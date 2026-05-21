Các thương hiệu hàng đầu, nguồn cung ứng trực tiếp từ nhà máy và xu hướng phong cách sống thúc đẩy đà tăng trưởng tại Hội chợ Quà tặng Thâm Quyến của RX Huabo

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 21 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hội chợ Quà tặng, Thủ công mỹ nghệ, Đồng hồ & Đồ gia dụng Quốc tế Trung Quốc (Thâm Quyến) lần thứ 34 đã khép lại vào ngày 28 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thế giới Thâm Quyến, củng cố vị thế là một trong những nền tảng tìm nguồn cung ứng hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dành cho ngành quà tặng và gia dụng. Được tổ chức bởi RX Huabo, sự kiện kéo dài bốn ngày này quy tụ 4.500 đơn vị triển lãm trên diện tích 300.000 mét vuông và thu hút hơn 300.000 lượt người mua tham dự, trưng bày các sản phẩm thuộc hơn 30 ngành hàng tiêu dùng, bao gồm sản phẩm gia dụng và phong cách sống, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng thông minh, tài sản trí tuệ (IP) văn hóa và sáng tạo, sản phẩm ngoài trời cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Các thương hiệu hàng đầu mở rộng cơ hội tìm nguồn cung ứng trọn gói

Hội chợ ghi nhận sự góp mặt mạnh mẽ của nhiều thương hiệu hàng đầu Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chú trọng chất lượng và định hướng phong cách sống. Các doanh nghiệp đồ gia dụng như Supor, Midea, Haier và Bear đã giới thiệu những sản phẩm thông minh và tập trung vào thiết kế, được phát triển phù hợp cho các chương trình quà tặng doanh nghiệp và chăm sóc sức khỏe nhân viên.

Các thương hiệu phong cách sống và chăm sóc cá nhân như MERCURY và SKG trưng bày những sản phẩm tập trung vào sức khỏe, sự thoải mái và lối sống hiện đại. Trong khi đó, các thương hiệu như Shokz và Mobi Garden mang đến các giải pháp phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, từ các hoạt động ngoài trời, công nghệ chăm sóc sức khỏe đến lối sống năng động thường xuyên di chuyển.

Tiêu dùng theo tình huống sử dụng định hình các xu hướng mới nổi

Một trong những xu hướng nổi bật nhất tại triển lãm năm nay là sự gia tăng của tiêu dùng theo tình huống sử dụng, phản ánh cách ngành quà tặng đang phát triển từ các sản phẩm chức năng sang những quyết định mua sắm được thúc đẩy bởi cảm xúc và định hướng trải nghiệm.

Các đơn vị triển lãm đã giới thiệu các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với bốn tình huống phong cách sống đang tăng trưởng mạnh — chăm sóc bản thân và sức khỏe tinh thần, làm việc kết hợp, cộng đồng xã hội và quà tặng dịp lễ hội. Những sản phẩm như nước hoa cao cấp, phụ kiện công nghệ di động và thiết bị ngoài trời trọng lượng nhẹ đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhóm người tiêu dùng trẻ tại Châu Âu và Đông Nam Á. Đồng thời, xu hướng tùy biến sản phẩm số lượng nhỏ cùng các câu chuyện văn hóa đang thúc đẩy sự chuyển dịch từ hình thức bao bì cầu kỳ, dư thừa sang những trải nghiệm tặng quà mang ý nghĩa sâu sắc hơn.

Giới thiệu về RX Huabo

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, RX Huabo đã trở thành nhà tổ chức triển lãm lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực Quà tặng & Nhà cửa ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và là thành viên của RX, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sự kiện và triển lãm. Hàng năm đơn vị này tổ chức 16 triển lãm kết nối giao thương doanh nghiệp chuyên nghiệp trong và ngoài nước, quy tụ hơn 10.000 đơn vị tham gia triển lãm và 1 triệu sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua sắm của 3 triệu khách hàng. Và thông qua nền tảng trực tuyến Limaotong, ma trận truyền thông hoàn toàn mới giúp hỗ trợ các nhà cung cấp chất lượng cao xây dựng một nền tảng giao dịch trực tuyến và ngoại tuyến đa kênh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, cho hàng triệu người mua chuyên nghiệp có thể trải nghiệm một nền tảng mua sắm hiệu quả quanh năm.

