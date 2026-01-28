Компания Phemex запускает программу Elite Trader Recruitment Program, ориентированную на профессиональный копитрейдинг.

АПИА, Самоа, 28 января 2026 г. /PRNewswire/ —Phemex, криптовалютная биржа, ориентированная на пользователей, представила программу Elite Trader Recruitment Program, инициативу, направленную на поддержку профессиональных трейдеров, использующих копитрейдинг для распространения своих стратегий среди более широкой пользовательской базы. Программа разработана для предоставления трейдерам структурированных стимулов, поддержки платформы и прозрачности, а также для поощрения более систематических и устойчивых торговых практик.

Phemex Introduces Elite Trader Recruitment Program Focused on Professional Copy Trading

Программа Elite Trader Recruitment Program предоставляет профессиональным трейдерам структурированный путь для масштабирования стратегической торговли на Phemex без значительных первоначальных капиталовложений. Участники могут использовать предоставляемые платформой торговые бонусы вместо личных средств, получать вознаграждения за результаты работы в размере до 2000 USDT в месяц, а также получить доступ к двойной модели дохода, сочетающей в себе распределение прибыли до 30% от копитрейдинга с возвратом комиссионных до 30% от объема копитрейдинга. Благодаря тому, что система стимулирования напрямую связана с качеством исполнения сделок и стабильной эффективностью, она призвана поддерживать получение стабильного дохода, а не краткосрочные результаты торговли.

В основе программы лежит инфраструктура копитрейдинга Phemex, которая включает в себя интеллектуальные средства управления исполнением, настраиваемые параметры копитрейдинга, доступ к данным о производительности в режиме реального времени и поддержку торговых пар USDT и USDC. Меры по снижению рисков, такие как 100% компенсация убытков для участников копитрейдинга в течение первого месяца, направлены на уменьшение препятствий на начальном этапе участия, в то время как выборочные разрешения на копирование и доступ к API позволяют трейдерам сохранять стратегический контроль. В сочетании с VIP-доступом, приоритетной поддержкой и структурированной прозрачностью на торговой площадке Phemex для копитрейдинга эта инициатива отражает более широкий платформенный подход, который позиционирует профессиональных трейдеров как долгосрочных партнеров, подчеркивая согласованность действий, прозрачность и устойчивость всей торговой экосистемы.

«Следующий этап в торговле криптовалютами заключается в превращении навыков в масштабируемое доверие, — сказал ФедерикоВариола (ФедерикоВариола), генеральный директор Phemex. — Копитрейдинг позволяет проверять эффективные стратегии в реальных рыночных условиях и распространять их по всему миру. Наша цель — предоставить профессиональным трейдерам инфраструктуру, стимулы и защиту, необходимые для создания долгосрочной ценности, как для них самих, так и для пользователей, которые следят за ними».

О Phemex

Основанная в 2019 году, Phemex является первой криптобиржей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

