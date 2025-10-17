Huawei onthult geüpgradede AI WAN-oplossing met AI-gerichte architectuur om de groei van carriers te stimuleren

PARIJS, 17 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Tijdens de UBBF 2025 in Parijs op 14 oktober werd de Net5.5G Intelligent IP Network Summit gehouden, met als thema "Thrive with Net5.5G for All Intelligence". Huawei introduceerde haar volledig geüpgradede AI WAN-oplossing met een AI-gerichte architectuur. Door alertheid voor ervaringen, limieten voor computernetwerken, veerkracht van beveiliging en het O&M-model te herdefiniëren, zorgt de oplossing voor nieuwe groei voor carriers.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

Leon Wang, voorzitter van Huawei's Data Communication Product Line, hield een toespraak met als titel: "AI-Centric Xinghe Intelligent Network: Boosting New Growth for Carriers." Hij legde uit dat de AI WAN-oplossing van Huawei een uitgebreide AI-gerichte upgrade heeft ondergaan. Via een drielaagse architectuur — bestaande uit AI-gerichte apparaten, AI-gerichte verbindingen en een AI-gericht brein — herdefinieert de oplossing IP-dragernetwerken in het Net5.5G-tijdperk en versnelt de overgang van carriers naar de Net5.5G R2 AI UBB-fase.

Om de stagnerende groei van home breedband en de ernstige homogenisering van pakketten aan te pakken, bevat de Huawei AI WAN-oplossing Xingluo identificatie- en profileringsengines, die monetisatie op applicatieniveau mogelijk maken. Het helpt carriers om gedifferentieerde servicepakketten te ontwerpen en maakt gebruik van multidimensionale profilering om de nauwkeurigheid van de identificatie van potentiële klanten tot meer dan 90% te verhogen.

Om te voldoen aan de stijgende vraag van bedrijven naar AI computing, hielp Huawei's AI WAN-oplossing China Telecom Shanghai bij de lancering van privélijnen voor intelligent computing, waarmee prestatieproblemen in traditionele netwerken werden opgelost. Het Xingluo lossless algoritme zorgt voor nauwkeurige congestiecontrole op flowniveau en beveiligt gegevens aan de hand van de vectorconversie-engine. De oplossing, die gezamenlijke training van edge en cloud ondersteunt, zal naar verwachting de ARPU van carriers vertienvoudigen en in amper twee jaar tijd al ROI opleveren.

Om steeds complexere netwerkaanvallen tegen te gaan, versterkt Huawei's AI WAN-oplossing de veerkracht van de beveiliging op apparaat-, netwerk- en configuratielagen. Het ondersteunt foutisolatie op sessieniveau en kwantumbestendige codering. Online configuratiesimulatie controleert tienduizenden apparaten in amper 10 minuten tijd en elimineert zo menselijke fouten. Dit multidimensionale beveiligingskader beschermt klantenservices met versterkte veerkracht.

Naarmate netwerken verder op schaal uitbreiden, komen traditionele O&M-modellen onder enorme druk te staan. Huawei's NetMaster-systeem biedt 24/7 netwerkbescherming, waardoor een verschuiving van passieve respons naar proactieve O&M mogelijk wordt. Bij de afhandeling van storingen heeft China Mobile Guangdong met behulp van een kennisbank met 300.000 gevallen de diagnosetijd van 45 naar 5 minuten teruggebracht. Voor de identificatie van risico's heeft MasOrange Spain een 'L4 IP autonomous driving network' geïmplementeerd dat door Huawei's AI WAN-oplossing wordt aangedreven, waardoor de gemiddelde reparatietijd wordt verkort, terwijl de kosten worden verlaagd en de efficiëntie wordt verbeterd.

De summit werd afgesloten met de Net5.5G Pioneer Award Ceremony, een eerbetoon aan de winnaars van meer dan 10 wereldwijde carriers die wereldwijde commerciële uitrol van Net5.5G versnellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796791/image.jpg