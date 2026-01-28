Phemex presenta il programma di reclutamento Elite Trader incentrato sul copy trading professionale

APIA, Samoa, 28 gennaio 2026 /PRNewswire/ --Phemex, exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha presentato l'Elite Trader Recruitment Program, un'iniziativa volta a supportare i trader professionisti che utilizzano il copy trading per distribuire le proprie strategie a una base di utenti più ampia. Il programma è concepito per fornire ai trader incentivi strutturati, supporto della piattaforma e visibilità, incoraggiando al contempo pratiche di trading più sistematiche e sostenibili.

Il programma di reclutamento Elite Trader offre ai trader professionisti un percorso strutturato per scalare su Phemex il trading basato su strategie, senza dover investire un capitale iniziale significativo. I partecipanti possono utilizzare bonus di trading emessi dalla piattaforma anziché fondi personali, guadagnare premi basati sulle prestazioni fino a 2.000 USDT al mese e accedere a un doppio modello di entrate che combina fino al 30% di condivisione degli utili dai copiatori con sconti sulle commissioni fino al 30% sul volume di copy trading. Collegando direttamente gli incentivi alla qualità dell'esecuzione e alle prestazioni sostenute, il programma è concepito per supportare la generazione di reddito ripetibile anziché risultati di trading a breve termine.

Il programma è supportato dall'infrastruttura di copy trading di Phemex, che include controlli di esecuzione intelligenti, parametri di copia personalizzabili, accesso ai dati sulle prestazioni in tempo reale e supporto per le coppie di trading USDT e USDC. Misure di mitigazione del rischio come la compensazione delle perdite del 100% per i copiatori nel loro primo mese mirano a ridurre le difficoltà nella partecipazione iniziale, mentre i permessi di copia selettiva e l'accesso API consentono ai trader di mantenere il controllo strategico. Insieme all'accesso VIP, al supporto prioritario e alla visibilità strutturata all'interno del marketplace di copy trading di Phemex, l'iniziativa riflette un approccio di piattaforma più ampio che posiziona i trader professionisti come partner a lungo termine, enfatizzando l'allineamento, la trasparenza e la sostenibilità nell'intero ecosistema di trading.

"La prossima fase del trading di criptovalute consiste nel trasformare le competenze in fiducia scalabile", ha dichiaratoFederico Variola, CEO di Phemex. "Il copy trading consente di convalidare strategie efficaci in condizioni di mercato reali e di condividerle a livello globale. Il nostro obiettivo è fornire ai trader professionisti l'infrastruttura, gli incentivi e la protezione necessari per creare valore a lungo termine, per loro stessi e per gli utenti che li seguono".

Fondata nel 2019, Phemex è una Borsa di criptovalute incentrata sull'utente a cui si affidano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione.

