Huawei en partners ontvangen GSMA Global Mobile LATAM Award voor het Tech4Nature Mexico-project ter bescherming van jaguars

MEXICO-STAD, 15 mei 2026 /PRNewswire/ -- Huawei heeft gisteren de Global Mobile (GLOMO) LATAM-award ontvangen voor Sociale Impact in Latijns-Amerika voor het Tech4Nature – Dzilam de Bravo Nature Reserve-project in het Mexicaanse Yucatán. De GLOMO-award, die door GSMA werd uitgereikt tijdens M360 LATAM 2026, erkent de bijdrage van het project aan milieubehoud door technologie in te zetten om jaguars in het reservaat te beschermen.

In het kader van het wereldwijde Tech4Nature-partnerschap tussen de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en Huawei TECH4ALL maakt het Mexicaanse project gebruik van geavanceerde technologische hulpmiddelen om de natuurlijke habitat van de jaguar, een iconische en bedreigde soort in Yucatán, te monitoren en beschermen.

"Deze erkenning weerspiegelt de kracht van technologie wanneer ze ten dienste wordt gesteld van mens en planeet", aldus Samira Herrera, Communications and Public Relations Director bij Huawei Mexico. "Tech4Nature Mexico is een voorbeeld van hoe samenwerking tussen verschillende sectoren een tastbare positieve impact kan genereren op gemeenschappen en het behoud van biodiversiteit."

Het project, dat in 2022 van start ging en momenteel in zijn tweede fase zit, is het resultaat van een samenwerking tussen de IUCN, Huawei, de regering van de staat Yucatán, C Minds, de Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) en de lokale gemeenschap van Dzilam de Bravo. De oplossing integreert AI-gestuurde detectie van soorten en identificatie van individuele dieren, monitoring en beheer onder leiding van de gemeenschap, en samenwerking tussen overheid, academische wereld, maatschappelijke organisaties en de privésector.

"Tech4Nature Mexico toont aan dat het ware potentieel van technologie ligt in het omzetten van gegevens in coördinatie, collectieve actie en overheidsbeleid ter bescherming van de natuur. Door multisectorale samenwerking met een focus op gemeenschappen en mensenrechten stelt het initiatief hulpmiddelen zoals artificiële intelligentie ten dienste van de ecosystemen die onze economieën en onze toekomst ondersteunen", aldus Regina Cervera, projectcoördinator voor Tech4Nature México van AI for Climate bij C Minds.

Sinds de lancering van het project hebben 26 cameravallen en 60 akoestische apparaten die in het reservaat zijn geplaatst, meer dan 147 soorten geïdentificeerd, waarvan er 40 bedreigd zijn. Belangrijk is dat het systeem zestien individuele jaguars heeft geïdentificeerd, wat essentiële informatie oplevert voor het begrijpen van het gedrag en de verplaatsingen van de dieren, evenals voor het bepalen van beschermingsmaatregelen voor de soort, die van cruciaal belang is voor het ecologische evenwicht van het reservaat.

De cloudgebaseerde oplossingen van Huawei worden gebruikt om gegevens uit het terrein te verwerken en analyseren. Naast videobeelden van de jaguars heeft het systeem meer dan honderdduizend afbeeldingen en zeshonderdduizend audio-opnames vastgelegd en automatisch geanalyseerd, waardoor de monitoring van de lokale fauna en de ecosystemen waarin deze leeft wordt versterkt. De daaruit voortvloeiende gegevensgestuurde inzichten zorgen voor een beter begrip van het ecosysteem en maken efficiëntere besluitvorming mogelijk voor biodiversiteitsbehoud, met impact tot op het niveau van het overheidsbeleid. Naast de ecologische gegevens zijn ook de effecten op landschapsniveau zichtbaar: het beschermde gebied is uitgebreid van 69.000 naar 104.000 hectare.

Technologieën zoals AI, cloudopslag en gegevensanalyse zorgen ervoor dat het Tech4Nature Mexico-project een duurzaam wetenschappelijk natuurbehoudsmodel kan ontwikkelen dat wetenschappelijke innovatie combineert met participatie van de gemeenschap. Naast deze technologieën vormen de draadloze connectiviteitsoplossingen van Huawei een belangrijk onderdeel van de overdracht van milieugegevens binnen de Tech4Nature-projecten, een thema dat sterk weerklank vond tijdens M360 LATAM 2026. Het evenement op 13 en 14 mei bracht regionale en wereldwijde leiders uit het technologie-ecosysteem, mobiele netwerken, overheden en verbonden sectoren samen om te bespreken hoe de kracht van technologie kan worden benut en hoe er kan worden gewerkt aan een betere toekomst voor iedereen. De GLOMO LATAM Awards vieren de vernieuwers die technologie, connectiviteit en maatschappelijke vooruitgang in de regio herdefiniëren. De onderscheiding voor het Tech4Nature Mexico-project erkent de oplossing vanwege haar innovatie en vermogen om aanzienlijke sociale en ecologische voordelen voor Latijns-Amerika te genereren.

Met Tech4Nature Mexico bevestigt Huawei opnieuw zijn engagement om technologie in te zetten als instrument voor de opbouw van een duurzamere en inclusievere toekomst, door projecten te stimuleren die bijdragen aan milieubescherming en gemeenschapsontwikkeling.

Over Tech4Nature

Huawei en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) lanceerden in 2020 het wereldwijde Tech4Nature-partnerschap om succesvolle natuurbeschermingsinitiatieven op te schalen via technologische innovatie. In lijn met het Huawei TECH4ALL-initiatief en de IUCN Green List ondersteunt Tech4Nature dertien projecten in elf landen met op maat gemaakte oplossingen voor uitdagingen op het gebied van natuurbehoud.

