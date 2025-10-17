Huawei Digital Power helpt ASEAN om koolstofvrije transformatie te bereiken met netwerkvormende technologieën voor alle scenario's

KUALA LUMPUR, Maleisië, 18 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Van 15 tot 17 oktober werd het ASEAN Energy Business Forum (AEBF-25) gehouden in Kuala Lumpur, Maleisië, met als thema "Powering ASEAN: Bridging Boundaries, Building Prosperity." Het forum, dat zich op regionale energie-interconnectie, schone transitie, investeringen en financiering, en technologie-implementatie richtte, trok meer dan 1.500 vertegenwoordigers, waaronder energieministers, beleidsmakers, sectororganisaties en bedrijfsleiders uit de tien ASEAN-landen. Als een van de belangrijke deelnemers demonstreerde Huawei Digital Power Asia Pacific kwaliteitsvolle Smart PV+ESS oplossingen en innovaties voor alle scenario's en ging de dialoog aan met industriële klanten en partners in de ASEAN-landen, waarmee het getuigde van haar inzet om de koolstofvrije transformatie van ASEAN te helpen bevorderen.

Xia Hesheng, vicevoorzitter van Huawei Digital Power en voorzitter van Huawei Digital Power Strategy & Marketing Dept, hield op 15 oktober een keynote toespraak met de titel "Enabling the ASEAN Power Grid: The Critical Role of Grid-Forming Technologies for Cross Border Power Trading". Hij gaf aan dat interconnectie van netwerken in de ASEAN-regio en grensoverschrijdende overdracht van hernieuwbare energie essentieel zijn om koolstofneutraliteit te bereiken. Met name de stabiele transmissie en consumptie van elektriciteit voor elektriciteitsnetten met een groot aandeel hernieuwbare energie zijn van cruciaal belang. In een tijdspanne van meer dan tien jaar heeft Huawei Digital Power de PV+ESS sector van netvolger tot netvormer geleid. Huawei Digital Power introduceert de technische mogelijkheden van netvorming voor alle scenario's, hoge betrouwbaarheid en hoge veiligheid, en heeft daarmee een kwalitatief hoogstaande benchmark in de sector gevestigd. In 's werelds eerste microgridproject op GWh-niveau staan netvormende technologieën in voor stroom voor de bestemming The Red Sea, een regeneratief toeristisch megaproject in Saoedi-Arabië dat 100% groene energie gebruikt. In Cambodja's eerste netvormende energieopslagproject van 1 GWh werd de oplossing van Huawei Digital Power door TÜV SÜD gecertificeerd. In de toekomst zal Huawei Digital Power verder met klanten en partners in ASEAN-landen blijven samenwerken om een benchmark van energietransformatie met geavanceerde netwerkvormende technologieën en toewijding aan hoge kwaliteit op te bouwen.

Chen Xieming, Global Power Grid Expert van Huawei Digital Power, vermeldde in het rondetafelgesprek "Strengthening ASEAN Power Grid Resilience: Policy and Investment Strategies for Energy Security and Renewable Integration" dat er uniforme regionale netwerknormen moeten worden opgesteld om een stevige grondslag te leggen voor netwerkveiligheid, zodat de interconnectie binnen ASEAN wordt bevorderd. Vooral in energiesystemen met een groot aandeel hernieuwbare energie zijn standaarden voor netwerkvormende technologie de sleutel tot het waarborgen van de veerkracht van regionale netwerken.

Chong Chern Peng, vicevoorzitter van Huawei Digital Power Malaysia Business, benadrukte de strategische positie van Maleisië in het ASEAN energienetwerk tijdens het rondetafelgesprek "CEO & Leaders Thoughts with Boston Consulting Group". Als knooppunt van regionale energie-interconnectie heeft Maleisië via grensoverschrijdende stroomtransacties belangrijke energiesamenwerking met buurlanden zoals Thailand en Singapore tot stand gebracht. Om de visie van het ASEAN-elektriciteitsnet te kunnen realiseren, moeten de elektriciteitsnetten van elk land veerkrachtig en dynamisch zijn. Daarom zijn rastervormingstechnologieën onmisbaar. De voortdurende investering van Huawei Digital Power in PV+ESS netvorming helpt bij het bouwen van een veerkrachtiger elektriciteitsnet dat zich aan de koolstofarme toekomst van hernieuwbare energie aanpast.

Tijdens de "Ministers and CEOs Dialogue" wees Xia Hesheng erop dat de sleutel tot het bevorderen van de bloei van de energie-economie in ASEAN schuilt in het opbouwen van een stabiele, kwaliteitsvolle energie-infrastructuur en het formuleren van relevante beleidsrichtlijnen en normen. Huawei Digital Power gebruikt netvormingsoplossingen voor alle scenario's om het kortsluitniveau, de traagheid en de blackstartmogelijkheden van het elektriciteitsnet te verbeteren. In de bestemming The Red Sea, Saoedi-Arabië, zijn duizenden PCS'en parallel in off-grid modus geschakeld en kan een blackstart in enkele minuten worden geïmplementeerd. Huawei Digital Power heeft een ESS-veiligheidsbeschermingssysteem van cellen tot netten opgezet. De slimme stringarchitectuur en strenge kwaliteitscontrole helpen om een stevige grondslag voor productveiligheid te leggen. Kwaliteitsbeheer dat de hele levenscyclus van R&D tot service omvat, garandeert een betrouwbare werking van het systeem op lange termijn. Het Golmud-project in Qinghai heeft bijvoorbeeld een uitvalpercentage van minder dan 0,5% in een tijdspanne 13 jaar stabiele werking. Huawei Digital Power zet zich in om ASEAN te ondersteunen bij de ontwikkeling van de PV+ESS sector tot een wereldwijde benchmark voor energietransformatie, aangedreven door kwaliteitsvolle end-to-end producten en technologieën.

De groene toekomst van ASEAN is in stabiele, efficiënte energie geworteld. Tijdens de AEBF-25 demonstreerde Huawei Digital Power niet alleen haar toonaangevende netwerkvormende technologieën en kracht op systeemniveau, maar getuigde ook van haar toewijding om een groene, slimme en duurzame toekomst tot stand te brengen. In de toekomst zal Huawei Digital Power haar investeringen in onderzoek en ontwikkeling verdubbelen en de samenwerking met lokale partners verdiepen om samen de transformatie van de energiemix van ASEAN te bevorderen. We zijn er rotsvast van overtuigd dat technologie de sleutel is tot een koolstofvrije wereld. Met haar robuuste netvormingstechnologieën zal Huawei Digital Power in dit traject een betrouwbare bondgenoot zijn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799111/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799112/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799113/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid_3.jpg