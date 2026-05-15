Bangkok Tarik Pengawal Selia, Gergasi Stablecoin dan K-Pop ke Southeast Asia Blockchain Week

BANGKOK,15 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pegawai kanan dari Thailand dan Indonesia akan berkumpul bersama tokoh utama daripada SCBX, Bitkub, Circle, Tether dan Ascend Bit, syarikat blockchain milik CP Group Thailand, di Southeast Asia Blockchain Week 2026 (SEABW 2026) yang berlangsung pada 20–21 Mei di ICONSIAM Hall, Bangkok. Dianjurkan oleh Hashed dan ShardLab, syarikat inovasi dan penyelidikan Web3 milik Hashed dan SCBX, acara ini hadir ketika rantau Asia Tenggara semakin berada di pusat fasa baharu penerimaan Web3 global.

Dengan Asia Tenggara muncul sebagai salah satu pasaran aset digital paling diperhatikan di dunia, SEABW 2026 menjadikan Bangkok sebagai tempat pertemuan pemimpin sektor awam dan swasta yang sedang membentuk bagaimana penerimaan teknologi ini berlaku dalam dunia sebenar.

Agenda dasar menjadi tunjang utama program. Dari Thailand, wakil daripada Securities and Exchange Commission (SEC) dan Thailand Digital Asset Association (TDA) akan menjelaskan bagaimana negara tuan rumah mendekati inovasi digital, reformasi kawal selia dan pembangunan ekosistem jangka panjang. Dari Indonesia pula, Muhammad Neil El Himam, Timbalan bagi Kreativiti Digital dan Teknologi Kreatif di Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (EKRAF), akan membawa perspektif daripada negara yang ekonomi digitalnya semakin berpengaruh di rantau ini. Hasilnya ialah pertemuan pelbagai sektor yang jarang berlaku mengenai bagaimana pasaran terbesar Asia Tenggara melihat Web3, satu perbincangan yang kini dibentuk oleh kerajaan, pengawal selia, industri dan politik.

Industri Thailand akan diwakili oleh Kaweewut Temphuwapat, Chief Innovation Officer di SCBX serta Chief Executive Officer di SCB 10X, dan Atthakrit Chimplapibul, pengasas bersama Bitkub. Mereka akan disertai oleh Apinand Dabpetch, Group Head of Wallet and Growth di True Money serta Managing Director Ascend Bit, cabang blockchain Ascend Group, subsidiari CP Group yang mengendalikan True Money.

Ketiga-tiga organisasi ini mewakili kumpulan kewangan mapan yang memacu inovasi berskala besar, bursa aset digital tempatan yang membantu membawa kelas aset ini ke arus perdana Thailand, serta syarikat blockchain milik salah satu platform fintech pengguna terbesar negara tersebut. Penyertaan mereka mengukuhkan kedudukan SEABW 2026 dalam infrastruktur kewangan Thailand yang sedang berkembang dan peranan negara itu yang semakin besar dalam ekonomi aset digital serantau.

Kehadiran tempatan ini diperkukuh dengan senarai pembicara serantau dan global yang selari dengan tema utama tahun ini. David Katz dari Circle akan membincangkan pandangan dasar dan strategi bagi aset digital terkawal serta USDC di rantau Asia Pasifik. Ketua serantau Tether, Ploy Boonyavee dan Eddy Christian Ng, pula akan membincangkan peranan stablecoin yang semakin berkembang dalam pembayaran, akses pasaran dan penyelesaian transaksi rentas sempadan di Asia Tenggara.

Turut serta ialah StraitsX, Ripple, BitGo, Anchorage Digital, Canton, Avalanche, Solana Foundation, Xapo Bank, Token X dan AWS yang akan meliputi AI, infrastruktur pembayaran, penjagaan aset institusi, tokenisasi dan penggunaan dunia sebenar. Program gabungan ini menunjukkan hala tuju pasaran ke arah kes penggunaan yang lebih praktikal, penyertaan institusi yang lebih kukuh dan integrasi lebih mendalam antara kewangan on-chain dan sistem kewangan lebih luas.

Di luar pentas utama, sesi roundtable yang dikurasi khas akan membuka ruang perbincangan lebih tertumpu mengenai cabaran dan peluang penerimaan teknologi khusus bagi rantau ini, memberikan nada yang lebih strategik dan berorientasikan pelaksanaan.

Acara ini juga tampil berbeza daripada format biasa dengan persembahan kumpulan K-pop tripleS. Dikendalikan oleh Modhaus, tripleS dibina berasaskan sistem tadbir urus peminat secara on-chain di mana pemegang NFT boleh mengundi keputusan kumpulan. Ini mencerminkan bagaimana budaya digital, fandom dan hiburan semakin bergabung dengan teknologi di Asia.

"Asia Tenggara berada pada titik perubahan bagi kewangan digital, dan Bangkok ialah tempat perbincangan itu berlangsung. SEABW 2026 mencerminkan kepercayaan kami bahawa bab seterusnya teknologi kewangan akan dibina melalui kerjasama terbuka antara pengawal selia, inovator dan institusi di seluruh rantau ini — dan SCBX bangga berada di tengah-tengahnya," kata Kaweewut Temphuwapat, Chief Innovation Officer SCBX & Chief Executive Officer SCB 10X.

"Bangkok ialah tempat berlangsungnya perbincangan paling penting mengenai masa depan aset digital Asia Tenggara tahun ini, apabila kejelasan kawal selia bertemu momentum institusi dengan cara yang sukar ditandingi pasaran lain. SEABW 2026 dibina di persimpangan itu, serta mengenai apa yang bakal berlaku apabila aset digital dan AI bergabung menjadi ekonomi agentic. Tugas kami ialah membawa pengawal selia, institusi dan pembangun ke dalam satu ruang supaya fasa penerimaan seterusnya di rantau ini dibentuk melalui dialog, bukan secara terasing," kata Hojin Kim, CEO ShardLab.

Sokongan penaja merangkumi keseluruhan ekosistem. Sokongan tempatan datang daripada SCBX, SCB 10X dan InnovestX, bersama bursa Thailand Bitkub dan Bitazza Thailand serta platform tokenisasi Token X. Sokongan serantau dan global pula merangkumi Tether, Solana Foundation dan Xapo Bank, sementara AWS, SOOHO.IO, AriqoX, Tiger Research dan StayGold memperluaskan program ke bidang infrastruktur, keselamatan dan penyelidikan.

Secara keseluruhannya, rakan kerjasama ini meliputi pembayaran, tokenisasi, bursa, kustodi dan penerimaan institusi, menjadikan SEABW 2026 sebagai forum serantau yang membentuk agenda kewangan digital, teknologi dan budaya Asia Tenggara.

Pendaftaran untuk SEABW 2026 kini dibuka di https://www.seablockchainweek.org/. Acara akan berlangsung pada 20–21 Mei di ICONSIAM Hall, Bangkok.

