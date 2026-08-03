AutoFlight จัดแสดงศักยภาพด้านระบบการสัญจรทางอากาศขั้นสูงในมหกรรม Games of the Future 2026 ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน

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AutoFlight

03 Aug, 2026, 20:59 CST

  • AutoFlight ดำเนินการสาธิตแท็กซี่บินได้หรือ Air Taxi เป็นครั้งแรกในกรุงอัสตานาอย่างประสบความสำเร็จ
  • จัดแสดงเทคโนโลยีระบบการสัญจรทางอากาศขั้นสูง (Advanced Air Mobility) ภายในมหกรรม Games of the Future 2026
  • ความร่วมมือกับ AAAG สนับสนุนการเปิดให้บริการและใช้งานเชิงพาณิชย์ในประเทศคาซัคสถาน

อัสตานา, คาซัคสถาน, 3 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- AutoFlight ผู้นำระดับโลกด้านระบบการสัญจรทางอากาศขั้นสูงหรือ Advanced Air Mobility (AAM) ร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) กำลังจัดแสดงเทคโนโลยี Advanced Air Mobility ผ่านการสาธิตเที่ยวบินจริงของอากาศยานไฟฟ้าแบบขึ้นลงแนวดิ่ง (Electric Vertical Takeoff and Landing: eVTOL) ควบคู่กับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ธีมดังกล่าว ภายในมหกรรม Games of the Future 2026 ที่กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7486683825448787968

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AutoFlight Showcases Advanced Air Mobility During Games of the Future 2026 in Astana, Kazakhstan
AutoFlight Showcases Advanced Air Mobility During Games of the Future 2026 in Astana, Kazakhstan

AutoFlight ประสบความสำเร็จในการดำเนินการสาธิตแท็กซี่บินได้หรือ Air Taxi เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม โดยอากาศยาน eVTOL ระดับตันของบริษัทจะยังคงจัดแสดงตลอดช่วงการจัดงานมหกรรม Games of the Future 2026 โดยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการอย่างเป็นทางการที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม https://www.youtube.com/watch?v=jxQ2uT9v3h0

ในฐานะหนึ่งในการแข่งขันระดับนานาชาติด้าน Phygital ชั้นนำของโลก มหกรรม Games of the Future 2026 ได้รวมตัวเหล่านักกีฬากว่า 800 คน จากมากกว่า 50 ประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันใน 8 ประเภทกีฬา โดยผสานการแข่งขันกีฬาทางกายภาพระดับสูงเข้ากับการแข่งขันเกมดิจิทัล บนเวทีระดับโลกแห่งนี้ AutoFlight ได้แสดงให้เห็นผ่านการสาธิตของบริษัทว่าเทคโนโลยี Advanced Air Mobility กำลังก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตแห่งการคมนาคมขนส่ง

การสาธิตในกรุงอัสตานาครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสำเร็จของการบินอากาศยาน eVTOL ครั้งแรกของ AutoFlight ในเมืองอาลาเตา (Alatau City) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการสัญจรทางอากาศขั้นสูงในประเทศคาซัคสถาน ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับ AAAG นั้น AutoFlight กำลังดำเนินการเพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนนวัตกรรมด้านการบิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ และการเชื่อมโยงการคมนาคมในระดับภูมิภาค

"เที่ยวบินสาธิตในกรุงอัสตานาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะครั้งนี้เท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างเป็นระบบในการผลักดันระบบการสัญจรทางอากาศในเขตเมืองให้เกิดขึ้นในประเทศคาซัคสถาน ประเทศของเรากำลังเดินหน้าสร้างระบบนิเวศที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการออกกฎหมายที่จำเป็น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังดำเนินอยู่ และความร่วมมือระหว่างประเทศกับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเรา คือการทำให้การขนส่งทางอากาศที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศคาซัคสถาน" Sergey Khegay ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AAAG กล่าว

"เรามองเห็นว่าเทคโนโลยี eVTOL ในระดับขนาดใหญ่ของเราจะเข้ามาพลิกโฉมภูมิภาคแห่งนี้ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสัญจรทางอากาศภายในเมือง การเดินทางระหว่างเมือง การท่องเที่ยวทางอากาศ การขนส่งโลจิสติกส์ และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินKellen Xie รองประธานอาวุโสของ AutoFlight กล่าวเน้นย้ำ "การประยุกต์ใช้งานเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนและปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภูมิภาคเอเชียกลาง"

ขณะที่ AutoFlight ยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายการดำเนินธุรกิจไปทั่วโลก บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั่วโลกต่อไป เพื่อเร่งการนำเทคโนโลยี eVTOL ไปสู่การให้บริการและใช้งานเชิงพาณิชย์ และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศที่ยั่งยืน

SOURCE AutoFlight

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