Huawei wint drie prijzen in het domein van optische netwerken tijdens Network X 2025

PARIJS, 26 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Tijdens de ceremonie van Network X 2025 werd Huawei met drie awards bekroond: Most Innovative Optical Transport Use Case, Best Network AI Solution for Fibre Networks en Outstanding Green Fibre. Deze onderscheidingen weerspiegelen de sterke technologie, voortdurende innovatie en marktleiderschap van Huawei in volledig optische netwerken.

Huawei won three awards in the all-optical network field at Network X.

Huawei blijft het voortouw nemen op gebied van optische transmissie, het stimuleren van innovatie en de toepassing in de praktijk van ultrasnelle netwerken. Huawei zorgt voor doorbraken in belangrijke technologieën zoals 400G/800G en B1T transmissie met zeer hoge snelheid, C+L-band ultra-breed spectrum, en end-to-end OXC-switching, waarmee upgrades in de industrie worden bevorderd en prestatiegrenzen doorbroken.

Huawei's indrukwekkende vooruitgang in geavanceerde technologieën zoals ultra-breedband interconnectie van datacenters en lossless transmissie versnelt de planning en samenwerking van rekenkracht. Door het vrije verkeer van computermiddelen tussen regio's mogelijk te maken, draagt Huawei bij aan een alomtegenwoordige, efficiënte levering en legt het een solide basis voor de bloeiende digitale economie. Dankzij haar uitmuntende prestaties heeft Huawei opnieuw de award "Most Innovative Optical Transport Use Case" in de wacht gesleept.

Met behulp van intelligente technologieën heeft Huawei haar Premium Broadband-oplossing voor de HBB-ervaring volledig geüpgraded. Het eerste CEI-systeem (Customer Experience Index) in de branche maakt gebruikerservaringen meetbaar en zichtbaar, lost een sinds lang onopgelost probleem op en helpt carriers de servicekwaliteit te optimaliseren. HBBMaster fungeert als het "slimme brein" voor de werking van home breedband en benut geavanceerde algoritmen om complexe problemen automatisch te diagnosticeren en snelle, bruikbare oplossingen te leveren voor betere gebruikerservaringen. Deze twee innovaties vullen elkaar aan, openen nieuwe groeimogelijkheden in de home breedbandmarkt, die een biljoen dollar waard is, en leverden Huawei de award "Best Network AI Solution for Fibre Networks" op.

Huawei heeft ook vooruitgang geboekt op gebied van groene energie-efficiëntie en intelligente O&M voor intelligente toegangsnetwerken en blijft innovatie op dit gebied stimuleren. Dankzij end-to-end innovatie in optische lijnterminals (OLT's), optische netwerkterminals (ONT's) en netwerkbeheersystemen, werd Huawei met de "Outstanding Green Fibre" award onderscheiden. Huawei's intelligente OLT-platform maakt gebruik van multi-level, fijnkorrelige dynamische energiebesparende technologieën om de energie-efficiëntie van verkeersniveau tot systeemniveau te optimaliseren. Dit verlaagt het energieverbruik van inactieve apparaten in apparatuurruimten aanzienlijk, wat op zijn beurt bijdraagt tot groenere netwerken en een lagere CO2-uitstoot. De ONT van Huawei kan het stroomverbruik tijdens daluren automatisch verlagen, zonder afbreuk te doen aan de gebruikerservaring. Het is een intelligentere manier om de energie-efficiëntie thuis te verbeteren. Daarnaast helpt het beheersysteem van Huawei carriers om de energie-efficiëntie van het netwerk dynamisch te optimaliseren op basis van realtime verkeer en apparaatstatus. Het maakt een geautomatiseerde inzet en verfijnde werking van energiebesparende beleidsregels in het hele netwerk mogelijk, waardoor optische netwerken een groenere, efficiëntere toekomst tegemoet gaan.

Na het winnen van deze awards, verklaarde Kim Jin, Vice President van Huawei Optical Business Product Line: "Huawei blijft zich inzetten om de evolutie van volledig optische netwerken te bevorderen en voortdurende innovatie te stimuleren. In de toekomst zal Huawei verder met wereldwijde carriers blijven samenwerken om de nieuwe uitdagingen en kansen van het intelligente tijdperk aan te gaan, nieuwe groei te ontsluiten en samen aan een intelligente wereld te bouwen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804489/Huawei_won_awards_all_optical_network_field_Network_X.jpg