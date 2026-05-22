Merek Besar, Sumber Pasokan Langsung dari Pabrik, dan Tren Gaya Hidup Warnai Kesuksesan RX Huabo Shenzhen Gift Fair

SHENZHEN, Tiongkok, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- China (Shenzhen) International Gifts, Handicrafts, Watches & Houseware Fair ke-34 resmi berakhir pada 28 April lalu di Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Ajang yang digelar RX Huabo tersebut kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu platform sourcing terkemuka di Asia Pasifik untuk industri suvenir dan perlengkapan rumah tangga. Selama empat hari penyelenggaraan, ajang ini menghadirkan 4.500 peserta pameran di area seluas 300.000 meter persegi dan menarik lebih dari 300.000 kunjungan pembeli. Beragam produk dari lebih dari 30 kategori konsumen tampil di ajang ini, mulai dari perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup, elektronik konsumen, peralatan pintar, lisensi (IP) budaya dan kreatif, produk untuk area luar ruang, hingga produk kesehatan dan kebugaran pribadi.

Merek Terkemuka Memperluas Peluang Sourcing dalam Satu Tempat

Pameran tahun ini menampilkan berbagai merek ternama asal Tiongkok guna menjawab lonjakan permintaan global terhadap produk berkualitas dan berorientasi gaya hidup. Produsen peralatan rumah tangga seperti Supor, Midea, Haier, dan Bear memamerkan beragam produk pintar dengan desain modern untuk kebutuhan suvenir perusahaan dan program employee wellness.

Sementara itu, merek gaya hidup dan perawatan tubuh seperti MERCURY dan SKG menampilkan produk yang berfokus pada kesehatan, kenyamanan, dan gaya hidup modern. Di sisi lain, Shokz dan Mobi Garden memperkenalkan berbagai solusi yang mendukung aktivitas luar ruang, teknologi kesehatan, serta mobilitas masyarakat modern.

Tren Konsumsi Berbasis Skenario Semakin Menguat

Salah satu tren paling menonjol dalam pameran tahun ini terlihat dari meningkatnya konsumsi berbasis skenario yang mencerminkan perubahan industri suvenir dari sekadar produk fungsional menuju pengalaman yang lebih personal dan emosional.

Para peserta pameran menampilkan berbagai solusi yang disesuaikan dengan empat skenario gaya hidup yang berkembang pesat, yakni perawatan tubuh dan kesehatan emosional, pola kerja hibrida, komunitas sosial, serta hadiah untuk perayaan dan momen spesial. Sejumlah produk seperti wewangian premium, aksesori teknologi portabel, dan perlengkapan luar ruang berbobot ringan juga mendapat perhatian besar dari konsumen muda di Eropa dan Asia Tenggara. Pada saat yang sama, tren kustomisasi dalam jumlah kecil serta pendekatan berbasis cerita budaya turut mendorong pergeseran dari kemasan berlebihan menuju pengalaman memberi hadiah yang lebih bermakna.

Tentang RX Huabo

Berpengalaman lebih dari 30 tahun, RX Huabo telah menjadi pihak penyelenggara pameran terbesar dan paling berpengaruh di sektor Suvenir & Perlengkapan Rumah Tangga di Asia Pasifik. RX Huabo adalah bagian dari RX, pemimpin pasar penyelenggaraan kegiatan dan pameran di dunia. RX Huabo mengadakan 16 pameran B2B profesional di dalam dan luar negeri setiap tahun. Lewat pameran tersebut, RX Huabo mempertemukan lebih dari 10.000 ekshibitor dan satu juta produk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang bagi tiga juta pihak pembeli. Melalui platform daring Limaotong, matriks media baru, RX Huabo membangun platform jual-beli omnichannel B2B dalam format luring dan daring. Limaotong mempertemukan pemasok bermutu dengan jutaan pihak pengadaan barang. Dengan demikian, RX Huabo menyediakan sarana pengadaan barang yang efisien, serta beroperasi selama satu tahun penuh.

