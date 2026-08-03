AutoFlight trình diễn các giải pháp Giao thông Hàng không Tiên tiến tại Games of the Future 2026 ở Astana, Kazakhstan

AutoFlight hoàn thành chuyến bay trình diễn taxi bay đầu tiên tại Astana

Trình diễn các giải pháp Giao thông Hàng không Tiên tiến tại Games of the Future 2026

Hợp tác với AAAG hỗ trợ triển khai thương mại tại Kazakhstan

ASTANA, Kazakhstan, ngày 4 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Giao thông Hàng không Tiên tiến (Advanced Air Mobility - AAM), cùng với đối tác chiến lược Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG), đang giới thiệu các giải pháp Giao thông Hàng không Tiên tiến thông qua các chuyến bay trình diễn trực tiếp phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) và nhiều hoạt động theo chủ đề trong khuôn khổ Games of the Future 2026 tại Astana, Kazakhstan. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7486683825448787968

AutoFlight Showcases Advanced Air Mobility During Games of the Future 2026 in Astana, Kazakhstan Speed Speed

AutoFlight đã hoàn thành thành công chuyến bay trình diễn taxi bay vào ngày 24 tháng 7, trong khi mẫu máy bay eVTOL hạng tấn tiếp tục được trưng bày trong suốt thời gian diễn ra Games of the Future 2026 như một phần của khu trưng bày chính thức dành cho công chúng. https://www.youtube.com/watch?v=jxQ2uT9v3h0

Là một trong những giải đấu kết hợp thể chất và kỹ thuật số (phygital) quốc tế hàng đầu thế giới, Games of the Future 2026 quy tụ hơn 800 thí sinh đến từ hơn 50 quốc gia ở tám nội dung thi đấu, kết hợp thi đấu thể chất đỉnh cao với trò chơi kỹ thuật số. Trên sân khấu toàn cầu này, màn trình diễn của AutoFlight cho thấy cách Giao thông Hàng không Tiên tiến đang trở thành một phần của tương lai ngành giao thông vận tải.

Hoạt động trình diễn tại Astana diễn ra sau chuyến bay eVTOL đầu tiên thành công của AutoFlight tại Alatau City vào tháng 5 năm 2026, đồng thời thể hiện cam kết không ngừng của công ty trong việc hỗ trợ phát triển Giao thông Hàng không Tiên tiến tại Kazakhstan. Thông qua quan hệ hợp tác với AAAG, AutoFlight đang nỗ lực thúc đẩy triển khai thương mại bằng cách hỗ trợ đổi mới lĩnh vực hàng không, phát triển hạ tầng thông minh và tăng cường kết nối khu vực.

"Các chuyến bay trình diễn tại Astana không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một phần trong nỗ lực mang tính hệ thống nhằm giới thiệu giao thông hàng không đô thị ở Kazakhstan. Quốc gia này đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái toàn diện: khung pháp lý cần thiết đã được ban hành, việc phát triển cơ sở hạ tầng đang được tiến hành và hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới tiếp tục được mở rộng. Mục tiêu của chúng tôi là đưa vận tải hàng không đổi mới trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống giao thông Kazakhstan", Sergey Khegay, Giám đốc điều hành của AAAG cho biết.

"Chúng tôi kỳ vọng công nghệ eVTOL quy mô lớn của AutoFlight sẽ thay đổi khu vực này trên nhiều phương diện — từ giao thông hàng không đô thị và di chuyển liên thành phố đến tham quan ngắm cảnh trên không, logistics và ứng phó khẩn cấp", Kellen Xie, Phó Chủ tịch cấp cao của AutoFlight nhấn mạnh, "Những ứng dụng này không chỉ thể hiện tiềm năng của công nghệ mà còn mở ra một mô hình mới về giao thông bền vững, không phát thải cho khu vực Trung Á".

Trong quá trình tiếp tục mở rộng hiện diện trên thị trường toàn cầu, công ty duy trì cam kết hợp tác với các chính phủ, cơ quan quản lý và đối tác chiến lược trên khắp thế giới để đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ eVTOL, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho lĩnh vực vận tải hàng không bền vững.

SOURCE AutoFlight