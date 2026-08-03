AutoFlight exhibe su tecnología en los Games of the Future 2026 en Astana, Kazajistán

- AutoFlight exhibe su avanzada tecnología de movilidad aérea durante los Games of the Future 2026 en Astana, Kazajistán

AutoFlight completa su primer vuelo de demostración de taxi aéreo en Astana

Movilidad aérea avanzada presentada durante los Games of the Future 2026

La colaboración con AAAG impulsa el despliegue comercial en Kazajistán

ASTANA, Kazajistán, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight, líder mundial en Movilidad Aérea Avanzada (AAM), junto con su socio estratégico Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG), está mostrando la movilidad aérea avanzada por medio de vuelos de demostración en directo de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) y actividades temáticas durante la celebración de los Games of the Future 2026 en Astana, Kazajistán. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7486683825448787968

AutoFlight Showcases Advanced Air Mobility During Games of the Future 2026 in Astana, Kazakhstan Speed Speed

AutoFlight completó con éxito su vuelo de demostración de taxi aéreo el 24 de julio, y la aeronave eVTOL de clase tonelada continúa siendo exhibida durante la celebración de los Games of the Future 2026 como parte de la exposición pública oficial. https://www.youtube.com/watch?v=jxQ2uT9v3h0

Siendo uno de los torneos phygital internacionales más importantes del mundo, Games of the Future 2026 reúne a más de 800 competidores de más de 50 países en ocho disciplinas, combinando la competición física de élite con los videojuegos digitales. Dentro de este escenario global, la presentación de AutoFlight demuestra cómo la movilidad aérea avanzada se está convirtiendo en parte del futuro del transporte.

La demostración en Astana se produce tras el exitoso primer vuelo eVTOL de AutoFlight en la ciudad de Alatau realizado en mayo de 2026 y refleja el compromiso continuo de la empresa con el desarrollo de la movilidad aérea avanzada en Kazajistán. A través de su asociación con AAAG, AutoFlight trabaja para acelerar el despliegue comercial mediante el apoyo a la innovación aeronáutica, la infraestructura inteligente y la conectividad regional.

"Los vuelos de demostración en Astana no son un evento aislado, sino que forman parte de un esfuerzo sistemático para introducir la movilidad aérea urbana en Kazajistán. El país está construyendo progresivamente un ecosistema integral: se ha adoptado la legislación necesaria, el desarrollo de la infraestructura está en marcha y la cooperación internacional con empresas líderes a nivel mundial continúa expandiéndose. Nuestro objetivo es convertir el transporte aéreo innovador en una parte integral del sistema de transporte de Kazajistán", declaró Sergey Khegay, consejero delegado de AAAG.

""Prevemos que nuestra tecnología eVTOL a gran escala transformará esta región en múltiples dimensiones, desde la movilidad aérea urbana y los viajes interurbanos hasta el turismo aéreo, la logística y la respuesta a emergencias", enfatizó Kellen Xie, vicepresidente sénior de AutoFlight. "Estas aplicaciones representan no solo posibilidades tecnológicas, sino que también marcan un nuevo paradigma de transporte sostenible y de cero emisiones para Asia Central".

Al tiempo que AutoFlight continúa haciendo crecer su presencia global, la compañía mantiene su compromiso de trabajar con gobiernos, reguladores y socios estratégicos en todo el mundo para acelerar la comercialización de la tecnología eVTOL y abrir nuevas oportunidades para el transporte aéreo sostenible.