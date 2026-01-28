APIA, Samoa, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, ha presentado el Programa de reclutamiento de traders de élite, una iniciativa destinada a apoyar a los traders profesionales que utilizan el copy trading para distribuir sus estrategias a una base de usuarios más amplia. El programa está diseñado para proporcionar a los comerciantes incentivos estructurados, apoyo en la plataforma y visibilidad, a la vez que fomenta prácticas de trading más sistemáticas y sostenibles.

Phemex presenta un programa de reclutamiento de traders de élite centrado en el copy trading profesional (PRNewsfoto/Phemex)

El Programa de reclutamiento de traders de élite ofrece a los traders profesionales una ruta estructurada para ampliar el trading basado en estrategias en Phemex sin necesidad de un capital inicial significativo. Los participantes pueden utilizar bonificaciones de trading emitidas por la plataforma en lugar de fondos personales, obtener recompensas basadas en el rendimiento de hasta 2.000 USDT al mes y acceder a un modelo de ingresos dual que combina hasta un 30 % de participación en los beneficios de los copiadores con hasta un 30 % de reembolsos en comisiones sobre el volumen de copy trading. Al vincular los incentivos directamente a la calidad de la ejecución y al rendimiento sostenido, el marco está diseñado para apoyar la generación de ingresos repetibles en lugar de resultados de trading a corto plazo.

El programa se basa en la infraestructura de copy trading de Phemex, que incluye controles de ejecución inteligentes, parámetros de copia personalizables, acceso a datos de rendimiento en tiempo real y compatibilidad con pares de trading USDT y USDC. Las medidas de mitigación de riesgos, como la compensación del 100 % de las pérdidas por copias durante el primer mes, tienen como objetivo reducir las fricciones iniciales, mientras que los permisos de copia selectivos y el acceso a la API permiten a los operadores mantener el control estratégico. En combinación con el acceso VIP, la asistencia prioritaria y la visibilidad estructurada dentro del mercado de copy trading de Phemex, la iniciativa refleja un enfoque de plataforma más amplio que posiciona a los traders profesionales como socios a largo plazo, al hacer hincapié en la alineación, la transparencia y la sostenibilidad en todo el ecosistema de trading.

"La siguiente etapa del trading de criptomonedas consiste en convertir la habilidad en confianza escalable", afirmó Federico Variola, director ejecutivo de Phemex. "El copy trading permite validar estrategias sólidas en condiciones reales de mercado y compartirlas a nivel mundial. Nuestro objetivo es proporcionar a los traders profesionales la infraestructura, los incentivos y la protección necesarios para generar valor a largo plazo, tanto para ellos mismos como para los usuarios que los siguen".

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque con visión de futuro y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles prosperen y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870532/20260127_194000.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5737336/Phemex_Logo.jpg

FUENTE Phemex