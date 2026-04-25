Hơn 5.000 thương hiệu làm nổi bật các xu hướng toàn cầu tại Hội chợ Quà tặng Thâm Quyến 2026 của RX Huabo

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 25 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nhằm phục vụ các nhà mua hàng quốc tế đang tìm kiếm sản phẩm mới, nhà cung cấp đáng tin cậy và các xu hướng có tính thương mại hóa cao, Hội chợ Quà tặng, Thủ công mỹ nghệ, Đồng hồ & Đồ gia dụng Quốc tế Trung Quốc (Thâm Quyến) lần thứ 34 do RX Huabo tổ chức đã chính thức khai mạc hôm nay tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Thế giới Thâm Quyến, qua đó củng cố vị thế là một trong những sự kiện tìm nguồn cung ứng hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực quà tặng và gia dụng.

Sự kiện năm nay có quy mô 300.000 mét vuông và quy tụ 4.500 nhà triển lãm, dự kiến thu hút 250.000 nhà mua hàng chuyên nghiệp. Hơn 5.000 thương hiệu đang trưng bày sản phẩm mới thuộc tám nhóm ngành cốt lõi, mang đến cho các nhà mua hàng quốc tế một nền tảng tập trung để tìm kiếm nguồn cung ứng và phát triển quan hệ đối tác.

Sáng tạo văn hóa vươn tầm toàn cầu: Di sản hòa quyện cùng nhu cầu hiện đại

Trong những năm gần đây, di sản văn hóa phi vật thể đã nổi lên như một phương tiện mạnh mẽ để truyền tải câu chuyện văn hóa trên trường quốc tế. Tại hội chợ, các doanh nghiệp đang chuyển hóa các nghề thủ công truyền thống như nhuộm buộc (tie-dye), đan tre, sơn mài và kỹ thuật mộc ghép mộng thành các sản phẩm tiêu dùng hiện đại, từ văn phòng phẩm sáng tạo đến đồ trang trí nhà cửa. Các thương hiệu như Tianye Trend Toys và Xingtai Yilinfeng tích hợp những yếu tố này vào các sản phẩm thường ngày, qua đó thúc đẩy nhu cầu ngày càng gia tăng trên thị trường toàn cầu.

Từ công năng đến biểu đạt: Đồ dùng ăn uống như một biểu tượng phong cách

Khi thẩm mỹ lối sống và trải nghiệm xã hội ngày càng giao thoa, các sản phẩm đồ dùng ăn uống đang phát triển vượt ra ngoài công năng đơn thuần để trở thành biểu tượng thể hiện bản sắc và gu thẩm mỹ. Huaguang Porcelain, thường xuyên xuất hiện tại các hội nghị quốc tế, thể hiện sự kết hợp giữa truyền thống và nét tinh tế hiện đại, trong khi các thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực đồ dùng đựng đồ uống như DKADI và FUGUANG đang tạo được sức hút lớn nhờ công nghệ giữ nhiệt tiên tiến và phong cách thẩm mỹ Trung Hoa tinh tế. Các thương hiệu mới nổi như Chakolab đang tái định nghĩa phân khúc này thông qua thiết kế mô-đun, biến các sản phẩm đồ dùng đựng đồ uống thường ngày thành phụ kiện phong cách sống và những sản phẩm sẵn sàng cho việc chia sẻ trên mạng xã hội. Thông qua đổi mới vật liệu và thiết kế theo bối cảnh sử dụng, những sản phẩm này phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về cá tính và sự kết nối cảm xúc.

Giới thiệu về RX Huabo

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, RX Huabo là một trong những nhà tổ chức triển lãm có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực Quà tặng & Đồ gia dụng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và là thành viên của RX, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sự kiện và triển lãm. Hàng năm đơn vị này tổ chức 16 triển lãm B2B chuyên ngành, quy tụ hơn 10.000 đơn vị tham gia triển lãm và 1 triệu sản phẩm phục vụ 3 triệu nhà mua hàng. Thông qua nền tảng trực tuyến Limaotong, ma trận truyền thông hoàn toàn mới giúp hỗ trợ các nhà cung cấp chất lượng cao xây dựng một nền tảng giao dịch B2B đa kênh, cho hàng triệu người mua chuyên nghiệp có thể trải nghiệm một nền tảng mua sắm hiệu quả quanh năm.

