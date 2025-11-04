ICP DAS-BMP выводит эффективность медицинских материалов на новый уровень благодаря термопластичному полиуретану с низким коэффициентом миграции и трения на выставке COMPAMED 2025

HSINCHU, 3 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Биомедицинские Полимеры), тайваньский производитель и поставщик медицинских ТПУ (Термопластичных Полиуретанов), с радостью сообщает о своем участии в международной выставке COMPAMED 2025, которая пройдет с 17 по 20 ноября 2025 года в Messe Düsseldorf, Германия. Команда ICP DAS-BMP приглашает всех посетителей на стенд C09-4 в зале 8b.

Image by ICP DAS-BMP

В этом году компания представит две инновационные разработки, направленные на решение ключевых задач в производстве медицинских изделий: ТПУ с низкой миграцией добавок (Low-Migration Series) и ТПУ с низким коэффициентом трения (Low-Friction Series).

Низкомиграционный термопластичный полиуретан серии Arothane™ ARP-B20 соответствует стандарту ISO 10993 и подходит для имплантации сроком до 90 дней. Материал минимизирует миграцию добавок в процессе обработки, обеспечивая сохранение гладкой поверхности катетеров на протяжении всего срока хранения. Кроме того, он доступен в 15 цветовых вариантах, что позволяет реализовать индивидуальные дизайнерские решения.

Особое внимание будет уделено новой серии Low-Friction, разработанной с изначально гладкой поверхностью, что исключает необходимость в дополнительных покрытиях или последующей обработке. Материал полностью состоит из ТПУ и не содержит ПФАС и пластификаторов, обеспечивая долговременную стабильность без выделения добавок или миграции компонентов. Благодаря своим низким показателям трения, серия идеально подходит для изделий, требующих плавного введения, таких как назогастральные зонды с направляющими проводниками, а также гарантирует безопасность и надежность при хранении и эксплуатации.

Кроме того, ICP DAS-BMP представит широкий ассортимент ТПУ для различных медицинских применений. Серии ARP, ALP и ALC охватывают большинство устройств, контактирующих с телом человека, при этом ARP-B20 и ALC-B40 сертифицированы для имплантации сроком до 90 дней. Для рентгеноконтрастных решений серии ARP-W и ARP-WG, содержащие 40–60% вольфрама, обеспечивают улучшенную видимость направляющих проводников и тонкостенных устройств. Инженерная серия Arothane™ EARP, отличающаяся прозрачностью и прочностью, идеально подходит для ортодонтических изделий, соединителей типа Luer-Lock и других высокоточных медицинских устройств.

Все эти материалы отражают стремление ICP DAS-BMP к созданию более безопасных, надежных и универсальных решений на основе ТПУ, которые помогают производителям медицинских изделий соответствовать растущим требованиям современного здравоохранения.

О компании ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, ведущий тайваньский производитель и поставщик ТПУ, сертифицированный по стандарту ISO 13485 и располагающий специализированными лабораториями для контроля качества. Опираясь на более чем тридцатилетний опыт промышленной автоматизации материнской компании ICP DAS, ICP DAS-BMP внедряет технологии умного производства для повышения качества продукции и сокращения сроков поставки. Компания уделяет особое внимание оперативной послепродажной поддержке и предлагает гибкие решения даже для небольших заказов, что способствует удовлетворению потребностей клиентов и укреплению долгосрочных партнерских отношений.

Для получения дополнительной информации: https://bmp.icpdas.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2803353/COMPAMED.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg