Phemex lance un programme de recrutement de traders d'élite axé sur le copy trading professionnel

APIA, Samoa, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ --Phemex, une plateforme de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur, a lancé le Elite Trader Recruitment Program, une initiative visant à soutenir les traders professionnels qui utilisent le copy trading pour diffuser leurs stratégies à une base d'utilisateurs plus large. Le programme vise à offrir aux traders des incitations structurées, un soutien de plateforme et une visibilité, tout en encourageant des pratiques de trading plus systématiques et durables.

Phemex Introduces Elite Trader Recruitment Program Focused on Professional Copy Trading

Le programme de recrutement Elite Trader offre aux traders professionnels un parcours structuré pour développer des stratégies de trading sur Phemex sans investissement initial important. Les participants peuvent utiliser les bonus de trading émis par la plateforme au lieu de leurs fonds personnels, gagner des récompenses basées sur la performance allant jusqu'à 2 000 USDT par mois et accéder à un modèle de revenus double combinant jusqu'à 30% de partage des bénéfices des copieurs avec jusqu'à 30% de remises sur les commissions du volume de copy trading. En liant directement les incitations à la qualité de l'exécution et à la performance soutenue, ce cadre est conçu pour favoriser une génération de revenus répétable plutôt que des résultats de trading à court terme.

Le programme repose sur l'infrastructure de copy trading de Phemex, qui comprend des contrôles d'exécution intelligents, des paramètres de copie personnalisables, un accès aux données de performance en temps réel et la prise en charge des paires de trading USDT et USDC. Les mesures d'atténuation des risques, telles que l'indemnisation à 100% des pertes pour les copieurs pendant leur premier mois, visent à réduire les obstacles à la participation initiale, tandis que les autorisations de copie sélectives et l'accès à l'API permettent aux traders de conserver un contrôle stratégique. Associée à un accès VIP, à une assistance prioritaire et à une visibilité structurée au sein de la plateforme de copy trading de Phemex, cette initiative reflète une approche de plateforme plus large qui positionne les traders professionnels comme des partenaires à long terme, en mettant l'accent sur l'alignement, la transparence et la durabilité au sein de l'écosystème de trading.

« La prochaine étape du trading des cryptomonnaies consiste à transformer les compétences en confiance à grande échelle », déclare Federico Variola, CEO de Phemex. « Le copy trading permet de valider des stratégies performantes dans des conditions de marché réelles et de les partager à l'échelle mondiale. » Notre objectif est de fournir aux traders professionnels l'infrastructure, les incitations et la protection nécessaires pour créer de la valeur à long terme, pour eux-mêmes et pour les utilisateurs qui les suivent.

À propos de Phemex

Fondé en 2019, Phemex est un exchange de cryptomonnaies axé sur l'utilisateur qui suscite la confiance de plus de 10 millions de traders dans le monde entier. La plateforme offre des services de trading spot et dérivés, de copy trading ainsi que des produits de gestion de fortune. En se fondant sur une approche avant-gardiste et sur la volonté d'offrir plus de contrôle et d'initiative aux utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution permettant aux traders de se développer et de réussir, quel que soit leur niveau.

