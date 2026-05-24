HiFS 2026: ترقية أربعة حلول مالية رقمية رئيسية لتسريع تحوّل المؤسسات المالية نحو الخدمات المصرفية الوكيلة

Huawei Digital Finance Group CEO Cao Delivers Keynote Speech

شنغهاي، 24 مايو 2026 /PRNewswire/ -- افتُتِحت اليوم "قمة هواوي للتمويل الذكي" Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) 2026 (الدورة العالمية) ، تحت عنوان "مرحبًا بالعالم المالي الذكي: تجاوز الرقمنة، التقدم نحو الخدمات المصرفية الوكيلة" "Hello Fintelligent World: افتتح اليوم Beyond Digital ، Advance to Agentic Banking ، في حرم (Lianqiu Lake Campus) الخاص بشركة "هواوي" (Huawei) في شنغهاي. في القمة ، أعلنت "هواوي" عن ست مبادرات رئيسية لتسريع نشر الذكاء الاصطناعي المالي على نطاق واسع ، وأطلقت (Financial Data Intelligence Solution 6.0) "حل ذكاء البيانات المالية من الجيل السادس" الخاص بها، بالإضافة إلى حل (Digital CORE 6.0)، وكشفت عن بنية تحتية مرنة لكل من الحوسبة ذات الأغراض العامة وحوسبة الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الجهود إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من إطلاق العنان لإنتاجية الذكاء الاصطناعي ، ودفع التحول الرقمي والذكي ونجاح الأعمال للعملاء في جميع أنحاء العالم.

التركيز على أربع استراتيجيات تجارية وبناء نموذج "رباعي المزايا" لتحقيق النجاح للمؤسسات المالية العالمية

خلال القمة ، أشار "جيسون كاو"، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال "التمويل الرقمي من (هواوي)" (Huawei Digital Finance) بشركة "هواوي"، إلى أنه على مدار السنوات الستة عشر الماضية من المشاركة العميقة في القطاع المالي ، تطورت الاستراتيجية المالية لشركة "هواوي" بشكل مستمر من الأجهزة والبرمجيات ذات الدرجة المالية إلى حلول الصناعة. من خلال قيادة الابتكار المستدام في البرمجيات والأجهزة الأساسية ، وبناء قدرات هندسية منهجية ، وتطوير منظومة متنوعة، وتوفير خدمات محلية ، أنشأت "هواوي" عجلة نمو فعالة للأعمال.

تلتزم وحدة أعمال "التمويل الرقمي من (هواوي)" بتطوير استراتيجيات أعمالها رباعية الأنوية. بدعم من البنية التحتية المرنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة "هواوي"، تواصل الشركة تعميق منظومتها العالمية للشركاء (RONGHAI)، حيث تتعاون في إنشاء حلول مالية لتعزيز نموذج تعاون "رباعي المزايا" جديد يشمل العملاء، و بائعي البرمجيات المستقلين، و مدمجي الأنظمة، و"هواوي". مع عبور الذكاء الاصطناعي الوكيل نقطة الانعطاف نحو الذكاء على مستوى الإنتاج ، يصبح تسريع التبنّي الفعال له على نطاق واسع أمرًا بالغ الأهمية. ولتحقيق هذه الغاية ، قدمت "هواوي" بنية ذكاء اصطناعي هجينة مدعومة بنماذج أساسية مفتوحة المصدر ، ما يمكّن المؤسسات المالية العالمية من توسيع نطاق الذكاء الصناعي عبر سيناريوهات عالية القيمة. في الأسواق المالية الدولية، تركز "هواوي" على ست مبادرات رئيسية؛ هي: السيناريوهات، والبنية، والهندسة، والبيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمواهب، وتتعاون مع العملاء والشركاء لتسريع الانتقال نحو "الخدمات المصرفية الوكيلة".

مسارات جديدة رائدة لتحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي عبر نماذج المصدر المفتوح وبنية الذكاء الاصطناعي الهجينة: ست مبادرات لتسريع الخدمات المصرفية الوكيلة

أصبح بناء المزايا الأساسية على أساس نماذج المصدر المفتوح هو الاتجاه الاستراتيجي للمؤسسات المالية العالمية.

من خلال الاستفادة من نماذج المصدر المفتوح وبنية الذكاء الاصطناعي الهجينة ، تقود "هواوي" ست مبادرات رئيسية تشمل السيناريوهات، والبنية، والهندسة، والبيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمواهب:

استهداف سيناريوهات ذات قيمة عالية لتسريع النشر: تهدف "هواوي" وشركاؤها إلى أربعة مجالات رئيسية؛ هي: التفاعل الذكي ، والعمليات الفعالة ، والسيطرة الذكية على المخاطر ، ونمو الإيرادات. وقد أطلقت "هواوي" وشركاؤها بشكل مشترك تسعة حلول تجارية للذكاء الاصطناعي الوكيل.

بناء بنية هجينة للذكاء الاصطناعي توازن بين الأمان، والامتثال، وأداء الأعمال، والتكلفة: ضمان أمن البيانات مع الاستفادة من التحسين الهندسي لتقليل تكاليف الرموز، مما يتيح نشر الابتكار على نطاق واسع.

توحيد الممارسات الهندسية الرائدة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي: من خلال الاستفادة من نماذج المصدر المفتوح وقوة الحوسبة المفتوحة ، تدفع "هواوي" تفاعلات الذكاء الاصطناعي منخفضة التأخير ، والنماذج المحسنة محددة المجالات للسيطرة على المخاطر ، والهندسة الوكيلة العميقة مع الدمج السلس للشركاء. من خلال الهندسة الحاسوبية ، وهندسة النماذج، والهندسة الوكيلة، تعزز "هواوي" كل من فعالية وسرعة تبنّي الذكاء الاصطناعي للمؤسسات المالية.

بناء أساس ذكي رقمي: تقديم ترقية للإمكانيات ثلاثية الطبقات على مستوى منصات البيانات، والحوكمة، والتطبيقات لإنشاء أساس قائم على إطار عمل ( R.A.C.E .) للتمويل جاهز للذكاء الاصطناعي.

بناء أساس لحوسبة الذكاء الاصطناعي عالي الأداء على مستوى المؤسسات: تم كشف النقاب عن منصة Atlas 850E SuperPoD من "هواوي"، التي توفر أساسًا فعالاً لحوسبة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات مدعومًا ببنية حاسوبية رائدة وشبكات عالية الأداء.

إطلاق برنامج لتطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي: على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، تهدف "هواوي" إلى تنمية أكثر من 10،000 من خبراء "التمويل + الذكاء الاصطناعي" متعددي التخصصات لصناعة التمويل العالمية.

بناء أساس صلب للبيانات للذكاء الاصطناعي: قيادة إطار عمل (R.A.C.E.) ترقية بنية البيانات المالية

كشفت "هواوي" عن (Financial Data Intelligence Solution 6.0) "حل ذكاء البيانات المالية من الجيل السادس" الخاص بها، والذي يوفر ترقية ثلاثية الطبقات للإمكانات تشمل منصات البيانات، وحوكمة البيانات، وتطبيقات البيانات.

بناء منصة بيانات ذكاء اصطناعي متقاربة: بدعم من التآزر بين الأجهزة والبرمجيات ، تدعم بحيرة بيانات الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها حديثًا التخزين والحوسبة متعددة الوسائط ، ما يسمح بالمعالجة الفعالة للبيانات غير المنظمة مثل الوثائق ومقاطع الفيديو.

إنشاء حوكمة بيانات شاملة: بالتعاون مع شركتيّ "كيراس" ( Keyrus ) و"صن لاين" ( Sunline )، طورت "هواوي" إطار عمل شامل لحوكمة البيانات مصمم لتعزيز كفاءة استخدام البيانات.

تطبيقات بيانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة: بالتعاون مع شركة "سنسورز داتا" ( Sensors Data )، قدمت "هواوي" حلاً تسويقيًا مخصصًا للغاية يستخدم أكثر من 5000 بطاقة للعملاء لتعميق عمليات المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك ، يحقق حل مكافحة الاحتيال الذكي المشترك الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة "ترست ديسيجن" ( TrustDecision ) وقت استجابة للاكتشاف بزمن 30 ملي ثانية ، حيث يتضمن تحليل الحالة القائم على الذكاء الاصطناعي لتحقيق زيادة كفاءة بمقدار 40 ضعفًا.

تسريع تحديث التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي: الترقية إلى حل (Digital CORE Solution 6.0) كأساس للخدمات المصرفية الوكيلة

استنادًا إلى أكثر من عقد من الخبرة في تحديث التطبيقات الأساسية ، طورت "هواوي" قدرات منهجية على مستوى أربعة ركائز؛ هي: المنصات، وقواعد البيانات، والهندسة، وعمليات التشغيل والصيانة. حتى الآن ، مكَّنت هذه القدرات أكثر من 150 مؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم من تحديث أنظمتها الأساسية ، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية "التراث الحر" للبُنى الأساسية المالية.

في هذه القمة ، كشفت "هواوي" عن حل (Digital CORE Solution 6.0) الخاص بها، والذي يتميز بتحديثات شاملة عبر السيناريوهات، والتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والهندسة، والبنية، والمنصات:

السيناريوهات الأساسية المعززة: تتعاون "هواوي" مع الشركاء العالميين الرفيعي المستوى لتطوير حلول جديدة في ثلاثة مجالات محورية؛ هي: بطاقات الائتمان، ومدفوعات البنوك المركزية، والتحديث الأساسي للتأمين.

تحديث التطبيقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي: مدفوعًا بخط أنابيب تطوير البرمجيات ( CodeArts ) من "هواوي" ومن خلال التطوير المشترك بالتعاون مع شركتيّ "ستيفانيني" ( Stefanini ) و"صن لاين"، يحقق حل التحويل البرمجي للحواسيب الرئيسية المدعوم بالذكاء الاصطناعي معدل تبنّي يزيد عن 90٪ ، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة تحديث التطبيقات بشكل كبير.

تحديث العمليات والهندسة: الترقية الشاملة لحلول إعادة التصميم الداخلي التطبيقات والهجرة بدون توقف الخدمة لتقصير دورات التخطيط والتصميم بأكثر من 50٪ ؛ والتعاون مع شركاء المنظومة لبناء نظام التبديل ، مما يضمن التبديلات السلسة للخدمة بدون توقف.

بنية محسّنة قائمة على الخلايا: تعميق البُنى القائمة على الخلايا والضبط التلقائي للسعة لدعم زيادات حركة البيانات 10 أضعاف، مع تضييق نطاق الضرر لتحقيق 99.999% من التوافر العالي.

حلول حاويات جديدة عابرة للمنصات: من خلال الاستفادة من أدائها متعدد الأنوية وعالي التزامن، دعمت الحوسبة ذات الأغراض العامة لخوادم TaiShan تحديث التطبيقات لأكثر من 80٪ من البنوك والمؤسسات المالية الصينية في ثمانية بلدان. هذا العام ، تعاونت "هواوي" مع قادة الحاويات مثل "ألاودا" ( Alauda ) و"رانشر" ( Rancher ) للتطوير المشترك لحل للحاويات عابر للمنصات. يتيح هذا الحل، الذي تم نشره بالفعل على نطاق واسع على مستوى بنوك رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب أفريقيا ، إنشاء حاويات تطبيقات أكثر مرونة.

بناء بنية تحتية على أساس إطار عمل "4 أصفار" جاهزة للذكاء الاصطناعي لتعزيز المرونة المالية

من مراكز البيانات التقليدية إلى مراكز البيانات السحابية ، وعلاوةً على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تظل المرونة أساسًا لا غنى عنه للمؤسسات المالية. واعتمادًا على مقترحات القيمة للمرونة على أساس إطار عمل "4 أصفار" وإطار عمل المنتجات لحل (R-A-A-S)، قامت "هواوي" بتحديث بنيتها الهندسية، وحلولها، والبنية التحتية بشكل شامل. ومن خلال تقديم قدرات متطورة يمتد نطاقها ليشمل استشارات التعافي من الكوارث، والتخطيط الذكي لحركة البيانات، وأنظمة التعافي من الكوارث غير المتجانسة ، تقوم "هواوي" بتحديث قدرات التعافي من الكوارث النشطة إلى مستوى متميز. وفي مواجهة عصر حوسبة الذكاء الاصطناعي، تقوم "هواوي" بالإضافة لذلك ببناء بنية للمرونة متقاربة للأغراض العامة وحوسبة الذكاء الاصطناعي. من خلال قدرات الاستدلال المتكامل الخاصة بها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية للتشغيل والصيانة لدورة الحياة الكاملة مراكز البيانات ، تمكِّن "هواوي" المؤسسات المالية العالمية من تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي مع بناء بنية تحتية مرنة وجاهزة للتحديثات المستقبلية.

