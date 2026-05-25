AutoFlight V5000 Matrix hoàn tất chuyến bay 'đội hình hỗn hợp ba máy bay', chính thức khởi động quy trình chứng nhận đủ điều kiện bay

CÔN SƠN, Trung Quốc, ngày 25 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight đã hoàn tất thành công chuyến bay trình diễn đội hình hỗn hợp ba máy bay, bao gồm một chiếc V5000 Matrix và hai máy bay eVTOL dòng V2000. Chuyến bay đã kiểm chứng các năng lực then chốt bao gồm kết nối thông tin liên lạc, lập kế hoạch đường bay, phối hợp bay và kiểm soát an toàn giữa các nền tảng 5 tấn và 2 tấn. Chuyến bay cũng chứng minh năng lực tích hợp hệ thống và điều phối hoạt động nhiều máy bay của AutoFlight trong các lĩnh vực logistics tầm thấp, ứng phó khẩn cấp, hỗ trợ hàng hải và mạng lưới vận tải hàng không khu vực.

AutoFlight V5000 Matrix Concludes 'Heterogeneous Three-Aircraft Formation' Flight Speed Speed AutoFlight V5000 Matrix Officially Kicks Off Airworthiness Certification (PRNewsfoto/AutoFlight)

https://www.youtube.com/watch?v=1XRAzieNRTE

Là sản phẩm chủ lực trong danh mục sản phẩm "Từ nhỏ đến lớn, từ hàng hóa đến hành khách" của AutoFlight, V5000 Matrix được thiết kế cho các nhiệm vụ tải trọng lớn, tầm bay xa và vận chuyển theo mô hình point-to-point (từ điểm này đến điểm khác mà không dừng lại ở những điểm trung gian) các mặt hàng có giá trị cao. Sau khi hoàn thành chuyến bay chuyển đổi chế độ bay vào tháng 2 năm 2026, phiên bản hybrid-điện chở hàng V5000CGH đã chính thức bước vào quy trình chứng nhận đủ điều kiện bay, chuyển từ giai đoạn thẩm định nghiên cứu và phát triển (R&D) sang quy trình phê chuẩn đủ điều kiện bay được tiêu chuẩn hoá.

V5000CGH có trọng lượng cất cánh tối đa 5.700 kg, tải trọng hữu ích 1,5 tấn, khoang hàng 14 m³ (chứa được hai container AKE), tốc độ hành trình 280 km/giờ và tầm hoạt động 1.500 km. Mẫu máy bay này vượt qua các giới hạn về tải trọng, tầm bay và chi phí, mở rộng phạm vi ứng dụng của eVTOL sang lĩnh vực logistics đường dài, tải trọng lớn.

Bên cạnh đó, V5000CGH còn hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp quy mô lớn, cung ứng cho các cơ sở năng lượng ngoài khơi và logistics trung chuyển hàng hoá tải trọng lớn liên tỉnh, góp phần nâng cấp phương thức vận chuyển truyền thống có tốc độ chậm sang vận tải tầm thấp nhanh chóng và linh hoạt.

AutoFlight kiên định với phương châm an toàn là trên hết, định hướng tuân thủ quy định. Đội ngũ phụ trách chứng nhận đủ điều kiện bay của công ty sở hữu kinh nghiệm từ các chương trình ARJ21-700, C919 và Diamond DA42. Mẫu V2000CG CarryAll của AutoFlight đã được cấp đầy đủ bộ chứng nhận đủ điều kiện bay của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) gồm Chứng nhận kiểu loại (TC), Chứng nhận sản xuất (PC) và Chứng nhận đủ điều kiện bay (AC), trong khi V2000EM Prosperity hiện đang ở giai đoạn chứng minh tuân thủ.

AutoFlight sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về chứng nhận đủ điều kiện bay nhằm đẩy nhanh các hoạt động thử nghiệm, bay thử và chứng nhận đối với V5000CGH, thúc đẩy đưa các dòng eVTOL tải trọng lớn, tầm bay xa vào khai thác thương mại và xây dựng hạ tầng logistics tầm thấp bền vững.

SOURCE AutoFlight