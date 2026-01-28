Phemex Luncurkan Elite Trader Recruitment Program untuk Kalangan Profesional yang Menggunakan Fitur "Copy Trading"

Melalui Elite Trader Recruitment Program, trader profesional memperoleh jalur terstruktur untuk mengembangkan strategi trading di Phemex tanpa modal awal yang besar. Peserta program dapat menggunakan bonus trading yang disediakan Phemex sebagai pengganti dana pribadi, memperoleh imbalan berbasiskan kinerja hingga 2.000 USDT per bulan, serta mengakses model penghasilan ganda yang mencakup pembagian keuntungan hingga 30% dari copier dan potongan komisi hingga 30% dari volume copy trading. Dengan mengaitkan insentif secara langsung pada kualitas eksekusi trading dan kinerja konsisten, program ini mendukung pendapatan berkala, bukan sekadar hasil trading jangka pendek.

Program ini didukung oleh infrastruktur copy trading Phemex yang mencakup fitur kontrol eksekusi cerdas, pengaturan parameter penyalinan strategi sesuai kebutuhan, akses data kinerja secara real-time, serta dukungan untuk trading pair USDT dan USDC. Berbagai langkah mitigasi risiko, seperti kompensasi kerugian 100% bagi pengikut (copier) selama bulan pertama, mengurangi kendala partisipasi tahap awal. Selain itu, izin penyalinan selektif dan akses API membantu trader mempertahankan kendali strategis. Dilengkapi akses VIP, dukungan prioritas, serta visibilitas terstruktur di copy trading marketplace Phemex, inisiatif ini mencerminkan pendekatan platform yang memosisikan trader profesional sebagai mitra jangka panjang dengan menekankan kepentingan yang sama, transparansi, dan kesinambungan dalam ekosistem trading.

"Dalam babak perkembangan berikutnya, crypto trading harus dapat mengubah keahlian menjadi kepercayaan berskala luas," ujar Federico Variola , CEO, Phemex. "Copy trading menguji kinerja dari strategi trading dalam kondisi pasar nyata dan dibagikan secara global. Kami ingin menyediakan infrastruktur, insentif, dan perlindungan yang dibutuhkan trader profesional untuk membangun nilai tambah jangka panjang—baik bagi mereka sendiri maupun bagi para pengguna yang mengikuti mereka."

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling efisien. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/

SOURCE Phemex