HiFS 2026: Naik Taraf Empat Penyelesaian Kewangan Digital Utama Percepat Institusi Kewangan Ke Arah Perbankan Berejen

SHANGHAI, 24 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) 2026 (Sesi Global) bertemakan "Hello Fintelligent World: Beyond Digital, Advance to Agentic Banking" ("Hai Dunia Fintelligent: Melangkaui Digital, Maju ke arah Perbankan Berejen") dibuka hari ini di Kampus Tasik Lianqiu Huawei di Shanghai. Di sidang kemuncak itu, Huawei mengumumkan enam inisiatif utama untuk mempercepat pelaksanaan AI kewangan berskala besar, melancarkan Financial Data Intelligence Solution 6.0 dan Digital CORE Solution 6.0, serta memperkenalkan infrastruktur daya tahan untuk pengkomputeran tujuan umum dan juga pengkomputeran AI. Usaha ini bertujuan untuk memperkasakan institusi kewangan global menyerlahkan produktiviti AI, memacu transformasi digital dan pintar serta kejayaan perniagaan pelanggan di seluruh dunia.

Huawei Digital Finance Group CEO Cao Delivers Keynote Speech

Memfokuskan Empat Strategi Perniagaan dan Membina Model 4-Menang untuk Memacu Kejayaan Institusi Kewangan Global

Semasa sidang kemuncak berkenaan, Jason Cao, Ketua Pegawai Eksekutif Huawei Digital Finance BU menyatakan bahawa sepanjang 16 tahun yang lalu bagi penglibatan mendalam dalam sektor kewangan, strategi kewangan Huawei terus berkembang daripada perkakasan dan perisian bertaraf kewangan kepada penyelesaian industri. Dengan memacu inovasi berterusan dalam perisian dan perkakasan asas, membina keupayaan kejuruteraan sistematik, membangunkan ekosistem yang pelbagai dan menyediakan perkhidmatan setempat, Huawei telah mewujudkan roda tenaga (flywheel) pertumbuhan perniagaan yang berkesan.

Huawei Digital Finance komited memajukan empat strategi perniagaan terasnya. Disokong oleh infrastruktur ICT berdaya tahan Huawei, syarikat terus memperkukuh ekosistem rakan kongsi global RONGHAI, mencipta bersama penyelesaian kewangan untuk memupuk model kerjasama "4-Menang" baharu merangkumi pelanggan, ISV, SI dan Huawei. Ketika AI Berejen melintasi titik lengkok balas ke arah kecerdasan bertaraf pengeluaran, usaha mempercepat penggunaan yang berkesan dan berskala besar menjadi keutamaan utama. Bagi mencapai tujuan ini, Huawei memperkenalkan seni bina AI hibrid yang dikuasakan oleh model asas sumber terbuka bagi memperkasakan institusi kewangan global menskalakan AI dalam seluruh senario bernilai tinggi. Dalam pasaran kewangan antarabangsa, Huawei memfokuskan kepada enam inisiatif utama—senario, seni bina, kejuruteraan, data, infrastruktur AI dan bakat—sambil bekerjasama dengan pelanggan dan rakan kongsi untuk mempercepat peralihan ke arah Perbankan Berejen.

Merintis Laluan Baharu untuk Realisasi Nilai AI melalui Model Sumber Terbuka dan Seni Bina AI Hibrid: Enam Inisiatif untuk Mempercepat Perbankan Berejen

Membina kelebihan teras berasaskan model sumber terbuka menjadi hala tuju strategik institusi kewangan global.

Dengan memanfaatkan model sumber terbuka dan seni bina AI hibrid, Huawei memacu enam inisiatif utama merangkumi senario, seni bina, kejuruteraan, data, infrastruktur AI dan bakat:

Menyasarkan senario bernilai tinggi untuk mempercepat pelaksanaan: Menyasarkan empat domain utama—interaksi pintar, operasi cekap, kawalan risiko pintar dan pertumbuhan hasil—Huawei dan rakan kongsinya melancarkan bersama-sama sembilan penyelesaian perniagaan ejen AI.

Memastikan keselamatan data sambil memanfaatkan pengoptimuman kejuruteraan untuk meminimumkan kos token, membolehkan pelaksanaan inovasi berskala besar. Memperkukuh amalan kejuruteraan utama untuk mempercepat penggunaan AI: Dengan memanfaatkan model sumber terbuka dan kuasa pengkomputeran terbuka, Huawei memacu interaksi AI kependaman rendah, model khusus domain teroptimum untuk kawalan risiko serta kejuruteraan berejen mendalam dengan integrasi rakan kongsi yang lancar. Melalui kejuruteraan pengkomputeran, kejuruteraan model dan kejuruteraan berejen, Huawei meningkatkan keberkesanan dan juga kelajuan penggunaan AI untuk institusi kewangan.

Menyampaikan peningkatan keupayaan tiga lapisan merangkumi platform data, tadbir urus dan aplikasi untuk mewujudkan asas R.A.C.E. sedia AI bagi sektor kewangan. Membina asas pengkomputeran AI bertaraf perusahaan dan berprestasi tinggi: Memperkenalkan Huawei Atlas 850E SuperPoD yang menyediakan asas pengkomputeran AI cekap bertaraf perusahaan yang dikuasakan seni bina pengkomputeran utama dan rangkaian berprestasi tinggi.

Membina Asas Data Kukuh untuk AI: Memacu Naik Taraf R.A.C.E. bagi Seni Bina Data Kewangan

Huawei memperkenalkan Financial Data Intelligence Solution 6.0 yang menawarkan peningkatan keupayaan tiga lapisan merangkumi platform data, tadbir urus data dan aplikasi data.

Membina platform data-AI bertumpu: Dikuasakan sinergi perkakasan-perisian, tasik data AI yang baru dilancarkan menyokong storan dan pengkomputeran multimod, membolehkan pemprosesan cekap data tidak berstruktur seperti dokumen dan video.

Melalui kerjasama dengan Keyrus dan Sunline, Huawei membangunkan kerangka tadbir urus data menyeluruh yang dirangka untuk meningkatkan kecekapan penggunaan data. Memajukan aplikasi data-AI: Bersama-sama Sensors Data, Huawei memperkenalkan penyelesaian pemasaran hiper-peribadi yang menggunakan lebih 5,000 tag pelanggan untuk memperkukuh operasi pengguna. Selain itu, penyelesaian antipenipuan pintar bersama yang dibangunkan dengan TrustDecision mencapai masa respons pengesanan 30 milisaat yang menggabungkan analisis kes dipacu AI bagi mendorong peningkatan kecekapan sebanyak 40 kali ganda.

Mempercepat Pemodenan Aplikasi dengan AI: Naik Taraf kepada Digital CORE Solution 6.0 sebagai Asas Perbankan Berejen

Dengan memanfaatkan kepakaran lebih sedekad dalam pemodenan aplikasi teras, Huawei membangunkan keupayaan sistematik merangkumi empat tonggak: platform, pangkalan data, kejuruteraan serta operasi dan penyelenggaraan (O&M). Setakat ini, keupayaan ini memperkasakan lebih 150 institusi kewangan di seluruh dunia memodenkan sistem teras mereka, dengan menggunakan AI untuk mempercepat lagi proses "Free Legacy" ("Legasi Bebas") seni bina teras kewangan.

Di sidang kemuncak ini, Huawei memperkenalkan Digital CORE Solution 6.0 yang membawakan peningkatan menyeluruh merangkumi senario, pembangunan berkuasa AI, kejuruteraan, seni bina dan platform:

Senario teras diperkaya: Huawei bekerjasama dengan rakan kongsi global kelas atasan untuk membangunkan secara bersama penyelesaian baharu dalam tiga domain penting: kad kredit, pembayaran bank pusat dan pemodenan teras insurans.

Dipacu oleh Huawei CodeArts dan dibangunkan bersama Stefanini serta Sunline, penyelesaian transpilasi kod kerangka utama berkuasa AI mencapai kadar penggunaan melebihi 90%, mempercepat pemodenan aplikasi dengan ketara. Naik taraf kejuruteraan dan proses: Menaik taraf secara menyeluruh penyelesaian refactoring aplikasi dan pemindahan tanpa waktu gendala untuk memendekkan kitaran perancangan dan reka bentuk sebanyak lebih 50%; bekerjasama dengan rakan ekosistem untuk membina sistem Switchover, memastikan peralihan perkhidmatan yang lancar tanpa waktu gendala.

Memperkukuh seni bina berasaskan sel dan penskalaan automatik untuk menyokong lonjakan trafik sehingga 10 kali ganda sambil meminimumkan lingkungan kesan gangguan (blast radius) bagi mencapai ketersediaan tinggi iaitu 99.999%. Penyelesaian kontena rentas platform baharu: Dengan memanfaatkan prestasi berbilang teras dan keserentakan tinggi, pengkomputeran tujuan umum TaiShan memperkasakan pemodenan aplikasi untuk lebih 80% bank dan institusi kewangan China merentas lapan negara. Tahun ini, Huawei bekerjasama selanjutnya dengan peneraju kontena seperti Alauda dan Rancher untuk membangunkan secara bersama penyelesaian kontena rentas platform. Sudahpun digunakan secara besar-besaran di bank-bank utama Asia-Pasifik dan Afrika Selatan, penyelesaian ini mengupayakan pengkontenaan aplikasi lebih fleksibel.

Membina Infrastruktur Sedia AI "4 Sifar" untuk Memperkukuh Daya Tahan Kewangan

Bermula daripada pusat data (DC) tradisional kepada DC awan dan seterusnya AIDC, daya tahan kekal menjadi asas yang amat diperlukan oleh institusi kewangan. Berteraskan proposisi nilai daya tahan "4 Sifar" dan kerangka produk daripada penyelesaian R-A-A-S, Huawei menaik taraf secara menyeluruh seni bina, penyelesaian dan infrastrukturnya. Dengan menyediakan keupayaan termaju merangkumi perundingan pemulihan bencana (DR), penjadualan trafik pintar dan DR heterogen, Huawei meningkatkan keupayaan DR aktif-aktif ke tahap premium. Dalam menghadapi era pengkomputeran AI, Huawei membina selanjutnya seni bina daya tahan pengkomputeran tujuan umum dan pengkomputeran AI tergabung. Melalui penyelesaian inferens bersepadu AIDC dan O&M DC pintar sepanjang kitar hayat, Huawei memperkasakan institusi kewangan global mempercepat inovasi AI sambil membina infrastruktur berdaya tahan kalis masa depan.

