosť Huawei, pevne ukotvená v koncepte odolnosti založenej na 4 nulách a produktovom rámci riešenia R-A-A-S, v plnom rozsahu modernizovala svoju architektúru, riešenia aj infraštruktúru. Poskytovaním špičkových funkcií, ktoré zahŕňajú poradenstvo v oblasti obnovy po havárii (Disaster Recovery, DR), inteligentné plánovanie prevádzky a heterogénne DR, posúva spoločnosť Huawei možnosti aktívneho DR na prémiovú úroveň. V súvislosti s érou umelej inteligencie spoločnosť Huawei ďalej buduje konvergovanú architektúru odolnosti pre všeobecné použitie a umelú inteligenciu. Prostredníctvom svojich integrovaných inferencií AIDC a inteligentných riešení prevádzky a údržby digitálnych ciest s kompletným životným cyklom spoločnosť Huawei umožňuje globálnym finančným inštitúciám urýchliť inovácie v oblasti umelej inteligencie a zároveň budovať odolnú infraštruktúru pripravenú na budúcnosť.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2986142/CEO_2.jpg
Share this article