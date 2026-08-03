AutoFlight Pamer Mobiliti Udara Termaju Sempena Games of the Future 2026 di Astana, Kazakhstan

AutoFlight melengkapkan Penerbangan Demonstrasi Teksi Udara pertama di Astana

Mobiliti Udara Termaju dipamerkan sempena Games of the Future 2026

Kerjasama dengan AAAG menyokong pelaksanaan komersial di Kazakhstan

ASTANA, Kazakhstan, 4 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight, peneraju global dalam Mobiliti Udara Termaju (Advanced Air Mobility, AAM), berserta rakan kongsi strategiknya, Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG), mempamerkan teknologi Mobiliti Udara Termaju menerusi penerbangan demonstrasi pesawat elektrik berlepas dan mendarat secara menegak (eVTOL) secara langsung serta aktiviti bertema sepanjang Games of the Future 2026 di Astana, Kazakhstan. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7486683825448787968

AutoFlight Showcases Advanced Air Mobility During Games of the Future 2026 in Astana, Kazakhstan Speed Speed

AutoFlight berjaya melengkapkan Penerbangan Demonstrasi Teksi Udara pada 24 Julai, dengan pesawat eVTOL kelas satu tan terus dipamerkan sepanjang berlangsungnya Games of the Future 2026 sebagai sebahagian daripada pameran awam rasmi. https://www.youtube.com/watch?v=jxQ2uT9v3h0

Sebagai salah satu kejohanan "phygital" antarabangsa terkemuka dunia, Games of the Future 2026 menghimpunkan lebih 800 peserta dari lebih 50 negara dalam lapan disiplin, yang menggabungkan pertandingan sukan fizikal bertaraf elit dengan permainan digital. Di pentas global ini, pameran AutoFlight menunjukkan bagaimana Mobiliti Udara Termaju semakin menjadi sebahagian daripada masa depan sistem pengangkutan.

Demonstrasi di Astana itu menyusuli kejayaan penerbangan sulung eVTOL AutoFlight di Alatau City pada Mei 2026, sekali gus mencerminkan komitmen berterusan syarikat untuk menyokong pembangunan Mobiliti Udara Termaju di Kazakhstan. Melalui kerjasamanya dengan AAAG, AutoFlight berusaha untuk mempercepat pelaksanaan komersial dengan menyokong inovasi penerbangan, infrastruktur pintar serta kesalinghubungan serantau.

"Penerbangan demonstrasi di Astana bukanlah sebuah acara yang berdiri sendiri, sebaliknya merupakan sebahagian daripada usaha sistematik untuk memperkenalkan mobiliti udara bandar di Kazakhstan. Negara ini sedang membangunkan ekosistem yang menyeluruh secara berterusan: undang-undang yang diperlukan telah diterima pakai, pembangunan infrastruktur sedang dijalankan, dan kerjasama antarabangsa dengan syarikat-syarikat global terkemuka terus berkembang. Matlamat kami adalah untuk menjadikan pengangkutan udara yang inovatif sebagai bahagian penting daripada sistem pengangkutan Kazakhstan," kata Sergey Khegay, Ketua Pegawai Eksekutif AAAG.

"Kami membayangkan teknologi eVTOL berskala besar kami dapat mentransformasikan rantau ini dalam pelbagai dimensi — bermula daripada mobiliti udara bandar dan perjalanan antara bandar hinggalah pelancongan udara, logistik serta tindak balas kecemasan," Kellen Xie, Naib Presiden Kanan AutoFlight menegaskan, "Aplikasi ini bukan sekadar melambangkan kemungkinan teknologi semata-mata, malah mewakili paradigma baharu pengangkutan mampan bebas emisi untuk Asia Tengah."

Ketika AutoFlight terus memperluas jejak globalnya, syarikat kekal komited untuk bekerjasama dengan kerajaan, pengawal selia dan rakan kongsi strategik di seluruh dunia bagi mempercepat pengkomersialan teknologi eVTOL serta membuka peluang baharu demi pengangkutan udara yang mampan.

SOURCE AutoFlight