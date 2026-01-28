Phemex introduceert Elite Trader Recruitment Program gericht op professioneel copytrading

APIA, Samoa, 28 januari 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een gebruikersgerichte cryptobeurs, heeft het Elite Trader Recruitment Program (Wervingsprogramma voor elitehandelaren) geïntroduceeard, een initiatief dat gericht is op het ondersteunen van professionele handelaren die copytrading gebruiken om hun strategieën te verspreiden naar een breder gebruikersbestand. Het programma is ontworpen om handelaren gestructureerde incentives, en tegelijkertijd meer systematische en duurzame handelspraktijken te bevorderen.

Het Elite Trader Recruitment Program biedt professionele handelaren een gestructureerde route om op strategie gebaseerde handel op Phemex te schalen zonder aanzienlijk beginkapitaal. Deelnemers kunnen door het platform uitgegeven handelsbonussen inzetten in plaats van persoonlijke fondsen, prestatiegebaseerde beloningen van maximaal 2000 USDT per maand verdienen en toegang krijgen tot een model met dubbele inkomsten waarbij maximaal dertig percent winstdeling van kopieerders wordt gecombineerd met maximaal dertig percent provisieverlagingen op het copytradingvolume. Door de incentives rechtstreeks aan de uitvoeringskwaliteit en aanhoudende prestaties te koppelen, Het raamwerk is ontworpen om herhaalbare inkomsten te genereren, in plaats van te focussen op kortetermijnwinsten uit handelstransacties.

Het programma wordt ondersteund door Phemex' copytradinginfrastructuur, die slimme uitvoeringscontroles, aanpasbare kopieerparameters, toegang tot realtime prestatiegegevens en ondersteuning voor zowel USDT- als USDC-handelsparen omvat. Risicobeperkende maatregelen zoals honderd percent verliescompensatie voor kopieerders tijdens hun eerste maand, hebben tot doel vroegtijdige deelnamefrictie te verminderen, terwijl selectieve kopieervergunningen en API-toegang handelaren in staat stellen strategische controle te behouden. Gecombineerd met VIP-toegang, prioritaire ondersteuning en gestructureerde zichtbaarheid binnen Phemex' marktplaats voor copytrading, weerspiegelt het initiatief een bredere platformbenadering die professionele handelaren als langetermijnpartners positioneert en de nadruk legt op afstemming, transparantie en duurzaamheid in het handelsecosysteem.

"Bij de volgende fase van cryptohandel gaat het over het omzetten van vaardigheden in schaalbaar vertrouwen", zei Federico Variola, CEO van Phemex. "Copytrading maakt het mogelijk om sterke strategieën te valideren in reële marktomstandigheden en deze wereldwijd te delen. Ons doel is om professionele handelaren de infrastructuur, stimulansen en bescherming te bieden die nodig zijn om op lange termijn waarde te creëren voor zichzelf en voor de gebruikers die hen volgen."

