HiFS 2026: модернизация четырех основных цифровых финансовых решений для ускорения перехода финансовых учреждений на агентский банкинг

ШАНХАЙ, 24 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Саммит Huawei по интеллектуальным финансам (HiFS) 2026 года (глобальная сессия), посвященный теме «Финтеллектуальный мир: за пределами цифровых решений, переход к агентскому банкингу» открылся сегодня в кампусе Huawei Lianqiu Lake в Шанхае. На саммите компания Huawei объявила о шести ключевых инициативах по ускорению крупномасштабного развертывания финансового ИИ, запустила решение Financial Data Intelligence Solution 6.0 и решение Digital CORE Solution 6.0, а также представила инфраструктуру обеспечения устойчивости для вычислений общего назначения и ИИ. Эти усилия направлены на то, чтобы дать возможность глобальным финансовым учреждениям повысить производительность ИИ, стимулируя цифровую и интеллектуальную трансформацию и успех бизнеса клиентов во всем мире.

Сосредоточение внимания на четырех бизнес-стратегиях и построение модели 4-Win для обеспечения успеха глобальных финансовых учреждений

В ходе саммита Джейсон Цао, генеральный директор бизнес-подразделения Huawei Digital Finance, отметил, что за последние 16 лет глубокого взаимодействия в финансовом секторе финансовая стратегия Huawei непрерывно эволюционировала от аппаратного и программного обеспечения финансового уровня до отраслевых решений. Поддерживая устойчивые инновации в базовом программном и аппаратном обеспечении, создавая систематические инженерные возможности, развивая разнообразную экосистему и предоставляя локализованные услуги, компания Huawei создала эффективный маховик роста бизнеса.

Huawei Digital Finance стремится к продвижению своих четырех основных бизнес-стратегий. Опираясь на отказоустойчивую инфраструктуру ИКТ Huawei, компания продолжает углублять свою глобальную партнерскую экосистему RONGHAI, совместно создавая финансовые решения для реализации новой модели сотрудничества 4-Win, охватывающей клиентов, независимых поставщиков услуг, системных интеграторов и Huawei. По мере того, как агентский ИИ пересекает точку изменений в сторону интеллекта производственного уровня, ускорение его эффективного широкомасштабного внедрения становится первостепенной задачей. С этой целью компания Huawei представила гибридную архитектуру ИИ, основанную на базовых моделях с открытым исходным кодом, что позволяет глобальным финансовым учреждениям масштабировать ИИ в сценариях с высокой стоимостью. На международных финансовых рынках Huawei фокусируется на шести ключевых инициативах — сценариях, архитектуре, инженерии, данных, инфраструктуре ИИ и талантах — сотрудничая с клиентами и партнерами, чтобы ускорить переход на агентский банкинг.

Новаторские новые пути для реализации ценности ИИ с помощью моделей с открытым исходным кодом и гибридной архитектуры ИИ: Шесть инициатив по ускорению агентского банкинга

Создание основных преимуществ на основе моделей с открытым исходным кодом становится стратегическим направлением для глобальных финансовых институтов.

Используя модели с открытым исходным кодом и гибридную архитектуру ИИ, Huawei реализует шесть ключевых инициатив, охватывающих сценарии, архитектуру, проектирование, данные, инфраструктуру ИИ и таланты:

Ориентация на ценные сценарии для ускорения развертывания: Нацеливаясь на четыре основные области — интеллектуальное взаимодействие, эффективные операции, интеллектуальный контроль рисков и рост доходов — компания Huawei и ее партнеры совместно запустили девять бизнес-решений для агентов ИИ.

Создание гибридной архитектуры ИИ, которая уравновешивает безопасность, соответствие нормативным требованиям, производительность бизнеса и стоимость: Обеспечение безопасности данных при одновременном использовании инженерной оптимизации для минимизации затрат на токены, что позволяет широкомасштабное развертывание инноваций.

Консолидация ведущих инженерных практик для ускорения внедрения ИИ: Используя модели с открытым исходным кодом и открытую вычислительную мощность, Huawei обеспечивает взаимодействие ИИ с низкой задержкой, оптимизированные модели для конкретных областей для контроля рисков и глубокую агентную инженерию с плавной интеграцией партнеров. Благодаря компьютерной инженерии, разработке моделей и агентской инженерии Huawei повышает эффективность и скорость внедрения ИИ для финансовых учреждений.

Построение цифрового интеллектуального фундамента: Трехуровневое обновление возможностей платформ данных, управления и приложений для создания готового к использованию ИИ фонда R.A.C.E. для финансов.

Построение высокопроизводительной вычислительной базы ИИ корпоративного уровня: Представляем Huawei Atlas 850E SuperPoD, который обеспечивает эффективную вычислительную платформу ИИ корпоративного уровня с ведущей вычислительной архитектурой и высокопроизводительными сетями.

Запуск программы развития ИИ-талантов: В течение следующих трех лет Huawei планирует подготовить более 10 000 междисциплинарных экспертов в области «Финансы + ИИ» для мировой финансовой индустрии.

Создание надежной базы данных для ИИ: Стимулирование R.A.C.E. Модернизация архитектуры финансовых данных

Компания Huawei представила свое решение Financial Data Intelligence Solution 6.0, обеспечивающее трехуровневое обновление возможностей, охватывающее платформы данных, управление данными и приложения данных.

Построение конвергентной платформы данных и ИИ: Благодаря аппаратно-программной синергии недавно запущенное озеро данных ИИ поддерживает мультимодальное хранение и вычисления, что позволяет эффективно обрабатывать неструктурированные данные, такие как документы и видео.

Создание универсального управления данными: В сотрудничестве с Keyrus и Sunline компания Huawei разработала комплексную структуру управления данными, предназначенную для повышения эффективности использования данных.

Продвижение применения данных и ИИ: Вместе с Sensors Data компания Huawei представила гиперперсонализированное маркетинговое решение, которое использует более 5000 тегов клиентов для углубления работы пользователей. Кроме того, совместное интеллектуальное решение по борьбе с мошенничеством, разработанное совместно с TrustDecision, обеспечивает 30-миллисекундное время реагирования на обнаружение, включая анализ случаев на основе ИИ для повышения эффективности в 40 раз.

Ускорение модернизации приложений с помощью ИИ: Обновление до Digital CORE Solution 6.0 в качестве основы для агентского банкинга

Опираясь на более чем десятилетний опыт модернизации основных приложений, компания Huawei разработала систематические возможности по четырем основным направлениям: платформы, базы данных, инжиниринг и эксплуатация и техническое обслуживание. На сегодняшний день эти возможности позволили более чем 150 финансовым учреждениям по всему миру модернизировать свои основные системы, используя ИИ для дальнейшего ускорения процесса Free Legacy для основных финансовых архитектур.

На этом саммитекомпания Huawei представила свое решение Digital CORE Solution 6.0, включающее комплексные обновления по всем сценариям, разработку на основе ИИ, проектирование, архитектуру и платформы:

Обогащенные основные сценарии: Huawei сотрудничает с ведущими глобальными партнерами для совместной разработки новых решений в трех ключевых областях: кредитные карты, платежи центрального банка и модернизация страхового ядра.

Модернизация приложений на базе ИИ: Поддерживаемое Huawei CodeArts и разработанное совместно со Stefanini и Sunline, решение для транспиляции кода мэйнфреймов на базе ИИ достигает скорости внедрения более 90%, что значительно ускоряет модернизацию приложений.

Инжиниринг и модернизация процессов: Комплексная модернизация решений по рефакторингу приложений и миграции с нулевым временем простоя для сокращения циклов планирования и проектирования более чем на 50%; сотрудничество с партнерами по экосистеме для создания системы переключения, обеспечивающей бесперебойное переключение обслуживания с нулевым временем простоя.

Улучшенная архитектура на основе ячеек: Углубление архитектуры на основе ячеек и автоматического масштабирования для поддержки 10-кратных скачков трафика при минимизации радиуса взрыва для достижения высокой доступности 99,999%.

Углубление архитектуры на основе ячеек и автоматического масштабирования для поддержки 10-кратных скачков трафика при минимизации радиуса взрыва для достижения высокой доступности 99,999%. Новые кроссплатформенные контейнерные решения: Используя свою многоядерную, высококонкурентную производительность, универсальные вычисления TaiShan позволили модернизировать приложения для более чем 80% китайских банков и финансовых учреждений в восьми странах. В этом году Huawei также сотрудничает с лидерами контейнерных перевозок, такими как Alauda и Rancher, для совместной разработки кроссплатформенного контейнерного решения. Это решение, уже развернутое в крупных масштабах в ведущих банках Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Африки, обеспечивает более гибкую контейнеризацию приложений.

Построение инфраструктуры, готовой к использованию ИИ «4 нуля», для укрепления финансовой устойчивости

От традиционных ЦОД до облачных ЦОД и AIDC, устойчивость остается незаменимой основой для финансовых учреждений. Основываясь на ценностном предложении «4 нуля» и продуктовой базе решения R-A-A-S, компания Huawei всесторонне обновила свою архитектуру, решения и инфраструктуру. Предоставляя передовые возможности, которые охватывают консультирование по аварийному восстановлению, интеллектуальное планирование трафика и гетерогенное аварийное восстановление, Huawei модернизирует возможности «активного-активного» аварийного восстановления до премиум-уровня. В эпоху вычислений ИИ Huawei продолжает создавать конвергентную архитектуру отказоустойчивости вычислений общего назначения и ИИ. Благодаря интегрированным выводам AIDC и интеллектуальным решениям для эксплуатацию и технического обслуживания ЦОД полного жизненного цикла Huawei позволяет глобальным финансовым учреждениям быстро отслеживать инновации в области ИИ, создавая надежную и отказоустойчивую инфраструктуру.

