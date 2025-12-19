Vantage vinner priset "Best Mobile Trading App - APAC" vid UF Awards APAC 2025

PORT VILA, Vanuatu, 19 december, 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, den ledande multitillgångsmäklaren, är glad att tillkännage att företaget har tilldelats Best Mobile Trading App – APAC vid det prestigefyllda UF AWARDS APAC 2025, som hölls under iFX EXPO Asia 2025.

UF Awards APAC, som nu är inne på sin sjätte upplaga, erkänner excellens inom Asien-Stilla havet-regionen och hyllar de främsta fintech- och onlinehandelsvarumärkena som levererar enastående produkter och tjänster. Detta erkännande tilldelades varumärket Vantage som en del av evenemangets regionala priskategorier.

Vantage Wins ‘Best Mobile Trading App – APAC’ at the UF Awards APAC 2025

Priset för Best Mobile Trading App hedrar Vantage åtagande att leverera en mobilupplevelse i absolut toppklass. Med intuitiv design, blixtsnabb orderutförande och avancerade funktioner för både nya och erfarna handlare erbjuder Vantages mobilplattform de verktyg och den prestanda som behövs för att handla med självförtroende.

Marc Despallieres, vd för Vantage Markets, sade: "Vi är hedrade över att ta emot denna branschutmärkelse. Att vinna Best Mobile Trading App i APAC-regionen understryker vårt engagemang för att utveckla teknik som stärker handlare. Vi kommer att fortsätta vara innovativa och leverera mobila lösningar som gör handeln smartare och mer tillgänglig."

Denna utmärkelse läggs till Vantages växande lista av internationella hedersbetygelser och stärker varumärkets position som en ledande mobil-först-handelsplattform.

För mer information om Vantages mobila handelsapp och prisbelönta tjänster, besök Vantage-webbplats. Tjänsternas tillgänglighet varierar beroende på jurisdiktion och enhet.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) är en multitillgångs- och CFD-mäklare som erbjuder kunder en smidig och kraftfull handelstjänst för CFD-produkter (Contracts for Difference) såsom forex, råvaror, index, aktier, ETF:er och obligationer.

Med 16 års marknadserfarenhet överträffar Vantage rollen som mäklare och tillhandahåller en pålitlig handelsplattform som ger kunderna tillgång till handelsmöjligheter.

handla smartare @vantage

RISKVARNING: CFD-produkter är komplexa instrument som innebär en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. Se till att du förstår riskerna innan du handlar.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte finansiell rådgivning, ett erbjudande eller en uppmaning om några finansiella produkter eller tjänster. Innehållet är inte avsett för invånare i någon jurisdiktion där sådan distribution eller användning strider mot lokala lagar eller förordningar. De priser som beskrivs är utmärkelser på varumärkesnivå och återspeglar inte licensieringstillståndet för någon specifik Vantage-enhet. Läsare uppmanas att söka oberoende professionell rådgivning innan de fattar några investerings- eller finansiella beslut. Om du väljer att förlita dig på den presenterade informationen sker det på din egen risk.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831521/Vantage_Wins__Best_Mobile_Trading_App___APAC__UF_Awards.jpg

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg