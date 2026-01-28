Phemex ra mắt Chương trình Tuyển chọn nhà giao dịch ưu tú, tập trung vào Copy Trading chuyên nghiệp

APIA, Samoa, ngày 28 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, sàn giao dịch tiền mã hóa lấy người dùng làm trung tâm, vừa giới thiệu Chương trình Tuyển chọn nhà giao dịch ưu tú, một sáng kiến nhằm hỗ trợ những nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng giao dịch sao chép (copy trading) để phân phối chiến lược giao dịch của mình tới cộng đồng người dùng rộng lớn hơn. Chương trình được thiết kế để cung cấp cho nhà giao dịch những ưu đãi có cấu trúc, hỗ trợ nền tảng và khả năng hiển thị, đồng thời khuyến khích những phương pháp giao dịch có hệ thống và bền vững hơn.

Chương trình Tuyển chọn nhà giao dịch ưu tú mang đến cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp một lộ trình có cấu trúc để mở rộng giao dịch dựa trên chiến lược tại Phemex mà không cần nguồn vốn ban đầu lớn. Người tham gia có thể sử dụng tiền thưởng giao dịch do nền tảng cấp thay vì vốn cá nhân, nhận phần thưởng dựa trên hiệu suất lên tới 2.000 USDT mỗi tháng, và tiếp cận mô hình doanh thu kép kết hợp chia sẻ lợi nhuận lên đến 30% từ người sao chép với hoàn phí hoa hồng lên đến 30% trên khối lượng giao dịch sao chép. Bằng cách gắn trực tiếp các ưu đãi với chất lượng thực thi lệnh và hiệu suất bền vững, khuôn khổ này được thiết kế hướng tới hỗ trợ tạo thu nhập lặp lại, thay vì kết quả giao dịch ngắn hạn.

Chương trình được hỗ trợ bởi hạ tầng giao dịch sao chép của Phemex, bao gồm các tính năng kiểm soát thực thi thông minh, tham số sao chép có thể tùy chỉnh, truy cập dữ liệu hiệu suất thời gian thực và hỗ trợ cho cả các cặp giao dịch USDT và USDC. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro như bồi thường 100% khoản lỗ cho người sao chép trong tháng đầu tiên nhằm mục đích giảm rào cản tham gia sớm, trong khi quyền sao chép có chọn lọc và quyền truy cập API cho phép nhà giao dịch duy trì khả năng kiểm soát chiến lược. Kết hợp với quyền truy cập VIP, hỗ trợ ưu tiên và mức độ hiển thị có cấu trúc trong thị trường giao dịch sao chép của Phemex, sáng kiến này phản ánh cách tiếp cận nền tảng rộng hơn khi định vị nhà giao dịch chuyên nghiệp là đối tác lâu dài, nhấn mạnh sự liên kết, minh bạch và bền vững trong toàn bộ hệ sinh thái giao dịch.

"Giai đoạn tiếp theo của giao dịch tiền mã hoá là biến kỹ năng thành niềm tin có thể mở rộng", Federico Variola, Giám đốc điều hành của Phemex, chia sẻ. "Giao dịch sao chép cho phép những chiến lược mạnh mẽ được kiểm chứng trong điều kiện thị trường thực và chia sẻ trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho nhà giao dịch chuyên nghiệp hạ tầng, ưu đãi và sự bảo vệ cần thiết để xây dựng giá trị dài hạn — cho chính họ và cho những người dùng theo dõi họ".

Giới thiệu về Phemex

Được thành lập vào năm 2019, Phemex là sàn giao dịch tiền mã hoá lấy người dùng làm trung tâm được hơn 10 triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới tin tưởng. Nền tảng này cung cấp các sản phẩm giao dịch giao ngay và phái sinh, giao dịch sao chép và quản lý tài sản được thiết kế để ưu tiên trải nghiệm người dùng, tính minh bạch và đổi mới sáng tạo. Với cách tiếp cận tư duy tiến bộ và cam kết trao quyền cho người dùng, Phemex mang đến các công cụ đáng tin cậy, khả năng tiếp cận toàn diện và cơ hội phát triển liên tục cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ để phát triển và thành công.

