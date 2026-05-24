HiFS 2026 : mise à niveau de quatre solutions majeures de finance numérique pour accélérer la transition des établissements financiers vers la banque agentique

SHANGHAI, 24 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) 2026 (session mondiale), dont le thème est « Hello Fintelligent World: Beyond Digital, Advance to Agentic Banking », a été inauguré aujourd'hui au Lianqiu Lake Campus de Huawei à Shanghai. Lors du sommet, Huawei a annoncé six initiatives clés pour accélérer le déploiement à grande échelle de l'IA financière, a lancé ses solutions Financial Data Intelligence 6.0 et Digital CORE 6.0, et a dévoilé une infrastructure de résilience pour le calcul généraliste et d'IA. Ces efforts visent à permettre aux établissements financiers mondiaux de libérer la productivité de l'IA, en favorisant la transformation numérique et intelligente et la réussite commerciale des clients dans le monde entier.

Huawei Digital Finance Group CEO Cao Delivers Keynote Speech

Cap sur quatre stratégies commerciales et construction d'un modèle 4-Win pour assurer le succès des établissements financiers du monde entier

Au cours du sommet, Jason Cao, CEO de Huawei Digital Finance BU, a souligné qu'au cours des 16 dernières années d'engagement profond dans le secteur financier, la stratégie financière de Huawei a continuellement évolué, passant du matériel et des logiciels de qualité financière à des solutions industrielles. En encourageant l'innovation soutenue dans les logiciels et le matériel de base, en développant des capacités d'ingénierie systématiques, en mettant en place un écosystème diversifié et en fournissant des services localisés, Huawei a mis en place un catalyseur de croissance commerciale efficace.

Huawei Digital Finance s'engage à faire progresser ses quatre stratégies commerciales fondamentales. Soutenue par l'infrastructure TIC résiliente de Huawei, l'entreprise continue d'approfondir son écosystème de partenaires mondiaux RONGHAI, en cocréant des solutions financières pour favoriser un nouveau modèle de collaboration « 4-Win » englobant les clients, les ISV, les SI et Huawei. Alors que l'IA agentique franchit le point d'inflexion vers une intelligence de niveau production, il devient primordial d'accélérer son adoption effective à grande échelle. À cette fin, Huawei a introduit une architecture d'IA hybride alimentée par des modèles de base open-source, permettant aux établissements financiers mondiaux d'étendre l'IA à des scénarios de grande valeur. Sur les marchés financiers internationaux, Huawei se concentre sur six initiatives clés - scénarios, architecture, ingénierie, données, infrastructure d'IA et talents - en collaborant avec les clients et les partenaires pour accélérer la transition vers la banque agentique.

Ouvrir de nouvelles voies pour la réalisation de la valeur de l'IA grâce à des modèles libres et à une architecture hybride de l'IA : six initiatives pour accélérer la banque agentique

La création d'avantages fondamentaux fondés sur des modèles open-source est en train de devenir l'orientation stratégique des établissements financiers mondiaux.

En s'appuyant sur des modèles open-source et une architecture d'IA hybride, Huawei mène six initiatives clés couvrant les scénarios, l'architecture, l'ingénierie, les données, l'infrastructure d'IA et les talents :

Cibler les scénarios à forte valeur ajoutée pour accélérer le déploiement : visant quatre domaines principaux - interaction intelligente, opérations efficaces, contrôle intelligent des risques et croissance des revenus - Huawei et ses partenaires ont lancé conjointement neuf solutions commerciales d'agents d'IA.

visant quatre domaines principaux - interaction intelligente, opérations efficaces, contrôle intelligent des risques et croissance des revenus - Huawei et ses partenaires ont lancé conjointement neuf solutions commerciales d'agents d'IA. Construire une architecture d'IA hybride qui équilibre la sécurité, la conformité, les performances de l'entreprise et les coûts : garantir la sécurité des données tout en tirant parti de l'optimisation de l'ingénierie pour minimiser les coûts des jetons, permettant ainsi le déploiement à grande échelle de l'innovation.

garantir la sécurité des données tout en tirant parti de l'optimisation de l'ingénierie pour minimiser les coûts des jetons, permettant ainsi le déploiement à grande échelle de l'innovation. Consolider les pratiques d'ingénierie de pointe pour accélérer l'adoption de l'IA : en s'appuyant sur des modèles open-source et une puissance de calcul ouverte, Huawei crée des interactions d'IA à faible latence, des modèles optimisés spécifiques à un domaine pour le contrôle des risques, et une ingénierie agentique approfondie avec une intégration fluide des partenaires. Grâce à l'ingénierie informatique, à l'ingénierie des modèles et à l'ingénierie agentique, Huawei améliore à la fois l'efficacité et la rapidité de l'adoption de l'IA par les établissements financiers.

en s'appuyant sur des modèles open-source et une puissance de calcul ouverte, Huawei crée des interactions d'IA à faible latence, des modèles optimisés spécifiques à un domaine pour le contrôle des risques, et une ingénierie agentique approfondie avec une intégration fluide des partenaires. Grâce à l'ingénierie informatique, à l'ingénierie des modèles et à l'ingénierie agentique, Huawei améliore à la fois l'efficacité et la rapidité de l'adoption de l'IA par les établissements financiers. Construire une fondation numériquement intelligente : mise à niveau des capacités à trois niveaux à travers les plateformes de données, la gouvernance et les applications afin d'établir une fondation R.A.C.E. prête pour l'IA dans le domaine de la finance.

mise à niveau des capacités à trois niveaux à travers les plateformes de données, la gouvernance et les applications afin d'établir une fondation R.A.C.E. prête pour l'IA dans le domaine de la finance. Construire une fondation de calcul d'IA haute performance de niveau entreprise : dévoilement du Huawei Atlas 850E SuperPoD, qui fournit une base de calcul d'IA efficace et de niveau entreprise, alimentée par une architecture de calcul de premier plan et un réseau haute performance.

dévoilement du Huawei Atlas 850E SuperPoD, qui fournit une base de calcul d'IA efficace et de niveau entreprise, alimentée par une architecture de calcul de premier plan et un réseau haute performance. Lancer un programme de développement des talents en IA : au cours des trois prochaines années, Huawei vise à cultiver plus de 10 000 experts pluridisciplinaires « Finance + IA » pour l'industrie financière mondiale.

Construire une base de données solide pour l'IA : Promouvoir la fondation R.A.C.E. Mettre à jour de l'architecture des données financières

Huawei a dévoilé sa solution Financial Data Intelligence Solution 6.0, qui offre une mise à niveau des capacités à trois niveaux couvrant les plateformes de données, la gouvernance des données et les applications de données.

Construire une plateforme convergente de données et d'intelligence artificielle : alimenté par une synergie matériel-logiciel, le nouveau lac de données d'IA prend en charge le stockage et le calcul multimodaux, permettant le traitement efficace des données non structurées telles que les documents et les vidéos.

alimenté par une synergie matériel-logiciel, le nouveau lac de données d'IA prend en charge le stockage et le calcul multimodaux, permettant le traitement efficace des données non structurées telles que les documents et les vidéos. Mise en place d'un guichet unique pour la gouvernance des données : en collaboration avec Keyrus et Sunline, Huawei a développé un cadre complet de gouvernance des données conçu pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des données.

en collaboration avec Keyrus et Sunline, Huawei a développé un cadre complet de gouvernance des données conçu pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des données. Faire avancer les applications données-IA : en collaboration avec Sensors Data, Huawei a introduit une solution de marketing hyperpersonnalisé qui utilise plus de 5 000 étiquettes de clients pour approfondir les opérations des utilisateurs. En outre, une solution intelligente de lutte contre la fraude développée conjointement avec TrustDecision permet d'atteindre un temps de réponse de 30 millisecondes pour la détection, en intégrant l'analyse de cas basée sur l'IA afin de multiplier par 40 l'efficacité de la solution.

Accélérer la modernisation des applications grâce à l'IA : mise à niveau vers la solution Digital CORE 6.0 comme fondement de la banque agentique

S'appuyant sur plus d'une décennie d'expertise dans la modernisation des applications de base, Huawei a développé des capacités systématiques dans quatre piliers : les plateformes, les bases de données, l'ingénierie et l'exploitation et la maintenance. À ce jour, ces capacités ont permis à plus de 150 établissements financiers dans le monde de moderniser leurs systèmes centraux, en utilisant l'IA pour accélérer encore le processus « Free Legacy » pour les architectures financières centrales.

Lors de ce sommet, Huawei a dévoilé sa solution Digital CORE 6.0, qui présente des mises à niveau complètes dans les scénarios, le développement alimenté par l'IA, l'ingénierie, l'architecture et les plateformes :

Scénarios de base enrichis : Huawei collabore avec des partenaires mondiaux de premier plan pour développer conjointement de nouvelles solutions dans trois domaines essentiels : les cartes de crédit, les paiements de la banque centrale et la modernisation du système d'assurance.

Huawei collabore avec des partenaires mondiaux de premier plan pour développer conjointement de nouvelles solutions dans trois domaines essentiels : les cartes de crédit, les paiements de la banque centrale et la modernisation du système d'assurance. Modernisation des applications alimentée par l'IA : pilotée par Huawei CodeArts et codéveloppée avec Stefanini et Sunline, la solution de transpilation de code mainframe alimentée par l'IA atteint un taux d'adoption de plus de 90 %, ce qui accélère considérablement la modernisation des applications.

pilotée par Huawei CodeArts et codéveloppée avec Stefanini et Sunline, la solution de transpilation de code mainframe alimentée par l'IA atteint un taux d'adoption de plus de 90 %, ce qui accélère considérablement la modernisation des applications. Ingénierie et mise à niveau des processus : mise à niveau complète des solutions de refonte des applications et de migration sans temps d'arrêt afin de raccourcir les cycles de planification et de conception de plus de 50 % ; collaboration avec les partenaires de l'écosystème pour mettre en place le système de basculement, garantissant des basculements de services sans interruption et sans temps d'arrêt.

mise à niveau complète des solutions de refonte des applications et de migration sans temps d'arrêt afin de raccourcir les cycles de planification et de conception de plus de 50 % ; collaboration avec les partenaires de l'écosystème pour mettre en place le système de basculement, garantissant des basculements de services sans interruption et sans temps d'arrêt. Architecture cellulaire améliorée : approfondissement des architectures à base de cellules et de mise à l'échelle automatique pour supporter des augmentations de trafic dix fois supérieures, tout en minimisant le rayon d'action pour atteindre une disponibilité de 99,999 %.

approfondissement des architectures à base de cellules et de mise à l'échelle automatique pour supporter des augmentations de trafic dix fois supérieures, tout en minimisant le rayon d'action pour atteindre une disponibilité de 99,999 %. Nouvelles solutions de conteneurs multiplateformes : tirant parti de ses performances multicœurs et à haute concordance, l'informatique généraliste TaiShan a permis de moderniser les applications de plus de 80 % des banques et institutions financières chinoises dans huit pays. Cette année, Huawei s'est associé à des leaders dans le domaine des conteneurs, tels qu'Alauda et Rancher, pour développer conjointement une solution de conteneurs multiplateforme. Déjà déployée à grande échelle dans les principales banques d'Asie-Pacifique et d'Afrique du Sud, cette solution permet une conteneurisation plus souple des applications.

Construction d'une infrastructure « 4 Zeros » prête pour l'IA afin de renforcer la résilience financière

Qu'il s'agisse de DC traditionnels, de DC sur le cloud ou d'AIDC, la résilience reste une base indispensable pour les établissements financiers. En s'appuyant sur sa proposition de valeur de résilience « 4 Zeros » et sur le cadre de produits de la solution R-A-A-S, Huawei a mis à niveau son architecture, ses solutions et son infrastructure. En proposant des fonctionnalités de pointe qui englobent le conseil en DR, la planification intelligente du trafic et le DR hétérogène, Huawei porte les capacités de DR actif-actif à un niveau supérieur. À l'ère du calcul d'IA, Huawei poursuit la construction d'une architecture de résilience convergente de calcul généraliste et d'IA. Grâce à ses solutions AIDC d'inférence intégrée et DC O&M intelligente sur l'ensemble du cycle de vie, Huawei permet aux institutions financières mondiales d'accélérer l'innovation en matière d'IA tout en construisant une infrastructure résiliente et à l'épreuve du temps.

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