Brandwatch och Blackbird.AI Consortium utvalt av NATO för att leverera kapacitet för informationsmiljöbedömning

AI-baserad kapacitet att stödja NATO med insikter i komplexa informationsmiljöer

BRIGHTON, Storbritannien, 10 februari 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ett Cision-bolag och en global ledare inom social intelligence och social media management, samt Blackbird.AI, den globala ledaren inom narrativ intelligens, meddelade i dag att deras konsortium har blivit utvalt av NATO Communications and Information Agency (NCIA), på uppdrag av den Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO), för att leverera en avancerad bedömningskapacitet inom informationsmiljöer (Information Environment Assessment Capability, IEAC).

Denna kapacitet kommer att tillhandahålla säkra, skalbara och AI-aktiverade verktyg för att övervaka, analysera och tolka informationsmiljöer över offentliga och kommersiellt tillgängliga datakällor. Den levereras som en skräddarsydd, företagsomfattande lösning för social intelligens och kommer att kombinera medieövervakning, sentimentanalys och trendidentifiering för att stödja beslutsfattande inom hela NATO-organisationen. Lösningen kommer att hjälpa NATO att bedöma och hantera föränderliga narrativa hot, inklusive spridning av desinformation och skadliga narrativ över komplexa digitala ekosystem.

Detta initiativ representerar en viktig milstolpe i Brandwatchs långvariga samarbete med NATO och stärker konsortiets roll som en betrodd leverantör av insatsredo digitala underrättelser. Kapaciteten är utformad för att integrera det största datatäckningsområdet med ytterligare berikningar och för att stödja strategiska kommunikatörer inom NATOs gemenskap för informationsmiljöbedömning så att de kan effektivt planera och analysera i en snabb, fragmenterad och omstridd miljö.

För att leverera kapaciteten samlar konsortiet kompletterande teknik och expertis från hela Cisions portfölj, inklusive Trajaan, vars sökintelligensteknik avslöjar framväxande trender och avsiktssignaler hos globala målgrupper. Detta kompletteras av specialistpartnerna Osavul och Converseon. Tillsammans kommer denna kombinerade kapacitet att hjälpa NATO att stärka strategisk kommunikation, öka situationsmedvetenhet och möjliggöra snabbare och mer välgrundat beslutsfattande.

"Vi är hedrade över att kunna stödja NATO i detta kritiska uppdrag", sade Guy Abramo, verkställande direktör för Cision. "Genom att kombinera dataöverföring i världsklass med nästa generations AI och analys tillhandahåller vi en mer omfattande och snabb förståelse av informationsmiljöer. Detta partnerskap återspeglar styrkan i vår teknik och vårt gemensamma åtagande att hjälpa organisationer att hantera de mest krävande underrättelseutmaningarna."

Brandwatch har lång erfarenhet av att stödja myndigheter, försvar och offentliga organisationer över hela världen. Dess lösningar kombinerar data från traditionella medier och sociala medier, avancerad analys, AI-drivna insikter samt strikt efterlevnad av standarder för datalicensiering och säkerhet - kapaciteter som ligger till grund för konsortiets förmåga att verka i skärningspunkten mellan teknik, styrning och uppdragsutförande.

"Att förstå informationsmiljöer är viktigt för effektiv planering och beslutsfattande i alliansen", sade Chris Riley, chef för planer och insikter vid kontoret för strategisk kommunikation vid NATO:s högkvarter. "Denna integrerade lösning från Brandwatch och Blackbird.AI stärker avsevärt vår förmåga att leverera datadrivna insikter i stor skala."

"Blackbird.AI:s strategiska samarbete med NATO under de senaste åren har tillhandahållit viktiga analyser av skadliga narrativ som påverkar deras verksamhet", sade Wasim Khaled, VD och medgrundare av Blackbird.AI. "Vi är glada över att samarbeta med Brandwatch för att ge NATO ännu fler handlingsbara insikter i deras strävan att värna om frihet och säkerhet för alla dess medlemsstater".

Om konsortiepartnerna

Om Brandwatch

Brandwatch är den ledande plattformen för social media management och konsumentinsikter och ger varumärken möjlighet att se och synas, förstå och bli förstådda av de målgrupper som betyder mest. Brandwatch, som betros av hälften av företagen på Forbes 100-listan, förser världens mest innovativa organisationer med AI-drivna insikter och verktyg för att ta tillvara på möjligheter, stärka engagemang och accelerera tillväxt.

Vår heltäckande svit omfattar konsumentinsikter, influencer marketing och social media management och gör det möjligt för varumärken och byråer att genomföra datadrivna strategier i stor skala.

Brandwatch ingår i Cision-familjens varumärken, tillsammans med CisionOne, Trajaan och PR Newswire.

Om Blackbird.AI

BLACKBIRD.AI skyddar ledande befattningshavare och organisationer från narrativbaserade desinformationsattacker som orsakar ekonomisk, operativ, ryktesmässig och fysisk skada. Blackbird.AI, som av Gartner har utsetts "The Company to Beat for Disinformation Narrative Intelligence", identifierar genom sin plattform för narrativ intelligens skadliga narrativa attacker och prioriterar dem utifrån riskpoäng, hotaktörerna bakom dem, nätverken de sprider sig över, avvikande botbeteenden som skalar dem samt de kohorter och gemenskaper som förbinder dem. Denna information gör det möjligt för organisationer att fatta bättre strategiska beslut och proaktivt vidta åtgärder för att avsevärt minska risker. För mer information, besök Blackbird.AI.

Vid medieförfrågningar, kontakta: Cision Public Relations via [email protected]

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/1445434/Cision_Brandwatch_Logo.jpg