แบรนด์ชั้นนำ การจัดซื้อตรงจากโรงงาน และเทรนด์ไลฟ์สไตล์ได้ก้าวขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในงานแสดงสินค้าของขวัญ RX Huabo Shenzhen

News provided by

RX Huabo

21 May, 2026, 18:01 CST

เซินเจิ้น จีน 21 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- งานจัดแสดง China (Shenzhen) International Gifts, Handicrafts, Watches & Houseware Fair ครั้งที่ 34 ได้ปิดฉากลงแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน ณ ศูนย์ Shenzhen World Exhibition & Convention Center โดยเป็นการตอกย้ำสถานะในการเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดหาสินค้าชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับอุตสาหกรรมของขวัญและของใช้ในบ้าน งานที่จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วันโดย RX Huabo นี้ ได้รวบรวมผู้แสดงสินค้ากว่า 4,500 ราย บนพื้นที่ 300,000 ตารางเมตร และดึงดูดผู้ซื้อให้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คน โดยมีการจัดแสดงสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 30 หมวดหมู่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและไลฟ์สไตล์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ทรัพย์สินทางปัญญาทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพส่วนบุคคล

แบรนด์ชั้นนำขยับขยายโอกาสการจัดหาสินค้าแบบครบวงจร

งานจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้มีแบรนด์จีนชั้นนำมาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อตอบรับความต้องการระดับโลกที่เติบโตขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพและไลฟ์สไตล์ โดยมีบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Supor, Midea, Haier และ Bear ที่มาจัดแสดงผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่เน้นงานดีไซน์ ซึ่งตอบโจทย์การมอบของขวัญระดับองค์กรและโครงการดูแลสุขภาวะของพนักงาน

นอกจากนี้ ยังมีแบรนด์ไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลอย่าง MERCURY และ SKG ที่มาชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความสะดวกสบาย และการใช้ชีวิตยุคใหม่ ส่วนแบรนด์อย่าง Shokz และ Mobi Garden ได้มานำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์กลางแจ้ง เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ และสถานการณ์การใช้ชีวิตแบบเดินทาง

การบริโภคตามสถานการณ์คือปัจจัยกำหนดเทรนด์ใหม่

หนึ่งในเทรนด์ที่ชัดเจนที่สุดในงานปีนี้คือการก้าวขึ้นมาของการบริโภคตามสถานการณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของขวัญกำลังก้าวข้ามจากสินค้าที่เน้นฟังก์ชันการใช้งาน ไปสู่การตัดสินใจซื้อที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และประสบการณ์มากขึ้น

ผู้แสดงสินค้าได้เปิดตัวโซลูชันเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อสถานการณ์ไลฟ์สไตล์ที่มีการเติบโตสูง 4 รูปแบบ ได้แก่ การดูแลตนเองและสุขภาพทางอารมณ์ การทำงานแบบไฮบริด ชุมชนทางสังคม และการมอบของขวัญตามเทศกาล โดยผลิตภัณฑ์อย่างน้ำหอมระดับพรีเมียม อุปกรณ์เสริมเทคโนโลยีพกพา และอุปกรณ์กลางแจ้งที่มีน้ำหนักเบา กำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้บริโภครุ่นใหม่ทั้งในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกัน การปรับแต่งสินค้าแบบจำนวนจำกัด และการเล่าเรื่องเชิงวัฒนธรรมกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากการเน้นบรรจุภัณฑ์ที่มากเกินจำเป็น ไปสู่ประสบการณ์การมอบของขวัญที่มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย

เกี่ยวกับ RX Huabo

RX Huabo ได้กลายเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้ารายใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่มของขวัญและของใช้ในบ้านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี และเป็นส่วนหนึ่งของ RX ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านงานอีเวนต์ และงานแสดงสินค้า โดยบริษัทได้จัดงานแสดงสินค้า B2B ระดับมืออาชีพ 16 งานทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกปี พร้อมกับรวบรวมผู้แสดงสินค้ามากกว่า 10,000 รายและผลิตภัณฑ์ 1 ล้านรายการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการจัดซื้อของผู้ซื้อ 3 ล้านราย และยังให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ Limaotong เมทริกซ์สื่อใหม่ในการสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบ B2B ออนไลน์และออฟไลน์แบบหลายช่องทางเพื่อเป็นแพลตฟอร์มการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพสามารถเข้าถึงผู้ซื้อระดับมืออาชีพนับล้านได้ตลอดปี

Lisa Li ข้อมูลติดต่อ [email protected]

https://www.rxhuabo.com.cn                                     

SOURCE RX Huabo

