Jenama Terkemuka, Penyumberan Terus dari Kilang dan Trend Gaya Hidup Pacu Momentum di Pameran Hadiah Shenzhen RX Huabo

SHENZHEN, China, 21 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pameran Hadiah, Kraftangan, Jam Tangan & Peralatan Rumah Antarabangsa China (Shenzhen) ke-34 berakhir pada 28 April di Shenzhen World Exhibition & Convention Center, sekali gus memperkukuh kedudukannya sebagai salah satu platform penyumberan utama bagi industri hadiah dan kediaman di rantau Asia-Pasifik. Dianjurkan oleh RX Huabo, acara selama empat hari itu menghimpunkan 4,500 peserta pameran merangkumi kawasan seluas 300,000 meter persegi dan menarik lebih 300,000 kehadiran pembeli, dengan mempamerkan lebih 30 kategori pengguna termasuk produk rumah dan gaya hidup, elektronik pengguna, peralatan pintar, harta intelek (IP) budaya dan kreatif, produk luar serta kesejahteraan peribadi.

Jenama Terkemuka Perluas Peluang Penyumberan Sehenti

Pameran itu menampilkan barisan kukuh jenama terkemuka China yang memberi respons kepada peningkatan permintaan global terhadap produk yang dipacu kualiti dan berorientasikan gaya hidup. Syarikat peralatan rumah seperti Supor, Midea, Haier dan Bear mempamerkan produk pintar serta berteraskan reka bentuk yang disesuaikan untuk pemberian hadiah korporat dan program kesejahteraan pekerja.

Jenama gaya hidup dan penjagaan peribadi termasuk MERCURY dan SKG mengetengahkan produk yang memfokuskan kesejahteraan, keselesaan dan kehidupan moden, manakala jenama seperti Shokz dan Mobi Garden memperkenalkan penyelesaian merangkumi gaya hidup luar, teknologi kesihatan dan senario kehidupan yang sentiasa sibuk.

Penggunaan Berasaskan Senario Bentuk Trend Baru Muncul

Salah satu trend paling ketara di pameran tahun ini ialah peningkatan penggunaan berasaskan senario, yang mencerminkan bagaimana industri hadiah berkembang daripada produk fungsian kepada keputusan pembelian yang dipacu emosi dan berorientasikan pengalaman.

Peserta pameran memperkenalkan penyelesaian tersuai yang disesuaikan kepada empat senario gaya hidup pertumbuhan tinggi — penjagaan diri dan kesejahteraan emosi, kerja hibrid, komuniti sosial dan pemberian hadiah sempena perayaan. Produk seperti wangian premium, aksesori teknologi mudah alih dan kelengkapan luar ringan menarik minat tinggi daripada pengguna muda di Eropah dan Asia Tenggara. Pada masa sama, penyesuaian volum rendah dan penceritaan budaya sedang memacu peralihan daripada pembungkusan berlebihan kepada pengalaman pemberian hadiah yang lebih bermakna.

Latar Belakang RX Huabo

Dengan pengalaman industri melebihi 30 tahun, RX Huabo telah menjadi penganjur pameran terbesar dan paling berpengaruh dalam sektor Hadiah & Kediaman di rantau Asia-Pasifik serta merupakan sebahagian daripada RX, peneraju global dalam acara dan pameran. Ia menganjurkan 16 pameran profesional B2B di dalam dan luar negara setiap tahun, menghimpunkan lebih 10,000 peserta pameran dan 1 juta produk bagi memenuhi keperluan pembelian 3 juta pembeli. Melalui platform dalam talian Limaotong, matriks media baharu, syarikat membangunkan platform perdagangan dalam talian dan luar talian B2B omnisaluran bagi membantu pembekal berkualiti, selain jutaan pembeli professional bagi menyediakan platform perolehan cekap sepanjang tahun

